 Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кроме активистов С14, в сносе ограждения участвовали люди в футболках Нацкорпуса.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ, но с их прибытием акция не прекратилась.

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Радикалы полностью снесли строительное ограждение.

Как пояснила украинский адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская, брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Она также считает ремонтные работы незаконными. Вместе с тем, снос забора она назвала "спонтанной акцией" и отметила, что она никак не связана с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая состоялась незадолго до этого под Администрацие Президента.

Напомним, забор был установлен 21 января на участке от Майдана Незалежности и почти до верхнего выхода из метро "Крещатик".



























Фото и видео : Олег Богачук