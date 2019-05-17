EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  9658  35
Все про:выборы (22358) Донецкая область (4258) Куць (28) Лубинец Дмитрий (1)

 "Мохов, cука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав у Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе. ФОТОрепортаж

Нардеп из фракции БПП Дмитрий Лубинец получил сообщения относительно решений суда по выемке архивных документов участковых избирательных комиссий Волновахи и Константиновки (Донецкой области).

Цензор.НЕТ публикует фото соответствующей переписки нардепа.

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады нардеп (БПП) Дмитрий Лубинец получил сообщения от пользователя "КС Вервейко Иван Дмитриевич".

"Мохов cука вмніс три ухвали по виїмці документів двк (дільнича виборча комісія. - Ред.) з архіву Києва Волновахи та Констянтинівки. Шевченко каже будуть робити виїмку бо його шеф дрюкаєт. Я закинув йому, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - говорится в сообщениях, присланных Лубинцу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков

Стоит отметить, что Дмитрий Лубинец избран в Раду по округу №60 в Донецкой области с центром в Волновахе. Вервейко Иван Дмитриевич указан на сайте Лубинца как член его команды в Волновахе - "Специалист по экономике предприятия". В его обязанности входит "выполнение поручений народного депутата Украины по связям с органами власти всех уровней Волновахского района, правоохранительными органами и ВСУ".

Отметим, что Мохов Евгений Иванович является главой Волновахского районного суда Донецкой области.

Также нардеп Лубинец общается с абонентами подписанными: "Виталий Барабаш" (Отметим, что Виталий Барабаш - главой донецкой областной организации Социалистической партии Украины (Кива), а также советником Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины), "КС Дмитрий Такаджи" (Отметим, Дмитрий Такаджи является главой Волновахской РГА), "КС Александр Иванович Куць" (Отметим, Куць Александр Иванович является главой Донецкой ОВГА).

Мохов, cука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав у Київ налагоджувати взаємодію з Зе, - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе 01

Дмитрий Лубинец просматривает сообщения на своем смартфоне.

Мохов, cука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав у Київ налагоджувати взаємодію з Зе, - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе 02

Мохов, cука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав у Київ налагоджувати взаємодію з Зе, - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе 03
Мохов, cука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав у Київ налагоджувати взаємодію з Зе, - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе 04

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3127430
 
 
 Топ комментарии
 
Это не личная переписка, а решение важных госудорственных дел - как избежать ответственности за фальсификации выборов...)))
 показать весь комментарий
 
Когда ты нанимаешь работника, ты же смотришь за что ему деньги платить будешь? Вот и эти твари за наши деньги наняты...
 показать весь комментарий
 
це державний діяч, публічна особа, з цієї переписки гарно видно як вони дбають про інтереси але на жаль про державні нам взагалі не йдеться.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда ты нанимаешь работника, ты же смотришь за что ему деньги платить будешь? Вот и эти твари за наши деньги наняты...
 показать весь комментарий
 
 
Это не депутаты, а банда олигофренов в Раде,поэтому и законы дурные и живем как папуасы.Нужно гнать их из Рады, пусть шуруют и побыстрее.
 показать весь комментарий
 
 
все плохие, понятно, зубожиння.... какие законы тебе лично мешают жить, работать? ПДД?
 показать весь комментарий
 
а ты читала какие то законы? интересно)))) может штук 5 навскидку.
 показать весь комментарий
 
Чуть ошиблись. Нанимать работать и выбирать обществом---разные абсолютно вещи. За все эти годы не одного отозванного депутата за не выполнение обещаний! Причём всех уровней! Вдумайтесь---ни одного! Ну там по факту смерти или сам там куда с понтом заболел. Так и живём.
 показать весь комментарий
 
це державний діяч, публічна особа, з цієї переписки гарно видно як вони дбають про інтереси але на жаль про державні нам взагалі не йдеться.
 показать весь комментарий
 
 
більшість із них визнає українську державність,але лише тоді коли вони знаходяться в депутатських кріслах під куполом Верховної Ради
 показать весь комментарий
 
 
Это не личная переписка, а решение важных госудорственных дел - как избежать ответственности за фальсификации выборов...)))
 показать весь комментарий
 
 
читать личную переписку какого то бомжа это конечно неприлично)
но,эти граждане есть слуги народа - депутаты ВР
они сами должны свою переписку добровольно оглашать
 показать весь комментарий
 
 
А я причем? Я обычный гражданин, у бюджета не ворую, даже не на бюджетной зарплате сижу. Тружусь на частном предприятии за 300 баксов в месяц "Мохов, ****, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі - Цензор.НЕТ 1283
 показать весь комментарий
 
Уже половина фракции переобулась, а он только едет налаживать контакт. От жалко пацана "Мохов **** виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе - Цензор.НЕТ 8399
 показать весь комментарий
 
 
звичайне життя у мавпячему розпліднику верховній раді
 показать весь комментарий
 
 
круто,а вся переписка на українській мові - закон про українську мову вступив в дію)

респект)
 показать весь комментарий
 
 
правильно писати "українською мовою" "Мохов, ****, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі - Цензор.НЕТ 8663
 показать весь комментарий
 
 
мародер был рад, что лизали ему, зад но теперь поймет, с кем имел дело. Расплата будет жесткая педро! "Мохов, ****, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі - Цензор.НЕТ 6799
 показать весь комментарий
 
 
Так что, пусть ещё полгода посидят порешают?
 показать весь комментарий
 
 
Зеля , **** , боимся и ждём твоей инаугурации . Сложное слово . Пока написал , понял , что нас ждут приключения .
 показать весь комментарий
 
 
"Юра Грузин" - это у него луценко так подписан в телефоне?
 показать весь комментарий
 
 
Ха-ха-ха... Уехал предлагать оральные услуги новому президенту ))
Стесняюсь спросить, БПП уже расшифровывается, как Бл*ди Петра Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
называй как хочешь, главное в другом---ВСЕ ЭТИ ЛИЦА ТЫ УВИДИШЬ КАК "НОВЫЕ" В ЦИРКОВОЙ ТРУППЕ "СЛУГА ИЗ ПОДВОРОТНИ". после выборов состав поменяется не более чем на 20%. лохи, вас снов нае@ли. добавь к этому---"президент не отвечает за тарифы, президент не может снизить цену на газ, президент не может остановить войну, президент не влияет на курс, президенту надо помочь ведь он не разбирается во многих вопросах...." и получаем китайскую резиновую женщину вместо еврейской принцессы.
 показать весь комментарий
 
Яке бидло сидить у парламенті. Чим раніше відбудеться перезавантаження, тим краще. На жаль ймовірніше за все, чекатимемо на осінь...
 показать весь комментарий
 
 
бпп стали в очередь )))))яка несподіванка
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Мохов, cука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав у Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх