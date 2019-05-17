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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали наркокурьера из оккупированного Донецка. ФОТОрепортаж

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали наркокурьера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На КПВВ Новотроицкое пограничники задержали наркокурьера из оккупированного Донецка 01

По прибытию на контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" автомобиля "Рено" под управлением 28-летнего гражданина Украины, жителя оккупированного Донецка, относительно которого пограничные наряды уже владели оперативной информацией, транспортное средство вывели из общего потока и провели углубленный осмотр.

На КПВВ Новотроицкое пограничники задержали наркокурьера из оккупированного Донецка 02

Смотрите: Ликвидирован канал контрабанды героина из РФ, задержаны трое членов ОПГ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

На КПВВ Новотроицкое пограничники задержали наркокурьера из оккупированного Донецка 03

Среди личных вещей, в корпусе карманного фонарика, был обнаружен пакетик с белым веществом (по внешним признаками амфетамин) весом около 25 грамм и пакетик с белым кристаллическим веществом (по внешним признакам метамфетамин) весом около 5 грамм.

На КПВВ Новотроицкое пограничники задержали наркокурьера из оккупированного Донецка 04

Также смотрите: Пресечена попытка незаконного перемещения через линию разграничения 1,2 млн грн наличных, - ГФС. ФОТО

На КПВВ Новотроицкое пограничники задержали наркокурьера из оккупированного Донецка 05

По данному факту оперативными сотрудниками Госпогранслужбы направлено уведомление в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Источник: https://censor.net.ua/p3127503
 
   
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пацаны наркотой не балуются , это тебе так что бы знал.
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Зато Вова балуется. Хотя нет не балуется конкретно на ней так сидит по взрослому!
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ты ему наркоту продавал ? может вместе нюхали/ширялись ?
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Свинарчук младший говорил, что Зеля на постое под коксом.
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ну если свынарчук младший , тогда точно факт. А про оборонку он там ничего не говорил ?
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Стас, он когда обдолбиться ему Зе мерещиться, такая нелегкая доля Порохобота)
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чем обдолбиться ? разве что головой об косяк ...
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Зачем же сливать "относительно которого пограничные наряды уже владели оперативной информацией"
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ты ему наркоту продавал ? может вместе нюхали/ширялись ?
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Свинарчук младший говорил, что Зеля на постое под коксом
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Гааа...?? Шоооо...? Ребьяяяята ми переможемооооо... Где буловааау...? Всэ буде добрееееу... фоооопи. ООй..шоооо? Га? Я так и скааазаау бунтааари...шооо? Га?
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ну вот, яркий пример обдолБАШКИ … Га ?
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Так я тебе в буквах показал блеянье твоего вождя, зепримат безмозглый, найди в ютубе, это его речь, и что бы понять что он торчек больше ничего не нужно, это очевидно, дебил
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали наркокурьера из оккупированного Донецка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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