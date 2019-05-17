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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
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 Анатомические особенности Президента, партия "Вовчиця", подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Партия "Вовчиця"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук создает партию "Голос" и идет на парламентские выборы. ВИДЕО

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Уже скоро...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский вернулся в Украину

Читайте на "Цензор.НЕТ": $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Завтра, значит завтра!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обвинил Парубия во лжи, поскольку Рада 14 мая не рассмотрела вопрос о дате инаугурации

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Подготовка к инаугурации

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Собирать стадионы должен кто-то один...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы превращаются в борьбу новых репутаций и новых организаций

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Подготовка к парламентским выборам в соответствии с трендом

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

- Не волнуйтесь... "через рік, так через рік"...

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

В студии 1+1

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Анатомические особенности

Анатомические особенности Президента, партия Вовчиця, подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Судебная система

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3127441
 
   
 Топ комментарии
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Спочатку подумав, що фейк.. Зайшов на сайт суду - там ця інформація висить.. Мені це подобається..
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у нас сейчас любой бред может стать явью.

не удивлюсь, если через неделю суд обяжет меня садить на моей даче авокадо
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Єто максимальная перспектива того указа, для тупого пипла.Человеку которому не предъявленно никаких обвинений, никак не могут запретить в праве передвижения.
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а шо ж ИСКА к олигархам - Бене, Ахметке и т.п. - НЕТ?)) зассал клоун или боится рубить кормящие руки?
Анатомические особенности Президента, партия "Вовчиця", подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1030
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Маячня, Деза не відповідає нашому законодавству.
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Тарас Чорновіл? Смішно. Треба ще написати вилизую дупу янику.
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Не был "рыгом" и не вылизывал зад межигорскому хряку...
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Ахахахах!!!) Про студию Г+Г зачет!!! Этапять😂😂😂
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про пэдру- в точку.Там и наполеоны ждут и кутузовы
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не,это персонаж.а то натуральные,такие,как и пэтя.их же много
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ой не факт, хз что может твориться в голове у кокаино-зависимого клована зе Анатомічні особливості Президента, партія "Вовчиця", підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7943
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вакарчук сам поет и создает партию ГОЛОС, страшно подумать как назовут партию гинеколог или проктолог
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Подготовка к парламентским выборам в соответствии с трендом

эта реально смешная.
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совсем и абсолютно не правдиво - ведь зе ничего не обещал и не показывал, скакал вокруг и прятался от интервью, не ну если это к обещалкам и прогнозам к зарплатам учителей, то да, в точку будет, а других предвыборных и не слышал.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАнатомические особенности Президента, партия "Вовчиця", подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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