 Двух полицейских Одессы и Николаева задержали за взяточничество. Одного из них прямо на плацу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По даным ведомства, работники Николаевского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о факте вымогательства неправомерной выгоды одним из сотрудников следственного подразделения Березанского отделения полиции Николаевщины. После проведенной проверки оперативники установили, что старший следователь полиции требует от местной жительницы тысячу долларов США за содействие в избрании ее сыну меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона начали уголовное производство по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Задержали капитана полиции в городе Южное Одесской области сразу после получения им средств. Задержание проводилось совместными действиями Николаевского УДВБ НПУ, ГБР и военной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко. ФОТО

На следующий день в Одессе во время передачи первой части взятки в сумме 500 долларов США был задержан 42-летний майор полиции.

Правоохранители выяснили, что заместитель начальника сектора превенции Шевченковского отделения полиции, который на днях был назначен старшим полицейским станции "Аркадия" на время курортного сезона, в первую очередь начал "устанавливать правила" торговли на обслуживаемой территории. Одной из женщин, у которой есть павильоны в торговом комплексе, чиновник поставил условие: беспрепятственно работать она сможет только за предоставленное ему "вознаграждение" в сумме 2000 долларов США за сезон.

Одесситка сразу обратилась с соответствующим заявлением в Управление ДВБ НПУ. По материалам которого следователи ГБР, под процессуальным руководством военной прокуратуры, внесли сведения в ЕРДР по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Задержание произошло во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава полиции, Нацгвардии и спасателей. Задержание провели оперативники Одесского управления ДВБ НПУ, работники ТУ ГБР, расположенного в Николаеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона.

Сейчас чиновник задержан на основании ст.208 УПК Украины. В ближайшее время будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.



Фото: Сайт Нацполиции