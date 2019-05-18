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 Ракетный комплекс "Нептун" и модернизированная РСЗО "Вильха" пройдут очередной этап испытаний, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Ракетный комплекс "Нептун" и модернизированная реактивная система "Вильха", которые были созданы в тесной кооперации предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов ГК "Укроборонпром", пройдут очередной этап испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что благодаря работе предприятий очередной этап испытаний состоится уже до конца мая на одном из полигонов в Одесской области, то есть только через полтора месяца после последних испытаний.

"Во время пусков будет проверено соответствие нового высокоточного вооружения заявленным тактико-техническим характеристикам, в частности дальности полета и точности поражения целей", - говорится в сообщении.

Ракетный комплекс Нептун и модернизированная РСЗО Вильха пройдут очередной этап испытаний, - Укроборонпром 01

Также сообщается, что в огневых испытаниях примет участие ракетный комплекс "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

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Напомним, что ракетный комплекс "Нептун", в состав которого входит универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль, должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины.

Ракетный комплекс Нептун и модернизированная РСЗО Вильха пройдут очередной этап испытаний, - Укроборонпром 02

Также во время испытаний будет протестирована работа "Вильхи-М" - модернизированного варианта "Вильха", которая имеет более высокую дальность полета в 130 км и повышенную точность. "Вильха-М" оснащена новой системой управления, навигационным оборудованием, и системой управления пусками. Все это позволяет значительно повысить боевую эффективность этого высокоточного оружия.

Создание "Вильхи" и "Нептуна" в максимально сжатые сроки стало возможным благодаря высокому профессионализму специалистов многих предприятий "Укроборонпрома", в частности ГККБ "ЛУЧ", ГАХК "Артем" и ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР".

Ракетный комплекс Нептун и модернизированная РСЗО Вильха пройдут очередной этап испытаний, - Укроборонпром 03
Фото: "Укроборонпром"

Источник: https://censor.net.ua/p3127570
 
   
 Топ комментарии
 
От мародер Порошенко что натворил с армией, вот придет профессионал Апаршин, тот свое дело знает, да Зескот?
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Безобразие. Кто им позволил ? Ведь "нужно просто перестать стрелять" ! Нью-гетман уже дал такую указивку.
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Другое дела предыдущее 24 года, вот армия тогда была и сколько нового вооружения было, да Заскот?
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Все чудово. Коли розпочнеться серійне виробництво порятунку України від ОРди?
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Когда Вася Довганенко будет воевать в окопах, а не на диване?
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"Укроборонпром" ще не доріс до надувних ракет. Слабаки!

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От мародер Порошенко что натворил с армией, вот придет профессионал Апаршин, тот свое дело знает, да Зескот?
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Апарыш, если придет, то развернется по полной, - все продаст под чистую как излишки.
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вже 5 років мусолять і ніяк масово не виробляють!
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типичная вундервафля для мистецевских лобковых вшей
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Другое дела предыдущее 24 года, вот армия тогда была и сколько нового вооружения было, да Заскот?
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Шел шестой год войны... Мародерство и деревянные блиндажи... и бравурные репортажи.
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Безобразие. Кто им позволил ? Ведь "нужно просто перестать стрелять" ! Нью-гетман уже дал такую указивку.
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кацап, а кто тебе сказал, что из ольхи кто-то будет стрелять?
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Аквариус580 как раз не кацап!.. "Вильха" уже поступает в Армию серийно..
на полигоне проверяют ттх "Вильха-М" и будет еще "Вильха-Р"..
так что будь спок за свой сон.. тебя прикроют!
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а как ты думаешь, почему кацапы не лезут?!.. потомуша танкоопасные направления прикрыты дальнобойной РСЗО..
залпа одного пакета "Вильха" достаточно что бы сжечь батальонно-тактическую группу (бтг)
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Ботокс, системы реактивные - запускают. Стрельба - ствольное оружие на основе сгорания инициирующего вещества в закрытом пространстве и использования давления продуктов сгорания для метания заряда.
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А давайте послухаємо когось іншого про стан нашої армії, окрім мародерів? Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6493
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"Вильха" уже поступает в Армию серийно - соєва брехня. Де, до речі, патронний завод?
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Дійсно бєзобразіє. Жодна розробка за 5 років не запущена в серійне виробництво. Не клей дурня, коало.
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Нам нужен ракетный комплекс который будет доставать хотя бы до Новосибирска, а это всё пукалки.
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Тебе к "Игору Л"... Он там авиапоносец" строит... Ну, а когда скооперируетесь, то можно и за "Молот звёзд", со "Звездой смерти", взяться...
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Я вот думаю - скажет ли "Нью-Турчинов" в этом году о начале испытаний "корабельного" варианта "Нептунов"? С "Прилук" пусковые установки "Термит" уже демонтировали, наземный пусковой комплекс уже испытания прошёл... Пора начинать монтаж...Я так думаю, там "модульная" схема, так что больших проблем при монтаже быть не должно...
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сравнил ТТП нашей ракеты "нептун" и американской "гарпун" - наша уступает почти по всем параметрам и это при том, что "гарпун" выпускают с 1975 года...
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А тебе поговорка "По одёжке протягивай ножки..." известна? Это, в первую очередь, оружие береговой обороны, а не войны в океане...
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порохоботство последние пять лет оружие "делают" исключительно языками, а единичные экземпляры, что таки вышли с конвейеров, по большей части уничтожают обслугу а не противника("молот")...
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"Если у тебя есть фонтан - заткни его... Дай отдохнуть и фонтану...". (Козьма Прутков. "Плоды раздумья")
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это я еще корректно сравнил с американцами - а если по чесному, то ее нужно сравнивать с братом-близнецом, российской Х-35У.
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точно . давай сравним с Х-35У . так понимаю речь все таки идет о Х-35УЭ .

