 Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения. Во время санкционированных следственных действий стражи порядка изъяли с территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24", - говорится в сообщении.

Читайте также: Двое граждан Украины пытались ввезти в Польшу необработанного янтаря на 5 тыс. евро

По оперативной информации, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в страны Африки для использования в военных конфликтах.









Смотрите также: Ликвидирован канал контрабанды героина из РФ, задержаны трое членов ОПГ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вследствие принятых мер стражи порядка предупредили реализацию товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета Безопасности ООН. По заключению экспертов противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашей страны.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.