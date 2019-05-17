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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги. ФОТОрепортаж

17 мая неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в магазине "Світанок", который находится в Подгородном на улице Партизанской. По информации из собственных источников удалось выяснить, что неизвестные похитили кассеты, в которых хранились деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Взрыв прогремел около 2:00. 

Известно, что происшествие обошлось без человеческих жертв, хотя, судя по табличке на магазине, "Світанок" работает круглосуточно. Сотрудники магазина не стали обсуждать случившееся.

Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 01

Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно. После взрыва в магазине разбиты окна, повреждены витрины и потолок.

На месте работают следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия, чтобы установить личности преступников в кратчайшие сроки.

Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 02

В деталях случившегося будут разбираться правоохранители. Напомним, что несколько дней назад на улице Передовой также взорвали банкомат "ПриватБанка". Также сообщалось, что 23 апреля из магазина вынесли терминал iBox и украли все деньги.

Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 03
Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 04
Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 05
Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 06
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3127355
 
 
 Топ комментарии
 
Повстанцы наверное какие то.
Если повесить флаг раши все повстанцы могут грабить банки,а потом попадут под амнистию.
В этом и есть смысл.
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ЗЕкоманда возвращает деньги коломойскому...
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Не а, это те кому уже легально нельзя грабить, после победы Зеленского, "чекушки" не иначе.
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Повстанцы наверное какие то.
Если повесить флаг раши все повстанцы могут грабить банки,а потом попадут под амнистию.
В этом и есть смысл.
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Видно беня таким путем решил начать возвращать активы. Нетерпится ему. Вчера только приехал и сразу же случилось это - не думаю что совпадение
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Теперь точно нужно отменять национализацию, т.к. деньги стали выводить...
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Взривали в приміщенні, а не з вулиці... Магаз цілодобовий... Продавці в долі?
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По фоткам видно что деньги украдены не все, сотрудники магазина были в доле, а менты играют в корманный бильярд и никого не ищут. Пока Приват госбанк, награды не будет. 😜
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"Чекушки" совсем распоясались, уже в открытую, наглым образом грабят.
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Главное люди не пострадали. А денег еще напечатают.
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Раньше встречали хлебом с солью, теперь - банкоматом.
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зухвале пограбування, мабуть довго пасли термінали....
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Порошенковская банда Алика Нарика уже ничего не боится.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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