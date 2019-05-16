 Зеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных". ФОТО

Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
Так, Линкявичюс подарил перископ с пожеланием: "Пусть он поможет кому-то из украинских военных сохранить жизнь".
"Кто не знает - подобный перископ очень большое подспорье на фронте. Он дает прекрасную возможность нашим военным абсолютно безопасно для себя наблюдать за противником из блиндажа или укрытия, при этом не давая никакого шанса быть обнаруженным снайперами. За время войны, перископы сохранили жизнь многим и многим военным", - отметил Мысягин.
По словам волонтера, "Зеленский уже передал перископ нашей команде. В ближайшей поездке на передовую мы передадим его в одно из боевых подразделений ВСУ".
А 20-го, когда все на роботах - боятся "проблем"?))
Та они просто кенгурации боятся - бо вазелин "дорожки" спутает.. белую с красной))
Ни в одной декларации Порошенка это не записано. Что он "дал" личный миллиард.
Подается Декларация о доходах, а не о чем то еще. Понятно, что безвозмездная передача денег (дарение) к доходам не относится. У принимающей стороны это доход. Армия деклараций о доходах не подает.
Это вам не 500+ млн от клятого барыги.
Зеленський різко втратив 50% рейтингу.
Зеленський передав у ЗСУ перископ...
В этом разница между президентом и клоуном.
2.Порошенко не відобразив в декларації витрати на благодійність, бо власні кошти на благодійність не витрачав.
3.Благодійність за роки з початку війни на суму близько мільярда гривень показав "Благодійний фонд Петра Порошенка". Той самий фонд, на який разом з фондом Марини Порошенко з бюджету було виділено 1,7 млрд. гривень, і це тільки на останній рік.
Миль пардон, а Зеленский тут причём?