 "Евробляхеры" пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Митингующие требуют от парламентариев принятия законов, которые устанавливают доступные условия растаможки автомобилей. В частности, продлить льготный период растаможки, а также отсрочить введение штрафов за нерастаможку.

В частности, сегодня парламент может рассмотреть законопроект об отсрочке введения штрафов за нерастаможку автомобилей на европейской регистрации.

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Тем временем, между митингующими и полицией произошла потасовка. Один из автомобилей на еврономерах остановился на проезжей части ул.Грушевского, тем самым затруднив движение по автодороге. Владелец автомобиля включил аварийные сигналы и открыл капот своей машины. Полицейские окружили данный автомобиль. В итоге между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.

В данный момент полицейские окружили автомобиль, возле которого произошла стычка. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. На проезжей части лежит нож.









































Фото: Цензор.НЕТ