 Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая. ФОТОрепортаж

О работе ВР в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Президиум ВР

Андрей Иванчук и Виктория Сюмар из "Народного фронта".

Депутатские приветствия и селфи в вышиванках





Еврооптимисты

Максим Бурбак с коллегой

Александр Фельдман и Александр Вилкул

Не все депутаты были в вышиванках

Фракция БПП

Виктория Заружко из РПЛ









Вице-спикер Оксана Сыроид была без вышиванки

Конфликт между Михаилом Бондарем и Сергеем Каплиным по поводу существования в ВР коалиции





