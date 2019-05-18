 На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
18 мая исполняется 75 лет с момента депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины - Крыма. В этот день Украина и мир отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.
По официальным данным, в 1944 году были депортированы 183 тыс. крымских татар. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых болезней, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерли до 46% депортированных. Период запрета возвращаться на родину в Крым продолжался до 1989 года.
В ноября 2015 года Верховная Рада Украины также признала депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом коренного народа Крыма.
Фотои видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Но кацапы, продолжают дрочить на своего кумира, выродка сралина!
Пора кацапов, приравнять к нацистам!