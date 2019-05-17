 Анатомические особенности Президента, партия "Вовчиця", подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Партия "Вовчиця"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук создает партию "Голос" и идет на парламентские выборы. ВИДЕО
Уже скоро...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский вернулся в Украину
Читайте на "Цензор.НЕТ": $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова
Завтра, значит завтра!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обвинил Парубия во лжи, поскольку Рада 14 мая не рассмотрела вопрос о дате инаугурации
Подготовка к инаугурации
Собирать стадионы должен кто-то один...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы превращаются в борьбу новых репутаций и новых организаций
Подготовка к парламентским выборам в соответствии с трендом
- Не волнуйтесь... "через рік, так через рік"...
В студии 1+1
Анатомические особенности
Судебная система
Больше фотошопов смотрите здесь
не удивлюсь, если через неделю суд обяжет меня садить на моей даче авокадо
эта реально смешная.