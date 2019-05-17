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Все про:Аваков (2792) Италия (880) МВД (7848) суд (22127) Маркив (31)

 Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии. ФОТОрепортаж

Глава МВД Арсен Аваков прибыл в Италию на судебное заседание по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как сообщили в ведомстве, очередное судебное заседание по делу несправедливо обвиненного гвардейца пройдет сегодня, 17 мая, в городе Павия (Италия).  

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 01

Будут допрошены свидетели защиты: и.о. командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николай Балан и четверо сослуживцев-гвардейцев Виталия Маркива.

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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков так же будет присутствовать в зале суда для того, чтобы выразить поддержку украинскому военнослужащему и предоставить все необходимые доказательства его невиновности.

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 02

"Я уверен в невиновности Виталия Маркива и именно поэтому я сегодня здесь. Несмотря на то, что у нас в Украине прекратила существование парламентская коалиция и в понедельник инаугурация Президента Украины. Для нас это важно. Это наш солдат и мы его не оставим. Я с уважением отношусь к итальянскому суду, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию. И министерство внутренних дел, и министерство иностранных дел Италии способствуют этому визиту", - подчеркнул Аваков.

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 03

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами И.Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 04

Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.

Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии 05
Фото: сайт МВД

Источник: https://censor.net.ua/p3127398
 
 
 Топ комментарии
 
Украина своих не бросает, в отличие от хуйловской мокшинской педерации!!!
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долбаные кацапы и их прикормленная европейская шестерня..
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Пусть сторона обвинения предъявит суду осколки мины, извлечённые из тела Рокелли и других раненых во время обстрела, на которых выгравировано: "Цю міну спорядив, зарядив і випустив я, Марків, власноручно...".
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Украина своих не бросает, в отличие от ********** мокшинской *********!!!
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долбаные кацапы и их прикормленная европейская шестерня..
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Пусть сторона обвинения предъявит суду осколки мины, извлечённые из тела Рокелли и других раненых во время обстрела, на которых выгравировано: "Цю міну спорядив, зарядив і випустив я, Марків, власноручно...".
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Европейское правосудие не занимается такими не нужными вещами.
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А чем оно "занимается"? "пустопорожними, голословными обвинениями?... На чём же оно базируется, обвиняя человека в убийстве, любопытно узнать? Может, что-то новое узнаю, ты мне "Америку откроешь"... Вещественные доказательства, напрямую связанные с совершением убийства - это наиболее серьёзные вещи в данном случае...
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Вы правильно написали. Итальянское правосудие - оно такое. Случаи, когда человека держат за решеткой без оснований там вовсе не редкость, а судебные дела могут тянуться очень долго. И никаких претензий не предъявишь - ну расследуют же, а расследовать могут долго и нудно. Процесс чисто политический.

И Аваков поступил правильно, даже с точки зрения моральной поддержки.
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Невже суду недостатньо офіційної бумаги від Нацгвардії, що на озброєнні підрозділу Марківа не було мінометів?
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На каком основании??? Рокелли находился на территории НЕ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ Украине НЕЗАКОННО без разрешения украинских властей и сдох как собака за кацапский мир!
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Да все это в Италии прекрасно понимают. Но им нужна эта шумиха, чтобы как можно более дискредитировть Украину и снять санкции с кацапстана.
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Стоять, Зорька! Вы О ЧЁМ? Тут спор о том, КАКИМИ доказательствами виновности Маркива располагает сторона обвинения, и являются-ли вещественные доказательства (в частности, "осколки с надписью"), существенными доказательствами... Я, в отличие от "знатока юриспруденции","чтеца", обладаю пониманием судебного процесса в континентальном праве, поэтому и ставлю подобные вопросы... Тут вопрос не в том, имел право Рокелли там находиться, а имел-ли возможность Маркив стрелять, стрелял-ли, и от его-ли личных действий погиб человек... Вот что существенно, в данном случае... А потом уже будем рассматривать другие вещи - было-ли это "умышленным убийством", "убийством по неосторожности", "несчастным случаем", или "казусом"... (Но это только тогда, когда докажут причастность Маркива к гибели Рокелли).
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И кому вы ставите этот вопрос "знаток континентального права"?
Или он риторический?
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Если не за убийство, то за наёмничество посадят. Урок будет всем с двумя гражданствами не лезть куда не надо.

Немчика, у которого Бутусов недавно интервю брал тоже ждут неприятности. Обратно в Германию дорога закрыта.
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Он гражданин Украины.
Наемничество тут причем?
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В Италии это разрешено.
Так как он гражданин Украины он не может быть не заинтересованным лицом,значит не подпадает под определение наемник.
А по его причастности к гибели журналистов доказательств нет,даже напротив все очевидно шито белыми нитками.
Дело политическое и плохо пахнет,но итальянцы считают что им этот запах идет)))
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А есть ли у него официально украинское гражданство, украинский паспорт? Вот в чем вопрос. Если нет, то дело плохо.
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Если немцы дают двойное гражданство то в чем солдик виноват то?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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