 Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи. ФОТОрепортаж

Первая из них должна пройти уже на следующей неделе (эндоваскулярная эмболизация гонадных вен), сообщает Цензор.НЕТ. На ее проведение не хватает 20 тысяч гривен.
Диагноз: Синдром тазового венозного полнокровия. Коагулопатия.
Реквизиты: 5168 7427 0403 8516 (Запічна Євгенія Петрівна).
Евгения Запичная - жена Максима Запичного, позывной Шерлок, сапера, служившего в 91-м отдельном полку оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины, был ранен в боях за Донецкий аэропорт. Евгения помогала в военных госпиталях Полтавы и Харькова, бывала на передовой. Пара воспитывает двух детей.
А потому й самі станете щасливі, бо зробили добро. Карма - вона така.