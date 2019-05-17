 Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Войсками в течение 3 дней, как днем так и ночью, будут отработаны тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя. Отдельными задачами определяется: преодоление водной преграды, ведение разведки разными способами и ведения контрбатарейной борьбы.
Также будут отработаны вопросы по выявлению и уничтожению подразделений противника с применением огневых контуров, которые были удачно апробированы в прошлом году в районе проведения операции Объединенных сил.
Кроме артиллерийских подразделений к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения оперативного обеспечения.
А Танючку-артилериску привлекать будут?
ето не две красные кацапские машины с мигалками....
бойцам удачи!