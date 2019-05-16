 ГБР задержало в Мелитополе полицейского на взятке $5 тыс. за информацию о похищенном военном имуществе. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сообщается, что следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили "факт вымогательства и получения инспектором Мелитопольского отдела полиции средств от военнослужащего".

"Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Запорожского гарнизона", - сообщили в ГБР.

"По данным следствия, инспектор Мелитопольского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области требовал у военнослужащего 10000 долларов США за информацию о местонахождении имущества, похищенного из воинской части А3840. Военнослужащий был материально ответственный за указанное имущество, поэтому был заинтересован найти его. Сотрудник полиции вышел на него с предложением купить информацию. Откуда полицейский узнал где находится похищенное и действительно владел ли такой информацией, следователи ГБР еще выясняют", - отметили в бюро.

Отмечается, что после получения части неправомерной выгоды в сумме 5000 долларов США полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Предварительно действия работника полиции квалифицированы как получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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