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 Общество, За рубежом
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Все про:Зеленский (1240) Линкявичюс (146) ВСУ (269)

 Зеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных". ФОТО

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс ранее передал избранному президенту Владимиру Зеленскому перископ, приобретенный за деньги литовцев.

Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

Так, Линкявичюс подарил перископ с пожеланием: "Пусть он поможет кому-то из украинских военных сохранить жизнь".

"Кто не знает - подобный перископ очень большое подспорье на фронте. Он дает прекрасную возможность нашим военным абсолютно безопасно для себя наблюдать за противником из блиндажа или укрытия, при этом не давая никакого шанса быть обнаруженным снайперами. За время войны, перископы сохранили жизнь многим и многим военным", - отметил Мысягин.

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По словам волонтера, "Зеленский уже передал перископ нашей команде. В ближайшей поездке на передовую мы передадим его в одно из боевых подразделений ВСУ".

Зеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: Чтобы сохранял жизни украинских военных 01
Зеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: Чтобы сохранял жизни украинских военных 02

Зеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: Чтобы сохранял жизни украинских военных 03

Источник: https://censor.net.ua/p3127204
 
   
 Топ комментарии
 
Читай статтю, штучка вже у волонтерів, які незабаром відвезуть її на передову.
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Мабуть сам буде користуватись, підглядати з-за піаніно чи народ розійшовся, а народ таки "розійдеться, бо чекає зарплати по 4000 дольців. Линкявичус передал в ВСУ перископ, купленный за деньги граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных" - Цензор.НЕТ 7005
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ха-ха-ха. А слабо отстегнуть ВСУ не чужие подарки, а свой кровный миллиард гривен, как Порошенко?
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Мабуть сам буде користуватись, підглядати з-за піаніно чи народ розійшовся, а народ таки "розійдеться, бо чекає зарплати по 4000 дольців. Линкявичус передал в ВСУ перископ, купленный за деньги граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных" - Цензор.НЕТ 7005
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Читай статтю, штучка вже у волонтерів, які незабаром відвезуть її на передову.
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19го хотят - значить "чтобы предотвратить коллапс" - когда все ДОМА и гуляют по Киеву. И нет проблем для иностранных гостей?))
А 20-го, когда все на роботах - боятся "проблем"?))
Та они просто кенгурации боятся - бо вазелин "дорожки" спутает.. белую с красной))
Зеленский передал в ВСУ перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных" - Цензор.НЕТ 5639
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После 20-го вы можете только себе в тапки насцать
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зеленский потом скажет что передал ВСУ вооружение на милилоны гривень )
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Как пэдро "передавал" в офшоры
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а особисто самому видно не вдасться туди поїхати. най би вже у фейсбуці фотку відправив на передову! скоріше б дійшло!
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Так то він вчителям обЄШАл, а нароТ пАчекає... Линкявичус передал в ВСУ перископ, купленный за деньги граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных" - Цензор.НЕТ 2550
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бабе третьего тысячелетия с Маринкой передаст , что бы через забор наблюдали как Югик с Петей рукавицы шьют Линкявичус передал в ВСУ перископ, купленный за деньги граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных" - Цензор.НЕТ 4040
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К такой оптике и ствол нужен соответствующий,- буквой "г"
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такие стволы использовались в конце второй мировой дойчами. Из за того что в пантере 2 было мало места для автомата то немцы нашли хорошее решение для вооружения экипажей панцеркригмашин - адаптеры для стрельбы из за угла.
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Всё, погружаемся на перископную глубину.
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ха-ха-ха. А слабо отстегнуть ВСУ не чужие подарки, а свой кровный миллиард гривен, как Порошенко?
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Пидорошенко много чего обещал. Жадная мразь.
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где чеки ***** ???
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По моему Порошенку и его жене отстегнули больше миллиардов из казны на всевозможные фонды
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Ложь.
Ни в одной декларации Порошенка это не записано. Что он "дал" личный миллиард.
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а разве это должно быть написано в декларации?
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должно, иначе как объяснить отсутствие денег.
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Нет смысла указывать.
Подается Декларация о доходах, а не о чем то еще. Понятно, что безвозмездная передача денег (дарение) к доходам не относится. У принимающей стороны это доход. Армия деклараций о доходах не подает.
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Это потужно...это уже нужно записать в раздел великих достижений презЕдента зеленского...это же вот так вот...взял и передал....никто бы не смог...а он сделал.... Зеленский передал в ВСУ перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных" - Цензор.НЕТ 5035
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Во влажных мечтах зебилов?? Так это не новость...это обыденность...
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Семок купи...на всех вас троих...и тебя попустит...
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а шо это у тебя пердак так рвёт, большинство? Зеленський передав у ЗСУ перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових" - Цензор.НЕТ 3694
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ты думал шо ток твой свыномародер умеет ленточки перерезать ???
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Во как ! А раньше было "надо просто перестать стрелять !"
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Еще не вечер...там вон по опросам 75 процентов зебилов готовы перед ****** лапки сложить и на колени стать... "лишь бы не было войны"...зебилы...мля...
