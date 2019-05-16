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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Дунай (52) Одесская область (1748) рыбаки (138)

 Более полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай в Одесской области. ФОТОрепортаж

В Одесской области в городе Вилково пикетировали около полутысячи рыбаков, перекрыв своими лодками реку Дунай. Они требовали увеличить квоты на вылов дунайской сельди.

Об этом сообщает "Громадське радіо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ловля дунайской сельди - главный промысел в Вилково. Эту рыбу продают по всей Украине, а также экспортируют.

Более полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай в Одесской области 01

По словам участников акции протеста, Государственное агентство рыбного хозяйства запретило им ловить дунайскую сельдь, поскольку якобы исчерпаны все квоты на ее вылов. Речь идет о 400 тоннах.

Рыбаки же утверждают: в этом году у дунайской сельди был хороший нерест, и этой рыбы много. Кроме того, они отмечают, что браконьеры и рыбаки из Румынии ловят сельдь беспрепятственно.

Более полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай в Одесской области 02

Украинские рыбаки видят в запрете желание чиновников получить взятки. Еще одна версия - лоббирование таким образом импорта сельди из Норвегии, которая является главным конкурентом дунайской.

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Более полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай в Одесской области 03

Акция длилась 15 минут. Впрочем, рыбаки заявили: если им не пойдут на уступки, они сделают такую ​​акцию бессрочной.

Как сообщает издание, на акцию никто из представителей городской власти или областной не пришел. Не было на ней и представителей Госагентсва рыбного хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/p3127215
 
 
 Топ комментарии
 
то им бурштин неразрешали копать щас рыбу неразрещают незаконно ловить -зрада
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Этим дай волю...они тот Дунай под мелкую гребенку прочешут...ради денег.....им на то что будет завтра плевать...
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сначала сбраканьерили в нерест все. А теперь дайте нам добить популяцию..
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Этим дай волю...они тот Дунай под мелкую гребенку прочешут...ради денег.....им на то что будет завтра плевать...
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В норвегии рыба с икрой запрещена в продажу.
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- Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет.
Тарелки моются и сушатся при помощи электричества. Кривая желудочных заболеваний резко пошла вниз.(с)
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сначала сбраканьерили в нерест все. А теперь дайте нам добить популяцию..
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тролокацапи, заспівуй: баригі, зубажіння, мародери, пів вареника свінарчуки, главриба, абирвалг
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то им бурштин неразрешали копать щас рыбу неразрещают незаконно ловить -зрада
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Ну думаю квоты не просто так ввели, популяция рыбы просто не успевает восстанавливаться от такого количества рыбаков.
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Можно подумать эти квоты кто то придеживается?))
Пчелы против меда?))
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..Плять, и тут речные "евробляхеры" ...
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одни - бездумно пилят лес (свой же), другие - копают янтарь (и трава не расти!), а эти - селёдку гребут подчистую ( а чо, румынам же можно!)...
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Такі заборони доречні, якщо їх робити разом з Румунією, а якщо румуни ловлять, а нашим не можна....
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Цензор.НЕТФотоОбществоБолее полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай в Одесской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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