при похожих характерристиках ( все таки единокровные братья . имеются в виду ракеты конечно ) у москальской имеется два существенных недостатка . они не могут применять ее по береговым объектам ( пока) и у них отсутствует ( пока ) GPS коррекция . так что нашим головастикам плюсик в карму
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и я сравнил . кроме веса БЧ ни каких отличий
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при меньшем весе нести почти в два раза(!) больше боевого заряда на такое же расстояние...
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с чего это у " Нептуна " вес больше ? ты наверное мил человек читаешь невнимательно ? у " Гарпуна" дан вес ракеты а у нашего вес ракеты с ускорителем . чувствуешь разницу ?

поэтому когда хочешь облаять изделие наших оружейников воздержись от фраз типа " уступает по всем параметрам " пиши имеет меньший вес БЧ и все !!!
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эт ты, ну ооочень не внимательный _____ПараметрыРакета "Нептун"Ракета X-35 (2003)Ракета X-35УЕ (2009)Ракета "Гарпун" D2 (2009)Дальностьдо 300 кмдо 130 кмдо 260 кмдо 280 кмВес (c ускорителем)870 кг [7]600 кг670 кг742 кг
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На цьому всім розробкам нового озброєння може бути і фсьо. Починається нова ера мизамир.
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Цікаво, як швидко у москалів полетить і проїде те, що 5 років падало? Як швидко їм продадуть наші розробки?
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В залежності від того, яку суму запропонують свинарчукам... канал доставки в них вже налажений...
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Навіть не буду з"ясовувати, чи є в тебе мізки. Очевидно, що немає.
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А давайте не будемо валяти дурня в останні дні передачі влади? Незалежний аудит розбереться - що там хтось "діячив"...
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интересуюсь наличием такого же типа ракет в Китае и их ТТХ и цена
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раскудахтались специалисты . сроки их не устраивают

для сравнения :
ПКР " Экзосет " начало разработки 1967 . летные испытания 1971 . принятие на вооружение 1973

ПКР " Гарпун " начало работ 1965 . получение заказа 1971 . производство предсерийных образцов 1975 . принятие на вооружение 1977
можно перебрать все остальные противокорабельные комплексы и везде будет от начала до окончания работ от 4 до 10 лет так что у нас все нормально ни кто ничего не тянет
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Если сравнить затратную часть то, уверен, картина будет еще красивше.
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Ты неправ... А как же "кактус отложить"?! Они ещё не "перестроились" - всё критиковать пытаются и "зраду разгонять"... Я, например, буду теперь их методы, которые они пять лет "шлифовали", применять... И "зраду" разгонять" не надо будет - всё будет и так "лежать, как на ладони...".
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в том то и дело что если бы критика . критика от спеца это не плохо . а по факту очень далекие люди обсерают то о чем не имеют ни какого понятия Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7404
вот почему " Нептун" плохой ? а потому что при Порохе разработан . вот если бы Вовка с гонорара от " Сватов " туда копейку кинул вот тогда да . была бы великолепная ракета
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От той бо ж воно!...Однак, не забувай - "Блазень" - "батрак"... "сторож "Беніних" грошей...". Тому розпоряджатися грошима не має права... (Чув про "мурашок" Латинської Америки? Не про комах... Про людей... Наркоторгівці дають звичайним людям гроші від продажу наркотиків. Часточку - на проживання, а основну частину вони зобов"язані зберігать, на своє ім"я, у банку. За необхідності їм дають команду, вони знімають гроші і передають "бандюкам"... Їх і називають "мурашками"... "Блазень" - така ж "мурашка"...).
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Апаршин уже потирает потные ладошки.... Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 519
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к стати между Мазепой и Порохом очень много общего . как писал Конан Дойль " вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ " Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8693
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Пускова установка не універсальна, а уніфікована.
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Вот чем мне не нравится новое вооружение- так єто названием ! Нет шоб конкурс объявить, например- сокира перуна, или- Шибениця москаля! Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6313
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРакетный комплекс "Нептун" и модернизированная РСЗО "Вильха" пройдут очередной этап испытаний, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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