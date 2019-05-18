 Ракетный комплекс "Нептун" и модернизированная РСЗО "Вильха" пройдут очередной этап испытаний, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Отмечается, что благодаря работе предприятий очередной этап испытаний состоится уже до конца мая на одном из полигонов в Одесской области, то есть только через полтора месяца после последних испытаний.
"Во время пусков будет проверено соответствие нового высокоточного вооружения заявленным тактико-техническим характеристикам, в частности дальности полета и точности поражения целей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в огневых испытаниях примет участие ракетный комплекс "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.
Напомним, что ракетный комплекс "Нептун", в состав которого входит универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль, должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины.
Также во время испытаний будет протестирована работа "Вильхи-М" - модернизированного варианта "Вильха", которая имеет более высокую дальность полета в 130 км и повышенную точность. "Вильха-М" оснащена новой системой управления, навигационным оборудованием, и системой управления пусками. Все это позволяет значительно повысить боевую эффективность этого высокоточного оружия.
Создание "Вильхи" и "Нептуна" в максимально сжатые сроки стало возможным благодаря высокому профессионализму специалистов многих предприятий "Укроборонпрома", в частности ГККБ "ЛУЧ", ГАХК "Артем" и ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР".
на полигоне проверяют ттх "Вильха-М" и будет еще "Вильха-Р"..
так что будь спок за свой сон.. тебя прикроют!
залпа одного пакета "Вильха" достаточно что бы сжечь батальонно-тактическую группу (бтг)
при похожих характерристиках ( все таки единокровные братья . имеются в виду ракеты конечно ) у москальской имеется два существенных недостатка . они не могут применять ее по береговым объектам ( пока) и у них отсутствует ( пока ) GPS коррекция . так что нашим головастикам плюсик в карму
поэтому когда хочешь облаять изделие наших оружейников воздержись от фраз типа " уступает по всем параметрам " пиши имеет меньший вес БЧ и все !!!
для сравнения :
ПКР " Экзосет " начало разработки 1967 . летные испытания 1971 . принятие на вооружение 1973
ПКР " Гарпун " начало работ 1965 . получение заказа 1971 . производство предсерийных образцов 1975 . принятие на вооружение 1977
можно перебрать все остальные противокорабельные комплексы и везде будет от начала до окончания работ от 4 до 10 лет так что у нас все нормально ни кто ничего не тянет
вот почему " Нептун" плохой ? а потому что при Порохе разработан . вот если бы Вовка с гонорара от " Сватов " туда копейку кинул вот тогда да . была бы великолепная ракета