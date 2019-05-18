 Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли жилые кварталы Золотого на Луганщине, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Установлено, что 17 мая около 7 утра вооруженными формированиями РФ с направления оккупированного Первомайска осуществлен обстрел населенного пункта Золотое-1 с применением артиллерийских систем калибра 122 мм.
В ходе проведения обследования мобильной группой УС СЦКК зафиксировано, что по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне. Владелец дома сообщил, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели.
В то же время, во время обстрела были повреждены и соседние дома, где были выбиты стекла в окнах жилых и хозяйственных построек, еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.
Прибыв на место обстрела по улице Молодежная, представители УС СЦКК зафиксировали 6 свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 60 метров от автомобильного путепровода, соединяющего населенные пункты Золотое и Горное. Важно отметить, что неподалеку расположена школа и колледж, и именно по этой дороге ежедневно ходят взрослые и дети.
На месте обстрела по третьему адресу зафиксировано 6 воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 800 метров от жилых домов населенного пункта Золотое-4.
К счастью, в результате обстрела пострадавших нет.