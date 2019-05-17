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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Аваков (2792) Италия (880) суд (22127) Национальная гвардия (1180) фейк (214) Маркив (33)

 Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков. ФОТО

Сторона обвинения в итальянском суде использует в качестве доказательство фейковое письмо, впервые опубликованное с множеством ошибок на российском пропагандистском сайте.

Об этом заявил во время визита в Италию министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Для того, чтобы опровергнуть это, в суде города Павия показания дал заместитель командира-начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна".

Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков 01

По мнению авторов фальшивки, это письмо должно дискредитировать перед итальянским правосудием показания украинских свидетелей – военнослужащих Нацгвардии Украины.

Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла, заявил министр внутренних дел Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: И.о. командующего Нацгвардией Балан на суде в Италии дал показания в защиту Маркива. ФОТО

"В суду предоставлено фейковое письмо с российской пропагандистского ресурса якобы Национальной гвардии Украины. Вы еще не привыкли к этому, вам надо понять, что это обычное дело в нашей гибридной войне. Это не шутки – это война", – заявил Арсен Аваков итальянским журналистам в перерыве судебного заседания.

Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков 02

Арсен Аваков отметил, что он пообщался с задержанным Виталием Маркивым.

"С разрешения суда я пообщался с Виталием, он в хорошем настроении. Сказал, что служил и будет служить Украине. ... Сегодня здесь исполняющий обязанности командующего НГУ и четыре гвардейца, они предоставляют исчерпывающие показания, которые полностью опровергают слова прокурора. Мы очень рассчитываем, что нас услышат", – сказал Аваков.

Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков 03Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков 04

Глава МВД отметил, что защита Маркива настаивает на том, чтобы сторона обвинения приехала на место происшествия в Славянск и сама убедилась в абсурдности обвинений в адрес нашего солдата. МВД Украины готово содействовать итальянским правоохранительным органам в этом и обеспечить проведение таких следственных действий

Также на Цензор.НЕТ: В итальянском суде защите украинского нацгвардейца Маркива удалось доказать фейковость одного из документов, предъявленных обвинением

Министр напомнил, что во время активной фазы боевых действий на востоке Украины итальянское посольство официально предупредило своих граждан об опасности поездок в Донбасс. Но погибший журналист Андреа Роккелли поехал в самое пекло, на сторону боевиков – русских террористов группы Гиркина.

Напомним, руководство МВД и НГУ сегодня, 17 мая, дает показания в защиту гвардейца Виталия Маркива, которого в Италии судя по обвинению в убийстве итальянского журналиста.

Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами И.Гиркина в городе Славянск Донецкой области. Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.

Читайте также: Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3127491
 
   
 Топ комментарии
 
Макаронники сейчас будут цепляться за любую кацапскую фальшивку, чтобы не признавать свою ошибку... Они понимают, что придется выплатить украинцу несколько миллионов евро морального ущерба, поэтому делают все, чтобы уменьшить эту сумму! А Маркиву нужен высококлассный адвокат - надо с макаронников вытрусить всё - по максимуму!
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Италии к фиктивности не привыкать - это для Италии норма!
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продажные итальяшки- знают что посадить его по Закону у них шансов нет, но им главное отработать кацапское бабло, создать шум
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Италии к фиктивности не привыкать - это для Италии норма!
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Суд использует как доказательство фиктивное письмо из СМИ.
Вот это уровень,прямо верховенство права.
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Макаронники сейчас будут цепляться за любую кацапскую фальшивку, чтобы не признавать свою ошибку... Они понимают, что придется выплатить украинцу несколько миллионов евро морального ущерба, поэтому делают все, чтобы уменьшить эту сумму! А Маркиву нужен высококлассный адвокат - надо с макаронников вытрусить всё - по максимуму!
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поверьте,что нацгвардейца защищают очень профессиональные адвокаты/итальянские граждане знающие местное законодательство/украинскою стороною все формальности в том числе и финансовые соблюдаются на 100%,украинские чиновники реально это вопрос проработали очень ответственно
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продажные итальяшки- знают что посадить его по Закону у них шансов нет, но им главное отработать кацапское бабло, создать шум
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"шансов нет". Ты проспал! Маркив уже 2 года сидит! (А не то что ты здесь - на табуретке перед компом.) Вот в чём беда!
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приговор ему еще не вынесли
а ты только что решил просто закосить под дурачка- сделав вид как будто ты не понял. о чем речь- вот в чем беда!
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Но фактически он уже отбывает наказание?
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как он может отбывать наказание- когда еще официально не установлено что он виновен?
нет еще обвинительного приговора
и я смотрю тут все такие юридические проФФесора повылазили- типа впервые слышат слово
"посадить" и воспринимают его как "закрыть"

то что ефремку закрыли в сизо на пару лет- это не значит что его посадили- потому что окончательного приговора ему до сих пор нет
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Гибридно отбывает.
Есть приговор - нет приговора это формальность,свободы то он лишен.
Ну выплатят ему потом тысяч по 10 евриков за каждый год по решению ЕСПЧ.
Для Италии это копейки,а годы жизни не вернешь.
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слушай что с тобой не так?
ты впервые видишь слово - посадить?
ты не знаешь что такое - закрыть?
ты не знаешь что такое заключение под стражу, до вынесения окончательного приговора?