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Да я видел... ничто их не учит, даже война...
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У немцев в войну была приспособа, позволяющая вести прицельный огонь из пулемета МГ-34 или МГ-42 не высовываясь из окопа
Зеленский передал в ВСУ перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных" - Цензор.НЕТ 7577
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Вот с пулеметом это еще куда не шло, а то я видел такое для винтовки - точность никакая.
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А что ж Вы хотели - оружие приводят к нормальному бою в обычном положении стреляющего. Вы ж представляете, насколько по-другому скачет оружие при выстреле, если упор в плечо так низко? Там же нехилый вращательный момент возникает. Но эти проблемы решаемы.
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На таких речах треба не фарбою писати, а гравірування робити, бо частина із них до фронту не доходить, розпродується усякими начальничками та тиловими тиловичками.
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Неправда. При Порошенкові мародерство викорінили. За це навіть героїв України роздано.
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камаз пустой передал, в который 2 миллиарда надо загрузить.
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Чому б йому і самому ще з десяток не придбати за рахунок артистів-сєпарів із сватів та не відправити на фронт?
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ого перископ который купили литовцы! В армию с тепловизорами..
Это вам не 500+ млн от клятого барыги.
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запишись на вакансию в 95-й квартал, может твой йумор там оценят ватник
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То миллиард дал,то 500 млн, клятый барыга,вы если брешете,то хоть складно брешiть
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Це вам не гівняні Вільхи да Нептуни які Турчинов з кадону зліпив, а гроші вкрав... І головне "серійна" поставка.
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из которых он не заплатил не копейки.
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Ну, в чем отличие от ранешнего? Тот передал, этот передал...передасты какие-то. Петро, правда, и свое отдавал, и не мало.
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Из фондов, пополненных из бюджета на 1,7 миллиарда гривень.
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Ууууу....
Зеленський різко втратив 50% рейтингу.
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ПВО вокруг Киева была создана на деньги Roshen, - Минобороны ...
Зеленський передав у ЗСУ перископ...
В этом разница между президентом и клоуном.
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Не путай "Блазня" с "клоунами"... На пожертвования работников советского цирка в годы Второй мировой была построена танковая колонна "Советский цирк". Некоторые танки провоевали до Победы...
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Как же это слепой траст может распоряжаться не своими деньгами деньгами Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових" - Цензор.НЕТ 8775
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На гроші вкрадені у держави збудували для охорон своєї дупи. Деяким ********* як досягнення. Хоча добре що є, хочь у такий формі щось зроблено дійсно користне.
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1.Рошен не підпорядковується Порошенку, він сказав, що ним керує сліпий траст. Тобто Порошенко до витрат Рошену відношення не мав.
2.Порошенко не відобразив в декларації витрати на благодійність, бо власні кошти на благодійність не витрачав.
3.Благодійність за роки з початку війни на суму близько мільярда гривень показав "Благодійний фонд Петра Порошенка". Той самий фонд, на який разом з фондом Марини Порошенко з бюджету було виділено 1,7 млрд. гривень, і це тільки на останній рік.
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На этот случай на девайсе надпись: "не для продажу".
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Ну, Линкявичус - понятно. А "зелена шмаркля" от себя хоть тряпочку для протирки линз положил?
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задовбав вже преЗЕдент УЗЕЛЕНСЬКИЙ! вибрал ж просто , без У попереду! Чого ж воно мовчить і досі? хто знаї відповідь?
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Дякую братньому литовському народу за всебічну підтримку. Смерть москалським окупантам та їх колаборантам смерть.
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Следуя этой логике, в следующий раз Зеля передаст на фронт рулон туалетной бумаги. Тоже вещь незаменимая. И недорогая.
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причем купленный не за свои деньги, а за счет каких-нибудь эстонцев.
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Ну, на пару кусочков оттуда и Беня подкинет. Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових" - Цензор.НЕТ 6660
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литовцы перископ, а мы про следующий "подарок" - туалетную бумагу.
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Ооооо мля..оттета сыла отэта мооощь!
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Хотів би спитати у дякул: що ж Мародер будучі головнокомандувачем не налагодив виробництво таких речей? Є відповідь?
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патамушта стугны и ракеты нужнее. Ди и оптика производится в Украине. Если вы не знаете..
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Тоді чому Южмаш стоїть без держзамовлень? Чому армію мародери свинарчуки розкрадають? Навіщо гроші витрачають на нікому не потрібні річкові бронекатери від Порошенка за ціною авіаносців? Де патронний завод? Може пану просто дати гривню?
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Как настоящий маланец, передарил подареное
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" Зеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы:"

Миль пардон, а Зеленский тут причём?
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По- вашему- узколобому, зеленский этот перископ должен был себе оставить?
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Зачем передал, нужно было комедию снять "Поднять перископ в полях Украины", смешно так про Украину, как Вова презом стал с Коломойским.
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Знову хтось бреше.... президент п. порошенка казав що армія "усім забезпечена" .... тоді навіщо волонтери везуть "зайве"??? Ну як що уме є то має піти на склад... :/
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных". ФОТО
 
 
 
 
 
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