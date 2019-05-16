 Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения. Во время санкционированных следственных действий стражи порядка изъяли с территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24", - говорится в сообщении.
По оперативной информации, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в страны Африки для использования в военных конфликтах.
Вследствие принятых мер стражи порядка предупредили реализацию товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета Безопасности ООН. По заключению экспертов противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашей страны.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.
Дюралюминий обычный.
Даже в элементах конструкции МИГ-21, МИГ-27 и МИ-24 титана и близко нет.
А для такого мусора, как кассетный модуль для неуправляемых ракет, никто титан использовать не будет.
Дюралюминий+нержавейка и обычная минеральная вата (это не шутка), для теплоизоляции.
Такі посилки в Африку мімо потужно реформованого СБУ ніколи не ходять.
К ним еще дофига чего нужно.
Ну ладно нашли и молодца, а то бы бляха сепарам продали бы под "метлу" (наземная установка под С-5).