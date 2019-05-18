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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:акция (1908) Киев (17510) забор (38) Небесная Сотня (249) Богачук Олег (837) С14 (52)

 Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 мая, на улице Институтской в ​​Киеве и Аллее Героев Небесной Сотни активисты националистической организации С14 снесли забор, который является подготовительным этапом к строительству музея Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кроме активистов С14, в сносе ограждения участвовали люди в футболках Нацкорпуса.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ, но с их прибытием акция не прекратилась.

Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 01

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Радикалы полностью снесли строительное ограждение.

Как пояснила украинский адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская, брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Она также считает ремонтные работы незаконными. Вместе с тем, снос забора она назвала "спонтанной акцией" и отметила, что она никак не связана с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая состоялась незадолго до этого под Администрацие Президента.

Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 02

Напомним, забор был установлен 21 января на участке от Майдана Незалежности и почти до верхнего выхода из метро "Крещатик".

Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 03
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 04
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 05
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 06
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 07
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 08
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 09
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 10
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 11
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 12
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 13
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 14
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, спонтанно снесли забор на Институтской в центре Киева 15
Фото и видео : Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3127587
 
   
 Топ комментарии
 
Спонтанно ? Наче вони щось вирішували..
Їм наказали, заплатили - вони знесли.
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Активисты? Ленивые рукожопые проплаченные лузеры "по вызову" (вызов часто не из Украины), а не активисты...
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спонтанные молодцы - авось менты почешутся Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева - Цензор.НЕТ 8240 Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева - Цензор.НЕТ 8240
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А кто его видел-только фейсбук и разумков,больше клоуна нет нигде. .
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Батарейки заряжают. К понедельнику будет готово.
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главное ваша новорошения свиная есть ))
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это как спонтанно...щли шли и вдруг припадки с конвульсиями схватили.. Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева - Цензор.НЕТ 4790
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И будет дальше.Порох это сила.
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Так порох это не только центнер сала,а и ценный мех
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это молодчики мародера Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева - Цензор.НЕТ 7305
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Когда это С14 Зеленского поддерживали?
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Клоун не хоче віддавати владу та йти на нари на пмж з конфіскацією.
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Активисты? Ленивые рукожопые проплаченные лузеры "по вызову" (вызов часто не из Украины), а не активисты...
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Спонтанно ? Наче вони щось вирішували..
Їм наказали, заплатили - вони знесли.
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Taкое впечатление что "дело Гандзюк" - это грандиозная криминальная разборка за какие-то бабки, бенефициары которых находятся вообще за пределами Украины.
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Почитайте про эту девочку Херсонские сайты. Вы там про нее очень много интересного узнаете. И про деньги и про аукционы и про остановки.... И про то, как она незадолго до покушения сама предлагала одного из своих оппонентов травить кислотой. Не буди лихо...
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Правильно сделали, пока не нашли убийц Небесной Сотни, зачем улики всякими заборами заставлять. Если узнают правду, а порох там наверняка замешан, то пороху полный пипец придет.
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Если узнают правду, а Беня там наверняка замешан- недаром за бугром отсиживался,то Бене полный пипец придет.
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Да уж, а вот спонтанно что нибудь построить, так то у героев никак не получается.
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у генпрокуВоров строятся только виллы и будки им. новой жизни рошена
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Кто нибудь верит, что сейчас там можно найти какие-то улики?
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Улики нет.
Будут следственный эксперимент проводить.
Может пули будут запускать,а забор мешает свободному пролету.
Это вопросы к Горбатюку.
Прошло пять лет,а он вообще ничего не сделал и не собирается.
Пусть уже хоть мемориал будет.
