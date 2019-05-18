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 Общество, Фоторепортаж
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 На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности состоялся траурный митинг, посвященный памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

18 мая исполняется 75 лет с момента депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины - Крыма. В этот день Украина и мир отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.

На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 01
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 02
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 03

Читайте: Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский

На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 04
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 05
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 06
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 07
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 08
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 09

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По официальным данным, в 1944 году были депортированы 183 тыс. крымских татар. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых болезней, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерли до 46% депортированных. Период запрета возвращаться на родину в Крым продолжался до 1989 года.

На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 10

На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 11
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 12
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 13
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 14
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 15
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 16
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 17

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На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 19
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 20

В ноября 2015 года Верховная Рада Украины также признала депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом коренного народа Крыма.

,,На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 21
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 22
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 23
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 24
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 25

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На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 26
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 27

Фотои видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3127617
 
 
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Столица потому что.
А по што интересуешься?
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Майже без політики, але із прем'єром і міністрами Вінниця сьогодні в 12-й святкувала День Європи.
Читайте детальніше на: https://33kanal.com/news/60997.htmlНа Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1581
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Скажите спасибо трусу Турчинову, который сдал Крым.
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Мы не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и за издевательства над крымчанами. На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 8365
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их в Крыму реально давят рашенские мрази.....
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ты в глаза детям бы посмотрел у которых отцов забрали....умник, а это показуха
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Пару часов назад лично смотрел это действие включая приезд колонны авто. Откормленные рожи с русскими паспортами.....
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Гарні і мужні люди, а діти дзеркало душі кримсько-татарського народу.
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Канада отказалась признать геноцид татарского народа! Почему? И судя по реальности , татарам всё равно под кем шаурмой торговать...
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Военные агрессии, лагеря смерти, депортация, геноцид по социальному и национальному признаку, массовые казни, опыты на заключенных - все было

Но кацапы, продолжают дрочить на своего кумира, выродка сралина!
Пора кацапов, приравнять к нацистам!
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Дебільний заголовок у стилі Скабеєвої.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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