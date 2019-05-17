 Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Взрыв прогремел около 2:00.

Известно, что происшествие обошлось без человеческих жертв, хотя, судя по табличке на магазине, "Світанок" работает круглосуточно. Сотрудники магазина не стали обсуждать случившееся.

Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно. После взрыва в магазине разбиты окна, повреждены витрины и потолок.

На месте работают следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия, чтобы установить личности преступников в кратчайшие сроки.

В деталях случившегося будут разбираться правоохранители. Напомним, что несколько дней назад на улице Передовой также взорвали банкомат "ПриватБанка". Также сообщалось, что 23 апреля из магазина вынесли терминал iBox и украли все деньги.









Фото: Информатор