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Что сделал, что не сделал Горбатюк, что не дали сделать, мы не знаем. Весь этот бла-бла в прессе.... наплюй и забудь. Но судя по некоторым косвенным признакам, примерно с конца 17-го, начала 18-го года уже все известно. Так что это строительство лучше пока попридержать.
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Як так можна, це ж першочергове завдання влади.
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олигархи манипулируют..фирташ коломойский ахетов пинчук
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Да не парься; смени флажок на свой родной триколор.
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ага..гаага только у ***** и его дружбана асада..
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Якби так щось будували як руйнують...................
За п'ять років вже всю Україну майже зруйнували.
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По приказу авакова уничтожают улики.
Глумятся на памятью
Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева - Цензор.НЕТ 81
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а зачем эти инвалиды умственного труда все ламают?
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умственный труд в Украине умер. , остались одни менаджоры и грущики.
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є герої , які русню мочать на фронті, а є хєрої, які за бабло паркани зносять в Києві Група активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6791
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не пойму типа активисты типа патриоты сносят музей сотне..тем более сброд проплоченый малолеток почему им ноги не сломали..какой вынос мозга где логика где ваще хоть что то Група активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва - Цензор.НЕТ 189
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Я считаю - и хрен с ним.
Деньги надо перенаправить на восстановление гостиннго двора, который активисты превратили в выгребную яму для бомжей и уже про него забыли.
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Пусть Ети Поцики попробуют кончузаспу снести. Група активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3550 . в конче у них рухководитель сидит
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Це дєвочкі за викликом, а не дружини..
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С14 и поцкорпус это титушня Барыги
Потому их и мусора не трогают
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Интересно,Турчинов и в отставке будет спонсировать С 14 или обоюдно успокоются?
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активист в Украине - это новая профессия
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у сопляков авакова каникулы, а значит чудить за зряплату можно всё лето.. ломать не строить (
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особливо цікаво, як молодики нищать забор з плакатом о Небесної сотні...??
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Поросенко хочет спрятать следы преступления за заборами.
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В нормальной стране, как только первое быдло начало валить забор, оно должно получить дубиной по голове, газом в рожу и через час сидеть в обезьяннике. И ближайший месяц провести на нарах или на исправительных работах...
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Аферистку Ганзюк , взяточницу убрали, псевдопатриоты возбудились. Весть Херсон знает , что Ганзюк похотлива и не разборчива в средствах. Но, пипл хавает мученицу. Мля.....
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Какие это "активисты"? Обычная шпана и бездельники-дармоеды, купленные за копейки. Нет в Украине действительно активистов, борющихся за Украину, а есть вот такая мелкотравчатая шпана, только и умеющая всё ломать и разрушать. И давайте называть вещи своими именами. Швондеры Билецкие и прочие "патриоты" по заказу заинтересованных лиц, конечно, за определённую плату, устраивают подобные шоу. А ещё ноете, что нищая Украина. Потому что эти "активисты" и есть это быдло, которых 73% в Украине. 23% работающих тянут на своём горбу вот эту быдлоту, плюс вороватое и бездарное руководство государством, плюс мафию олигархов..
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на очереди "хатинки" рошена и его подельников
порохоботи напряглись, списочки минстецевские не горят
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Что за бред? Какие то люди всё крушат и ломают в центре столицы и никакой реакции.Да они уже сегодня половина должна быть расстреляна ,а вторая половина ехать в Магадан золото добывать кирками .
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Сергею Задорожному. Как только появилась информация о Гандзюк, то я написал, что это "покушение на убийство" обычная бытовуха, месть жён, с мужьями которых блудила Гандзюк. Но шустрые журналисты ради гонораров за "жаренное" и состряпали этот "детектив" с патриоткой-разоблачительницей. Этот мой комментарий тут же тогда стёрли.
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Зашугали полицаев до такой степени, что посмотреть боятся в сторону малолетних бандитов.
При Яныке уже бы харкались кровью, а кое кто до конца жизни под себя ссался.
Везде "активисты" куда не глянь.
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Розстріл Небесної Сотні влаштував Порошенко і Пашинський.
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Ботоферми як і цензортак, зовсім не хвилює,що в центрі Києва розстрілювали людей а вбивць не тільки Ки не покарано, а ще й знищують докази і місця злочинів!!! А статєйка явно замовна з деяким ухилом на об'єктивність щоб цензюр взагалі не сприймали як жовту пресу
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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