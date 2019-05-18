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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1465) Киевская область (1662) налоговая милиция (1656) ГФС (3274)

 Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками управления контроля за оборотом подакцизных товаров ГУ ГФС в Киевской области и сотрудниками Нацполиции ликвидировали подпольное производство алкоголя и изъяли крупную партию фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 190 УК Украины было установлено, что на территории области функционирует подпольный цех, в котором изготавливают, разливают и фасуют недоброкачественные спиртосодержащие ликероводочные изделия.

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 02
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 03
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 04

Смотрите: На Днепропетровщине налоговиками ликвидирована сеть подпольных цехов по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 05

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 8 124 литра фальсификата в коробках типа "Бег-ин-бокс", подделанного под известные торговые марки, общей стоимостью более 1,8 млн грн, и оборудование для незаконного производства.

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 06
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 07
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 08

Также смотрите: Полиция на Буковине изъяла из незаконного оборота спирта на миллион гривен. ФОТОрепортаж

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 09
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 10
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 11

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Ривном налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 2,4 млн грн.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3127548
 
 
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Знайомі далекобійники таку Фінляндію ящиками бухають. Колись пригощали, нічого така горіляка.)
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ничего хорошего в ней быть не может. спирт низкого качества, доочисти нет. а вообще можно нарваться на метанол. как несколько лет назад человек 70 померло и туча инвалидов.
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Абсолютно згідний. Горілку майже не вживаю, а такі денатурати і подавно. Але на той момент цікавість перемогла. Хоча смакові якості у тої Фінляндії на рівні.
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еще есть идиоты, покупающие "смирнофф" в картоне....
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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