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 Общество, За рубежом
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Все про:Германия (3329) протест (4418) Северный поток (457)

 Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против "Северного потока-2". ФОТО

В Германии активисты оригинально выразили протест против строительства "Северного потока-2".

Об этом пишет немецкое издание Focus, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Они проникли в участок трубопровода Eugal и развернули там плакаты с надписями "Остановить Северный поток-2". Цель протеста — затормозить реализацию проекта, обратить внимание на его экологическую составляющую и подчеркнуть влияние природного газа на климат.

Это произошло в городе Врангельсбург (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) недалеко от Грайфсвальда. По словам немецкой полиции в трубу диаметром около 1,4 метра залезло пять человек.

Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против Северного потока-2 01
Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против Северного потока-2 02

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Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против Северного потока-2 03
Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против Северного потока-2 04

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Так называемый трубопровод Eugal, в который залезли активисты, будет транспортировать российский газ, который будет поступать по "Северному потоку-2", из балтийского города Грайфсвальд до чешской границы. Известно, что в Врангельсбургу проложено уже около 1,5 км газопровода Eugal.

Источник: https://censor.net.ua/p3127229
 
   
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Молодці) дякуємо. Це вам не меркантильна баба мєркєль
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Хлопи обережніше там бо кацапи й завальцувати в ту трубу можуть
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Это по этим трубам кацапы будут газ в Европу таскать????
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Щас их парашенко наградит орденом за заслуги
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Видно що порохобот
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Почитал каменты... Чему радуетесь, дЭбилы?
Для тех, кто не въехал, патамушта кроме заголовков ничего не читает: "цель протеста - "... обратить внимание на его <проекта> экологическую составляющую и подчеркнуть влияние природного газа на климат".
Немаки устроили идиотский цирк, чтобы показать, что все противники Потока - идиоты и клоуны. И наша война им так же до фени, как и вам, зебилам.
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Еще для тупых: "Nord Srteam 2 Verstopfen" означает "Сев. поток 2 загрязняет". Всего-то.
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Приварите им там лом(пробку)по диаметру трубы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против "Северного потока-2". ФОТО
 
 
 
 
 
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