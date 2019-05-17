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 И.о. командующего Нацгвардией Балан на суде в Италии дал показания в защиту Маркива. ФОТО

И.о. командующего НГУ Николай Балан дал показания итальянском суде в защиту Виталия Маркива.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммукации МВД Украины.

В МВД напомнили, что генерал-лейтенант Николай Балан в мае 2014 г. был одним из командиров гвардейских подразделений в штабе АТО во время боев с боевиками-сепаратистами в Славянске. В это время он организовывал службу своих подчиненных, в частности гвардейцев 1-го добровольческого резервного батальона, где служил Виталий Маркив.

И.о. командующего Нацгвардией Балан на суде в Италии дал показания в защиту Маркива 01
Фото: сайт МВД

Балан рассказал в итальянском суде о создании Национальной гвардии Украины, ее задачах и операциях, в частности при освобождении Славянска в мае 2014 года. Согласно показаниям и.о. командующего Нацгвардии, подразделение, где служил Виталий Маркив, выполняло задачи по обороне телебашни на горе Карачун в Славянске.

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"Бойцы были вооружены стрелковым оружием и не имели тяжелого и дальнобойного оружия, которым мог быть смертельно ранен итальянский журналист Андреа Рокелле 24 мая 2014 г. К тому же, позиция, где в соответствии с приказом своего командира нес службу Виталий Маркив, имела сектор наблюдения (Андреевка) отличен от того, где был убит итальянский фоторепортер (железнодорожный переезд перед керамическим заводом). Эту позицию в то время занимали боевики-сепаратисты возглавляемые российским вожаком Гиркиним. Оттуда постоянно обстреливали украинские подразделения на Карачуне", - рассказал Балан.

Напомним, итальянский репортер Андреа Рокелле погиб 24 мая 2014 г. от обстрела, находясь в зоне проведения АТО несмотря на рекомендации посольства Италии не ехать в то время в Славянск, из-за высокого уровня опасности для гражданских лиц.

Источник: https://censor.net.ua/p3127446
 
   
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Итальянский министр внутренних дел, бескорыстно любит путина. Не суд, а идиотизм кокой-то.
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Защищать Украину с итальянским паспортом в кармане в Италии не принято. Как-то так...
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Мій перший комбат в далекому 99-му,НГУ,м.Судак
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Надеюсь, их суды отличаются от наших и слышат факты и доказательства.

Спасибо и о главкома, что корона не слетела поехать чертикуда к мудакам защищать честь своего подчиненного и всей страны.

Удачи.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИ.о. командующего Нацгвардией Балан на суде в Италии дал показания в защиту Маркива. ФОТО
 
 
 
 
 
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