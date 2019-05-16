 Более полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Громадське радіо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ловля дунайской сельди - главный промысел в Вилково. Эту рыбу продают по всей Украине, а также экспортируют.

По словам участников акции протеста, Государственное агентство рыбного хозяйства запретило им ловить дунайскую сельдь, поскольку якобы исчерпаны все квоты на ее вылов. Речь идет о 400 тоннах.

Рыбаки же утверждают: в этом году у дунайской сельди был хороший нерест, и этой рыбы много. Кроме того, они отмечают, что браконьеры и рыбаки из Румынии ловят сельдь беспрепятственно.

Украинские рыбаки видят в запрете желание чиновников получить взятки. Еще одна версия - лоббирование таким образом импорта сельди из Норвегии, которая является главным конкурентом дунайской.

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Акция длилась 15 минут. Впрочем, рыбаки заявили: если им не пойдут на уступки, они сделают такую ​​акцию бессрочной.

Как сообщает издание, на акцию никто из представителей городской власти или областной не пришел. Не было на ней и представителей Госагентсва рыбного хозяйства.