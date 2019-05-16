 Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против "Северного потока-2". ФОТО

Об этом пишет немецкое издание Focus, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.
Они проникли в участок трубопровода Eugal и развернули там плакаты с надписями "Остановить Северный поток-2". Цель протеста — затормозить реализацию проекта, обратить внимание на его экологическую составляющую и подчеркнуть влияние природного газа на климат.
Это произошло в городе Врангельсбург (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) недалеко от Грайфсвальда. По словам немецкой полиции в трубу диаметром около 1,4 метра залезло пять человек.
Так называемый трубопровод Eugal, в который залезли активисты, будет транспортировать российский газ, который будет поступать по "Северному потоку-2", из балтийского города Грайфсвальд до чешской границы. Известно, что в Врангельсбургу проложено уже около 1,5 км газопровода Eugal.
Для тех, кто не въехал, патамушта кроме заголовков ничего не читает: "цель протеста - "... обратить внимание на его <проекта> экологическую составляющую и подчеркнуть влияние природного газа на климат".
Немаки устроили идиотский цирк, чтобы показать, что все противники Потока - идиоты и клоуны. И наша война им так же до фени, как и вам, зебилам.