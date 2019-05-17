 Это дело - политический заказ, - Аллеров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Он заявил, что это дело - политический заказ, и выразил сожаление, что НАБУ действует против него.

Аллеров акцентировал, что обменяли квартиры, потому что в доме на окраине Киева (ул. Бориспольская) военнослужащие смогли получить больше квартир и заселили их в эти квартиры уже в 2016 году.

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Во время судебного заседания Аллеров объяснил, почему обменял квартиры в центре Киева на квартиры в доме на окраине.

"Мотивация по обмену была следующая. Мои коллеги сопоставили, что однокомнатная на Печерске имеет 54 кв. м., двухкомнатная – 85, трехкомнатная - 130 кв. м. При норме для военнослужащего и членов семьи 9,6, мы в однокомнатную квартиру должны были заселить 5 человек. Какая семья пойдет в однокомнатную квартиру? То есть это решение было принято ранее, в 2006 году предшественниками. Дом 10 лет не сдавали, а людям нужно давать жилье", - заявил генерал.

Он отметил, что в 2016 году заселили около 300 членов семей военнослужащих, которые улучшили свой статус, и заверил, что "Укрбуд" предложил лучшее предложение по обмену.

"Квартиры, которые стали в основу имущественных оценок, были достроены, как и дом. Те (квартиры. - Ред.), что мы выдали военнослужащим в другом районе Киева, они были под ключ. Мы заселили людей в 2016 году. И они прекрасно себя чувствуют. Это вместо тех 50 (квартир. - Ред.) - мы поменяли на 70 (квартир. - Ред.), а вообще улучшили свое положение 80 семей. Потому что, кто был в однокомнатной - получил двухкомнатную, его квартиру заселили другими. То есть около 300 членов семей военнослужащих улучшили свой статус. Это разве плохо? ... Делал хорошо людям, а сейчас меня выдвигают как преступника", - заявил Аллеров

"Я четко хочу сказать, что на сегодняшний день в составе моих действий не было заговоров с ни одним лицом из "Укрбуда". ... Никогда такого не было. И эти лица мне не знакомы", - заявил Аллеров.

В свою очередь, прокуроры уверяют, что дом на Печерске был сдан в эксплуатацию в 2017 году.

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Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно избрания меры пресечения Аллерову.

Аллеров в ожидании решения суда.





Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.