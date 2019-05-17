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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:суд (22127) Аллеров (78) Майборода Олег (1)

 Суд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн. ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому по делу экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Рассматривает ходатайство судья Жовноватюк Виктория.

Прокуратура просит суд избрать гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороде назначить меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

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Суд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн 01

Олег Майборода

Суд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн 02

Судья Жовноватюк

Суд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн 03
Суд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн 04
Суд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн 05
Суд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн 06
Суд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщика имущества Алиса Гринчук.

Источник: https://censor.net.ua/p3127399
 
 
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лимиту за периметр Киева - а приближенные хавакова в Центр на Печерск...- что не понимать
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Украина богатая страна, как и мордор, почти 3 млн. долларов имеют на откат из тюрьмы, вот как живёте богато...
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"16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и освободил его из-под стражи.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд избирает меру пресечения подозреваемому по делу Аллерова Майбороде: прокуратура просит арест с возможностью залога 75 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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