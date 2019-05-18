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Все про:операция (145) помощь (3016) волонтеры (1886)

 Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи. ФОТОрепортаж

Две дорогостоящие операции Евгении Запичной проведут в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова.

Первая из них должна пройти уже на следующей неделе (эндоваскулярная эмболизация гонадных вен), сообщает Цензор.НЕТ. На ее проведение не хватает 20 тысяч гривен.

Диагноз: Синдром тазового венозного полнокровия. Коагулопатия.

Реквизиты: 5168 7427 0403 8516 (Запічна Євгенія Петрівна).

Евгения Запичная - жена Максима Запичного, позывной Шерлок, сапера, служившего в 91-м отдельном полку оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины, был ранен в боях за Донецкий аэропорт. Евгения помогала в военных госпиталях Полтавы и Харькова, бывала на передовой. Пара воспитывает двух детей.

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Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 01
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 02
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 03

Также смотрите: Начался второй тур благотворительного аукциона "Фронтовики для фронта", - волонтер Макарова. ФОТОрепортаж

Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 04
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 05
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 06
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3127615
 
 
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а новоизбранного помощь героям вообще не касается? оно то вообще ничем не занято
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Звертаються до тебе, а не до ЗЕ. Цього разу звератються до тебе. Тому думай, що пишеш.
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Большую и толстую ****** по всей свидомой морде этой Евгении, а не мои деньги.
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Ты рассказываешь о за**пе свой матери? Так эта дыра, величиной с ведро, может заинтересовать только бомжа из под Рязани. Ему и рассказывай про залу**у своей старой суки. Хотя...твоя мутер даже рашкованскому бомжаку не нужна, изношенная вонючая калоша.
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когда эта свинья порошенко отчитается куда она потратила деньги имени своего фонда, которые нагло украла из бюджета Украины
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Не полінуйтеся відіслати по кілька десятків гривень - від того не станете бідніші, а дівчині здоров"я повернете і радість життя. Дівчина ж - золото!

А потому й самі станете щасливі, бо зробили добро. Карма - вона така. Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна потребує допомоги - Цензор.НЕТ 6592
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЖена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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