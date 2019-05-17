 Это дело - политический заказ, - Аллеров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Он заявил, что это дело - политический заказ, и выразил сожаление, что НАБУ действует против него.
Аллеров акцентировал, что обменяли квартиры, потому что в доме на окраине Киева (ул. Бориспольская) военнослужащие смогли получить больше квартир и заселили их в эти квартиры уже в 2016 году.
Во время судебного заседания Аллеров объяснил, почему обменял квартиры в центре Киева на квартиры в доме на окраине.
"Мотивация по обмену была следующая. Мои коллеги сопоставили, что однокомнатная на Печерске имеет 54 кв. м., двухкомнатная – 85, трехкомнатная - 130 кв. м. При норме для военнослужащего и членов семьи 9,6, мы в однокомнатную квартиру должны были заселить 5 человек. Какая семья пойдет в однокомнатную квартиру? То есть это решение было принято ранее, в 2006 году предшественниками. Дом 10 лет не сдавали, а людям нужно давать жилье", - заявил генерал.
Он отметил, что в 2016 году заселили около 300 членов семей военнослужащих, которые улучшили свой статус, и заверил, что "Укрбуд" предложил лучшее предложение по обмену.
"Квартиры, которые стали в основу имущественных оценок, были достроены, как и дом. Те (квартиры. - Ред.), что мы выдали военнослужащим в другом районе Киева, они были под ключ. Мы заселили людей в 2016 году. И они прекрасно себя чувствуют. Это вместо тех 50 (квартир. - Ред.) - мы поменяли на 70 (квартир. - Ред.), а вообще улучшили свое положение 80 семей. Потому что, кто был в однокомнатной - получил двухкомнатную, его квартиру заселили другими. То есть около 300 членов семей военнослужащих улучшили свой статус. Это разве плохо? ... Делал хорошо людям, а сейчас меня выдвигают как преступника", - заявил Аллеров
"Я четко хочу сказать, что на сегодняшний день в составе моих действий не было заговоров с ни одним лицом из "Укрбуда". ... Никогда такого не было. И эти лица мне не знакомы", - заявил Аллеров.
В свою очередь, прокуроры уверяют, что дом на Печерске был сдан в эксплуатацию в 2017 году.
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно избрания меры пресечения Аллерову.
Аллеров в ожидании решения суда.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.
Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".
Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").
Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
то же мне альтруист...
Он когда под залог выйдет будет убежище в Австрии просить, и скажет шо его преследуют по политическим мотивам.
Отметим, что квартирная афера Аллерова впервые была упомянута в 2017 году в результате расследования программы «Наши деньги с Денисом Бигусом». Но по неизвестным обстоятельствам расследование дела детективами НАБУ началось лишь в 2018 году.
Стоит указать, что на прошлой неделе уже бывший президент страны - Петр Порошенко указом снял Аллерова с должности командующего Нацгвардией по причине «семейных обстоятельств». Однако на следующий же день Аллеров высказал желание вернуться на должность при новоизбранном президенте, но вскоре был арестован.
Отметим, что стремительный карьерный рост Юрия Аллерова начался отказом разгонять сторонников Майдана во Львове и с успешного подавления протестов весной 2014 года в Харькове. Уже в 2015 году он был назначен командующим Нацгвардией.
По печальному стечению обстоятельств, во время назначения Юрия Аллерова на должность Петр Порошенко заявил, что гордится такими генералами. В свою очередь, Аллеров заверил главу государства, что будет безжалостен ко всем коррупционерам и тем, кто посмеет нарушить суверенитет страны.
Еще в 2017 году первым политиком, обратившим внимание на Юрия Аллерова, как на одиозную политическую единицу, стал лидер политической партии «Национальный Корпус», народный депутат и экс-командир добровольческого полка «Азов» - Андрей Билецкий. Лидер националистов утверждал, что Аллеров злоупотребляет своим высоким положением, причастен к коррупции, контролирует потоки контрабанды в зоне АТО.
Андрей Билецкий заявлял, что каждая третья гривна, выделенная на Нацгвардию международными спонсорами или бюджетом, остается в карманах своего предводителя и его близкого окружения.
Что касается близкого окружения бывшего главы Нацгвардии, отметим, что в верхах правления была организована целая сеть коррупционеров-однодумцев. В поле зрения СМИ попал и. о. начальника управления кадровой работы главного управления Национальной гвардии Украины - полковник А. Пожидаев. Его скандальная кадровая политика ставила своей целью целенаправленный развал ведомства рядом бюрократизированных приказов, которые усложняют процесс оформления и получения званий. В тяжелое для Украины время вместо привлечения новых кадров, усилиями Пожидаева, страна лишь теряет потенциальных боевых товарищей.
Крайнее осуждение и неприязнь со стороны военных и гражданских украинцев товарищ А. Пожидаев получил 9 июля 2016 года, когда в день тяжелого боя, унесшего жизнь украинского солдата и в ходе которого еще четверо получили ранения, его дочь опубликовала в социальной сети фото в Москве на Красной площади. Отметим, что речь шла не об обычном фото, девушка проявляла открытое восхищение красотой столицы страны-агрессора.
Помимо вышеупомянутых особ, к квартирному скандалу причастны еще два сотрудника строительной корпорации «Укрбуд». Стоит сделать акцент на главе компании - Максиме Микитасе. Как руководящее лицо и близкий друг Петра Порошенко, ему, по мнению националистов, необходимо ответить перед судом по всей строгости закона по фактам махинаций и коррупции. В данный момент, доверие к корпорации у украинцев утрачено и компания имеет неофициальный статус финансовой пирамиды, находящейся на грани финансового краха.
Политическая партия «Национальный Корпус» во главе со своим лидером уверяют, что будут требовать справедливого расследования дела Аллерова и его друзей-коррупционеров, будут продолжать обнародовать факты и поднимать общественный резонанс.
чел уже живет по-новому - куле - а народу не надо -- он же не процветающий панамский народ
По информации САП, дочь Аллерова гражданка РФ и живет в Москве, жена Аллерова часто туда ездит.
Какие еще могут дальше быть вопросы, когда этого человека зная это все ставили главой Нацгвардии?
А в 2012 его наградил орденом Хмельницкого 3й степени мой самый любимый из всех президентов, Витюня Индюкович.