не вижу смысла вобще в том что ты пишешь- типа ты решил с юридической точки зрения докопаться к моему посту
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Ну да,ну да.
Круглое катим,а квадратное тащим.
Главное не перепутать.
Так поясни мне с юридической точки зрения: если лицо лишено свободы с целью предстания перед судом при том что подозрение не обосновано просто от слова НИЧЕМ это значит круглое?
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ты мне поясни- отчего у тебя пукан так пригорел?

ты если хочешь поумничать- то не надо, остановись, не загоняй дальше сам себя же в тупик

это не юридический форум, мой коммент так же не юридический и я сам не юрист, и ты тоже наврядли юрист- поэтому я еще раз говорю. не надо тебе включать проФФесора юриспруденции - и юридически придираться к моей фразе "посадить его по Закону" и писать мне "поясни мне с юридической точки зрения"
тебе нужна юридическая консультация- ищи юриста
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Потому что меня это бесит.
Это то же самое что "мы не признаем анексию Крыма" или "призываем обе стороны".
Что от этого меняется?
Вот и для него от того что он не признан виновным и не будет признан виновным ничего не меняется,потому что два года он уже лишен свободы.
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Не вынесли, но он продолжает сидеть в тюрьме! 2 года прошло, и ничего не изменилось!
У соевых - одни оскорбления, а компетентности -0.
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О, зебот появился)
слушай зебот- ради интереса, а почему ты решило что я "соевый"?
только потому что тебе не понравилось что я написал?
тут же даже вообще нет никакой речи о порохе или зеле
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А почему обязательно Зе? А не Лю - Гри - Ко - Бо ...? Их там было > 30-ти.
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ты не ответило на мой вопрос
ты решило что "соевый" только потому что тебе не понравилось то что я написал?
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Полная чушь со стороны итальянцев. Как можна узнать кто в кого стрелял?!
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Оппа!! А почему следствие не допросило, по данному поводу, Аллерова? Ведь о "письме" стало известно год назад... А теперь "следим за пальцами" - на "дослед" суд отправить дело не может - насколько помнится, в европейском судопроизводстве подобного действа нет... (Или "виновен" или "не виновен". Во втором случае дело закрывается и выносится оправдательный приговор...). А раз нет, то данное доказательство может быть признано не внушающим доверия... Чтобы дело не "развалилось", суд может вызвать Аллерова для допроса, непосредственно в судебном заседании... (правда, не знаю, как это можно сделать - Аллерова сегодня арестовали...).
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Ага.
А доказательством может быть письмо опубликованное в желтых СМИ или нужен оригинал письма?
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Да хоть в "красных" СМИ... Только доказывать нужно будет, писалось-ли оно, вообще... И вообще - иди в афедрон, неуч...
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Для того, чтобы опровергнуть это, в суде города Павия показания дал заместитель командира-начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Источник: https://censor.net.ua/p3127491
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Лицо, указанное как отправитель, опроверг факт отсылки письма. Поэтому не будет последующих измышлений, типа письмо по дороге к Аллерову потерялось, и нашлось в русвесне.
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Ну вот и всё... А мне тут полдня "глотку рвать" пытаются... Хотя адресат, я считаю, тоже должен был быть допрошен - не обязательно в судебном заседании... Нас так учили в процессе изучения уголовно-процессуального законодательства - чтобы, при исчезновении того или иного доказательства, не была разорвана "цепочка" доказательств и повреждена их "сеть"...
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Прежде чем думать об исчезновении доказательства надо найти доказательства что само доказательство когда то существовало.
Русвесна это очень авторитетный источник - кто писал не знаю,а я дурак читаю.
Это уровень компетенции европейских судей?
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Ну,а если на цензоре опубликовать письмо россгвардии где будет написано что они убили этого Роккелли суд Италии примет это как доказательство?
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Юриспруденция - это вообще демагогия от начала и до конца.
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А закінчиться справа скоріш за все "угодою"за згодою сторін,Марківа відпустять але щоб він не вимагав компенсації за помилки та нерозторопність італійської феміди.
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"Димон", в уголовном судопроизводстве нет такого понятия - "прекращение дела по соглашению сторон", тем более, если дело касается убийства...
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на что спорим - Маркова выпустят за недостатком доказательств?
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так і буде, але людина втратила кілька років життя хто це компенсує.
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Ну, "відкрий мені секрет" - дай мені посилання на закриття кримінального провадження "за згодою сторін", в італійському законодавстві... І хто буде "стороною" з боку обвинувачення? Держава, прокуратура, заявники, чи родичі Рокеллі? Хоч людей не сміши...
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То что министр едет в другую страну в суд защищать гражданина своей страны - это большой плюс. Вот когда российских "асвабадителей" судят, они обращаются в свой МИД, а им в ответ "вас-там-нет".
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Вы там старайтесь, а то никто из НГУ не сможет потом поехать по безвизу .
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Дык вермишельных же ж Путен шибко просил
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИтальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
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