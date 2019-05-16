EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  3106  36
Все про:вооружение (3193) Киевская область (1660) контрабанда (1737) СБУ (13450)

 Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно со следователями ГУ ЧП в г. Киеве обнаружили место незаконного хранения арсенала авиационного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения. Во время санкционированных следственных действий стражи порядка изъяли с территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24", - говорится в сообщении.

Читайте также: Двое граждан Украины пытались ввезти в Польшу необработанного янтаря на 5 тыс. евро

По оперативной информации, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в страны Африки для использования в военных конфликтах.

Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки 01
Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки 02
Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки 03
Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки 04

Смотрите также: Ликвидирован канал контрабанды героина из РФ, задержаны трое членов ОПГ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вследствие принятых мер стражи порядка предупредили реализацию товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета Безопасности ООН. По заключению экспертов противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашей страны.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.

Источник: https://censor.net.ua/p3127290
 
 
 Топ комментарии
 
Свинарчук младший купит по цене металлолома, потом папа купит у него за бюджетные по несколько миллионов за штуку. Покрасят, и турчин отрапортует о черговой новейшей разработке.
 показать весь комментарий
 
Кому це впарюють?
Такі посилки в Африку мімо потужно реформованого СБУ ніколи не ходять.
 показать весь комментарий
 
Гугл-переводчик поправь - "ВнутриМКАДье" видно...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стали пахати хлопці, аж дупа диміться. ДО чого це...
 показать весь комментарий
 
 
Гугл-переводчик поправь - "ВнутриМКАДье" видно...
 показать весь комментарий
 
 
Поставить, "по-афгански" на три МТЛБ, "упаковать" С-5С (ещё советского производства), выехать на "передок" и "поприветствовать" какую-нибудь небронированную колонну "ихтамнетов"... Калибр, согласно Минских договорённостей, позволяет - 57 мм...
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю точно, но по "духам", в Афгане, шмаляла неплохо - на пару километров, ребята из пехотного сопровождения колонн, рассказывали, "доставала". А С-5С набита готовыми поражающими элементами, которые на финишном участке разбрасываются подрывом заряда...
 показать весь комментарий
 
 
Яр, у С5 разброс очень большой, да и поражающее действие так себе (пыли много толку мало).
 показать весь комментарий
 
Знаю... Поэтому и не стали развивать наши дальше этот калибр, а взялись за С-8... Однако, лучше уже "утилизировать" советские запасы хоть с какой-то пользой... (Ты, кстати, "в курсе", что часть снарядов и мин, выпускаемых "ихтамнетами", не взрывается? "Рассеяне" таким образом проводят "утилизацию" тех боеприпасов, сроки хранения которых истекли или истекают... Это дешевле, оказывается, чем налаживать производственную линию на арсенале. ). А "разброс" компенсируется "накрытием площади" - залп в 64 снаряда - это серьёзно . Если решат вопрос с "навесным характером стрельбы", то ВОП накрыть - "милое дело"...
 показать весь комментарий
 
 
Яр да знаю. Утилизация "просрАченых" БП и АСП (авиационные средства поражения) трошки денюшки стоит. А тут нахрен в донбасляндии отстреляли, да хер с ним. Что интересно много 122 мм не взрываются. Как то присутствовал при отстреле с Ми24Д нурса С-24. Это пипец. Лентчик со штурманом оператором очень боялись что движок (и) хватанут пороховых газов и станут. Обошлось. Потом методику отработали. Зрелище со стороны очень эффектное.
 показать весь комментарий
 
Мы мало лётчиков похоронили? На "той" стороне сидят не "бандосы" со "шпалерами", а профессионалы со "Стрелами" и другой ПВОшной мутью...
 показать весь комментарий
 
 
Нарушен процесс регулирования численности популяции африканцев!
 показать весь комментарий
 
Какой нафиг титан?
Дюралюминий обычный.
 показать весь комментарий
 
В девяностых смотрел по телику передачу про контрабас цветмета, так вот задняя часть где выхлоп из титана
 показать весь комментарий
 
Это расходник, на несколько раз использования.
Даже в элементах конструкции МИГ-21, МИГ-27 и МИ-24 титана и близко нет.
А для такого мусора, как кассетный модуль для неуправляемых ракет, никто титан использовать не будет.
Дюралюминий+нержавейка и обычная минеральная вата (это не шутка), для теплоизоляции.
 показать весь комментарий
 
Там бы еще пошерстить, глядишь и звено двадцатьчетверок обнаружат. В погребе... Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки - Цензор.НЕТ 9417
 показать весь комментарий
 
 
Кому це впарюють?
Такі посилки в Африку мімо потужно реформованого СБУ ніколи не ходять.
 показать весь комментарий
 
 
А ці хлопці мають можливість десь вкрасти для України десяток ядерних бомб?🤔
 показать весь комментарий
 
 
Ну не знаю куда и каким образом данный мотлох под С-5 можно продать (кстати раньше они и под Ми-8 подвешивались). По всей видимости искали кудой слить (как металлолом типа жалко). Ну нарвались на агентуру или опера ВКР.
К ним еще дофига чего нужно.
Ну ладно нашли и молодца, а то бы бляха сепарам продали бы под "метлу" (наземная установка под С-5).
 показать весь комментарий
 
 
Свинарчук младший купит по цене металлолома, потом папа купит у него за бюджетные по несколько миллионов за штуку. Покрасят, и турчин отрапортует о черговой новейшей разработке.
 показать весь комментарий
 
 
Забудь про Свинарчуков, уже все хорошо, расслабься...
 показать весь комментарий
 
 
Египет тоже Африка Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки - Цензор.НЕТ 1947 по подземному туннелю в сектор Газа Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки - Цензор.НЕТ 1947 по Израилю. А потом израильтяне удивляются, откуда ХАМАС берет эту рухлядь...
 показать весь комментарий
 
 
Согласен.Мутная история.Скорее всего подстава раз нет ссылки на того кто продал.
 показать весь комментарий
 
Да это просто хлам, в конце 90х. на любом пункте металлолома кучи такого добра валялись...
 показать весь комментарий
 
У нас же гадя лйотчитца, давайте к ней приварим по бокам аргоном и будет гадя-нескафе , 3 в одном , третий блок между булок , ходовой товар на Чапаевке не купиш а в Африку с руками оторвут, а если через Одессу это отправить то там на малой арнаутской ей ещё и лейбу Лаваца квалита оро нататухают и будет гадя уже как арабика 100 идти , все в казну копеечка гыгыгы
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх