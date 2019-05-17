 Наркокартель, торговавший кокаином, ликвидирован в Одессе. Изъято большое количество наличности, оружие, автомобили и наркотики, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"В январе 2019 года Одесским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о деятельности на территории Одессы группы лиц, которая занимается сбытом особо опасного наркотического средства - кокаина. Во время проверки установили, что к криминальному бизнесу причастны не только одесситы, но и жители других регионов Украины", - сказано в сообщении.

Сообщается, что по материалам внутренней безопасности НПУ следственным управлением ГУНП в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, было начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Организатором преступной группировки оказался 42-летний уроженец Закарпатской области, который сейчас живет в Одессе. Он координировал действия участников группы, занимался доставкой наркотовара и отвечал за его хранение. Его ближайшие сообщники, которые непосредственно сбывали кокаин клиентам - тоже жители Одессы, 43 и 50 лет. При дальнейшем документировании правоохранители установили еще два десятка причастных к наркокартелю лиц, проживающих в Киеве и в Закарпатской области.

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Оперативники установили, что канал поступления наркотиков был налажен через западную границу Украины. А уже из Ужгорода - перемещался в Киев, Львов и Одессу. За один грамм продукта клиенты платили дилерам 100-150 долларов США.

"Работники внутренней безопасности НПУ провели оперативные закупки кокаина на сумму более 100 000 гривен", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что время спецоперации с участием сотрудников Одесского и Закарпатского управлений ДСБ НПУ, бойцами полиции особого назначения Одессы и Закарпатья, следователей ГУНП и прокуратуры Одесской области, совместно с оперативниками Южного регионального управления Госпогранслужбы и силовой поддержки военнослужащих отдела специальных действий "ДОЗОР", на основании постановлений Киевского районного суда Одессы было проведено 16 обысков на территории Одессы, Киева и Закарпатской области по месту жительства фигурантов группы и в их автомобилях.

По результатам мероприятий изъято большое количество наличности, полученную от преступной прибыли: 13 000 долларов США, 12 000 евро, 14 500 гривен, ювелирные украшения, более 4 тысяч фальшивых долларов. А также разного рода оружие, патроны, взрывчатые устройства и вещества, 2 автомобиля BMW X5, TOYOTA RAV-4 - "двойник", оргтехника и мобильные телефоны, фальшивые и настоящие документы, а также кокаин.

Лидеру наркогруппировки и двум его ближайшим сообщникам уже объявлено подозрение по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, они помещен в изолятор временного содержания. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Дилерам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.









Фото: сайт Нацполиции