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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе "Айдара", при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Мужчина, 17 мая подорвавшийся на гранате в отделении банка в Старобельске, оказался участником АТО в составе батальона "Айдара".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе Айдара, при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин 01

"Вчера неизвестный мужчина в отделении Приватбанка в Старобельске предоставил работникам банка паспорт с имеющимися признаками подделки, но когда работники банка вызвали полицию, он подорвал гранату. От тяжелых ранений мужчина погиб на месте, также получили нетяжелые ранения и травмы полицейский, три работника банка и три посетителя.

В ходе проведенных мероприятий личность погибшего установлена ​​- это житель Луганщины, 1966 г.р. В 2014-2015 гг он участвовал в АТО в составе батальона "Айдар", ранее задерживался по подозрению в похищении человека", - написал Аброськин.

Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе Айдара, при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин 02

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Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе Айдара, при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин 03
Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе Айдара, при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин 04

По адресу проживания погибшего полицейские изъяли оружие и гранаты, и уже сегодня у его близкого знакомого был изъят целый арсенал оружия.

Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе Айдара, при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин 05

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Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе Айдара, при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин 06
Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе Айдара, при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин 07

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Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе Айдара, при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин 08

Напоминаем, 17 мая на Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате.

Источник: https://censor.net.ua/p3127608
 
 
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Для пущей убедительности нужно было вам БМП пригнать и к нему в гараж поставить Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе "Айдара", при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9391
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Для убедительности лучше бы он к тебе в гости заглянул, кретин.
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нормально чоловік затарився ...але накуя було йти у банк ?
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странный поступок,хотел взорвать девочек которые там за зарплату работают или посетителей банка ,в чем они виноваты
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А чего самолет не нашли сухой суперджет?
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Не всех дебилов война забрала. Но возникает другой вопрос: если он задерживался за похищение человека, то какого он до сих пор был на свободе?
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Ну наверно не смогли доказать подозрение.
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мог бы неделю круговую оборону держать с такими запасами!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе "Айдара", при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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