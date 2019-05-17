EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
  369  2
Материалы по теме:
Все про:армия (7421) учения (2064) Черниговщина (558) артиллерия (189)

 Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Черниговщине на базе общевойскового полигона оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ начались тактические учения с боевой стрельбой подразделений артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 01

Войсками в течение 3 дней, как днем ​​так и ночью, будут отработаны тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя. Отдельными задачами определяется: преодоление водной преграды, ведение разведки разными способами и ведения контрбатарейной борьбы.

Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 02

Смотрите: ВСУ отработали захват вражеского судна во время морских учений. ВИДЕО

Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 03

Также будут отработаны вопросы по выявлению и уничтожению подразделений противника с применением огневых контуров, которые были удачно апробированы в прошлом году в районе проведения операции Объединенных сил.

Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 04
Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 05

Смотрите также: Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Кроме артиллерийских подразделений к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения оперативного обеспечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3127340
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кроме артиллерийских подразделений к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения...

А Танючку-артилериску привлекать будут?
 показать весь комментарий
 
понравился камуфляж на последней фотке.
ето не две красные кацапские машины с мигалками....
бойцам удачи!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажУчения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх