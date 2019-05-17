 Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 УК Украины были разоблачены лица, организовавшие так называемую "переработку" нефтепродуктов путем их смешивания с добавками с помощью специального оборудования. Полученные таким образом низкокачественные бензин и дизельное топливо хранили на территории Луганской области по месту производства. Реализовывали указанное топливо через сеть местных АЗС.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных по местам производства, хранения и реализации ГСМ, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъято 55 тыс. литров горюче-смазочных материалов, оборудование для незаконного производства, 2 грузовых автомобиля, черновые записи, бухгалтерские и другие документы.

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Всего изъято ТМЦ стоимостью более 2 млн грн.

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Ведется следствие, в рамках которого проверяется версия похищения военного имущества.