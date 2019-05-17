 И.о. командующего Нацгвардией Балан на суде в Италии дал показания в защиту Маркива. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммукации МВД Украины.

В МВД напомнили, что генерал-лейтенант Николай Балан в мае 2014 г. был одним из командиров гвардейских подразделений в штабе АТО во время боев с боевиками-сепаратистами в Славянске. В это время он организовывал службу своих подчиненных, в частности гвардейцев 1-го добровольческого резервного батальона, где служил Виталий Маркив.



Фото: сайт МВД

Балан рассказал в итальянском суде о создании Национальной гвардии Украины, ее задачах и операциях, в частности при освобождении Славянска в мае 2014 года. Согласно показаниям и.о. командующего Нацгвардии, подразделение, где служил Виталий Маркив, выполняло задачи по обороне телебашни на горе Карачун в Славянске.

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"Бойцы были вооружены стрелковым оружием и не имели тяжелого и дальнобойного оружия, которым мог быть смертельно ранен итальянский журналист Андреа Рокелле 24 мая 2014 г. К тому же, позиция, где в соответствии с приказом своего командира нес службу Виталий Маркив, имела сектор наблюдения (Андреевка) отличен от того, где был убит итальянский фоторепортер (железнодорожный переезд перед керамическим заводом). Эту позицию в то время занимали боевики-сепаратисты возглавляемые российским вожаком Гиркиним. Оттуда постоянно обстреливали украинские подразделения на Карачуне", - рассказал Балан.

Напомним, итальянский репортер Андреа Рокелле погиб 24 мая 2014 г. от обстрела, находясь в зоне проведения АТО несмотря на рекомендации посольства Италии не ехать в то время в Славянск, из-за высокого уровня опасности для гражданских лиц.