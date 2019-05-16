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 Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая. ФОТОрепортаж

В день вышиванки 16 мая народные депутаты демонстрировали национальную одежду, определили дату инаугурации новоизбранного президента и устраивали потасовки между собой.

О работе ВР в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 01

Президиум ВР

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 02

Андрей Иванчук и Виктория Сюмар из "Народного фронта".

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 03

Депутатские приветствия и селфи в вышиванках

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 04
Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 05

Еврооптимисты

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 06

Максим Бурбак с коллегой 

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 07

Александр Фельдман и Александр Вилкул

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 08

Не все депутаты были в вышиванках

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 09

Фракция БПП 

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 10

Виктория Заружко из РПЛ

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 11
Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 12
Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 13
Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 14

Вице-спикер Оксана Сыроид была без вышиванки

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 15

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 16

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 17

Конфликт между Михаилом Бондарем и Сергеем Каплиным по поводу существования в ВР коалиции


Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 18
Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая 19

Источник: https://censor.net.ua/p3127325
 
   
 Топ комментарии
 
ходили годами в Луи Вьютонах и Эрми а тут голосование за инаугурацию, понацепляли вышиванки, фоткать же будут
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Эх, Надюха, не дошла ты, не добралась...
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Куда? До России к своему начальству из ФСБ?
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На ватних вишиванки діють, як ладан на чорта Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 3726
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ходили годами в Луи Вьютонах и Эрми а тут голосование за инаугурацию, понацепляли вышиванки, фоткать же будут
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Та не. Сегодня - день вышиванки.
Так совпало.
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вышиванка по случаю
у меня есть, ношу и без случая
красиво же и вообще )
а я, как мы выяснили уже, не патриот, а просто человек хороший
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та хороший, и шестерок нет у тебя в нике, как в некоторьіх
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чому? можеш обгрунтувати, чи просто прокукарікав?
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А что тут обосновывать? Ты видишь какие нибудь результаты их работы за 5 лет? Улучшилась экономика? Законы стали лучше? Вести себя стали лучше депутаты ? Обоснуй ты тогда что хорошего для людей было сделано, и выполняется на все 100 на законодательном уровне! Или ты так, просто прокудахтал?
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ЕСЛИ ПОРОХОБОТ Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 5916 БУДЕТ МОЛЧАТЬ - ДЕНЬГИ НЕ ПОЛУЧИТ.
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сработало предупредждение Пете от G7 о том что владу надо уже передавать
А то этот цирк бы тянулся бесконечно
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"Этот цирк" не мог тянутся бесконечно, Ла-Ла. 30 дней, не более. Учи матчасть, хороший человек.
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но, если долго тянуть с инаугурацией, тогда перевыборы в парламент не успеют сделать, шо и хотели сделать депутаны ВР

так шо она правильно написала.
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хто то собі шнур приніс.... шантажує?
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Оперетка-фантасмагория! Пир за минуту до апокалипсиса---роспуска Рады! Дешево---очень дешево и в который раз!
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прям клуб по интересам или вечеринка - вы бы ещё шлюх притащили и стриптиз Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая - Цензор.НЕТ 9418 Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая - Цензор.НЕТ 5465
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нет к ним

Шапіто в Верховній Раді
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
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Кстати, Ярик, ты скоро этого, Розен....скоро увидишь в новом обличии, в смысле, в партии. Будешь удивлен, инфа 99% гарантия.
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место бех флага, но узнаваемо... не преждевременно ли?)
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Словесный понос?
Выпей яду и все пройдет.
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На президентских подумали и выбрали.
Теперь нужно подумать на парламентских.

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая - Цензор.НЕТ 2544
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понравился депутат c Andy Warhol на футболке-всесвітньо відомий американський митець україно-лемківського походження ТО треба знати!!!)
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Из всех депутатов понравилась только верёвка.
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А куля в лоба хоче Арнольдом стати,гантелі та штанги прямо літають по спортзалу
https://twitter.com/grim_juz/status/1129009068495048704
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Вате пох.. Депутаты стали считать вышиванки заместо индульгенций. Надел вышиванку-все грехи снялись, и можно дальше воровать спокойно.
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Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 6205Тверезо‏ @TverezoInfo 20 мин.20 минут назад

Епідемія самознищення


Сам принцип демократії - право вибирати - в даному випадку використовується, як смертельна отрута проти самих себе. Адже людина-овоч завжди буде голосувати за найбільш брехливого/цинічного/лицемірного авантюриста/шахрая.

https://t.co/46p7WMd3Qj

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 6635



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Палубий и Херащенко в вышиванках - это ПОЗОР НАЦИИ!!! Сдохните поскорее, мрази!!!
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Вышиванка для властей , как броник для коррупции
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Из-за этих ********** не одену вышиванку лет 10 !
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а мне понравился праздник вышиванки в моем родном городе Николаеве:
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 8649
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДепутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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