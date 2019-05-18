 Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 190 УК Украины было установлено, что на территории области функционирует подпольный цех, в котором изготавливают, разливают и фасуют недоброкачественные спиртосодержащие ликероводочные изделия.







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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 8 124 литра фальсификата в коробках типа "Бег-ин-бокс", подделанного под известные торговые марки, общей стоимостью более 1,8 млн грн, и оборудование для незаконного производства.







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Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 2,4 млн грн.

Продолжается следствие.