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 Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" ФОТОрепортаж

Святослав Вакарчук заявил, что первая пятерка партии "Голос" - это порядочные, профессиональные и патриотичные люди, которые по-разному смотрят на некоторые вещи, но все они считают коррупцию серьезной угрозой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пообещал, что представит список партии "Голос" на первом съезде. "Вы видите на сцене команду. Это не первая пятерка и не списки", - сказал он.

"Когда съезд партии обнародует список вы поймете, что это будет первое изменение", - добавил Вакарчук.

Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 01
Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 02
Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 03
Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 04
Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 05

Фото Олег Богачук

Согласно представленнлой Вакарчуком программы партии "Голос", Украина – это политическая нация, объединенная общими ценностями и осознанной идентичностью; Украина – это состоятельные, свободные и счастливые люди, которые живут достойно и осознают собственное достоинство; Украина – это справедливое государство, которая с одинаковым уважением относится к каждому Человеку; Украина – это демократическая страна с сильной экономикой, равными справедливыми правами и высоким международным авторитетом, которого уважают партнеры, которой гордятся граждане.

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Среди основных задач и миссии партии "Голос": новая политическая культура и инклюзивная демократия – основа развития страны, сохранение территориальной целостности Украины и возвращение оккупированных территорий, поддерживать и гарантировать необратимость европейского пути развития страны, обеспечить устойчивый рост экономики через, создать равные правила для всех, в частности максимально снизить уровень коррупции, в т. ч.: ликвидация условий для коррупции, обеспечение эффективной и независимой судебной ветви власти, перезапуск антикоррупционных органов, приумножать человеческий капитал за развитие образования и здравоохранения, сохранять украинскую идентичность, продвигать инклюзивность и толерантность в обществе, уважение к Человеку, сохранять и развивать украинскую культуру, усиливать обороноспособность из-за поддержки сильной армии и вхождения в НАТО

Также Вакарчук представил пятерку членов партии "Голос":

Юлия Клименко - имеет практический опыт в управлении крупными организациями в государственном и частном секторах. После Революции Достоинства в 2015-2016 годах работала в правительстве на должности заместителя Министра экономики – руководителя аппарата. К 2015 году 17 лет работала в частном секторе на руководящих должностях в компаниях с иностранными инвестициями.

Она является советником Президента Киевской школы экономики и занимается бизнес образованием. Была членом правления Центра Экономической Стратегии, Transparency International Украина и ГП "АМПУ".

Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 06

Соломия Бобровская в 2016 году стала самым молодым главой области в Украине, возглавив Одесскую ОГА в двадцать шесть лет. В 2017 году вошла в ТОП 30 до 30 по версии издания Kyiv Post. Бобровская является соучредителем общественных инициатив " Евромайдан SOS и Помощь ГНСУ. Активистка движения "Честно. Фильтруй Раду!". Сейчас – возглавляет ГО "Украинская Основа", одним из направлений которой является проект Студии женского политического взаимодействия для женщин южной и восточной Украины. С 2002 г. – член Пласта

Имеет опыт работы, как в общественном секторе, так и на государственной службе – в Кабинете Министров (команда вице-премьер-министра), а также в Одесской ОГА - была заместителем, а впоследствии и временно исполняла обязанности Председателя Одесской ОГА 2016-2017 г.

Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 07

Андрей "Богема" Шараскин - актер и режиссер, киборг. За участие в защите Донецкого аэропорта награжден орденом "За мужество" III степени и знаком отличия Президента Украины - медаль "Участник антитеррористической организации". С начала августа 2014 до января 2016 г. участник российско-украинской войны; с 2016 г. заместитель командующего Украинской добровольческой армии с общественно-политическим вопросам; с 2016 г. председатель Правления ГО "Государственная инициатива Яроша"; 2019 г. председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 08

Юрий Соколов - заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог, ведущий украинский ученый. Профессор кафедры кардиологии Национальной академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, заведующий отделением Интервенционной кардиологии Национального научного центра "Институт кардиологии им. академика М. Д. Стражеско" в Киеве. Почетный член Европейского общества кардиологов (F.F.S.C.), Член-корреспондент Национальной Академии медицинских наук Украины. Впервые в Украине выполнил ряд сложных кардиологических операций. Инициировал создание в Украине реперфузионных центров, где проводят бесплатное коронарное стентирование.

Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 09

Ярослав Юрчишин - общественный активист, один из ведущих антикоррупционеров Украины, экс-руководитель Transparency International Украина. Длительное время был советником Председателя Верховной Рады Украины. Член Пласта с 2001 года. На протяжении двух с половиной лет (по декабрь 2018 года) был исполнительным директором Transparency International Украина. Является соавтором антикоррупционной реформы в Украине. Вместе с другими активистами добился создания антикоррупционного суда. Два года был менеджером по адвокации коалиции общественных организаций Реанимационный Пакет Реформ.

В 2014 – советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Член Совета общественного контроля при НАБУ (2016-2017). Член конкурсной комиссии по избранию прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры. Член конкурсной комиссии по избранию главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии Голос 10

Источник: https://censor.net.ua/p3127172
 
   
 Топ комментарии
 
Вакарчук красава заберт процентов 40 от голосов партии слуги коломойского Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" - Цензор.НЕТ 4759
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вазелин будет только имитировать игру.. с засунутой к себе в ж**пу рукой Бене))

Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" - Цензор.НЕТ 4012
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как ты оперативно подключился к травле Вакарчука.. Беня хорошо платит?!
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Веселая будет Рада. Узеленского будут голые булавой своей на рояле играть, а вакарчуки в голос ему подпевать

Паноптикум
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вазелин будет только имитировать игру.. с засунутой к себе в ж**пу рукой Бене))

Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" - Цензор.НЕТ 4012
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порохобот - в столо !!! в стойло порохоботина ..
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Головне, щоб свинособачих шавок було поменше, а все інше стерпимо.
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а че поздно? - без разницы. А если про выбори президента то больше трех-пяти процентов он вряд ли получил бы.
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как ты оперативно подключился к травле Вакарчука.. Беня хорошо платит?!
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Травить его будут со всех сторон: и адепты клоуна и вся ватная шушера, которая за *********.
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Адепты клоуна те же сепары, только после селедки с молоком
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А тобі ще ніхто не говорив, що в тебе в голові вавка? Хоча, що в свинособаки питати...
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Ти адекватна людина? чи дійсно ботяра на зарплаті як про тебе пишуть?
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спасибо за ваш комментарий, значит буду голосовать за партию Вакарчука ))
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Вакарчук красава заберт процентов 40 от голосов партии слуги коломойского Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" - Цензор.НЕТ 4759
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«Партія бариги»....це «слуга коломийського»?
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партія свинярчуків підтягнулися...
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А есть надежда, что это красава опять не сбежит из ВР, как один раз уже было? Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 1907 И красава уже наконец определился, он "умный или красивый"? Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 1907 То он гастролирует в поддержку Чучмы, то против него. То он весь из себя патриот в вышиванке, то он против введения квот на вещание на украинском языке, потому что "появление низкокачественных программ будет создавать комплекс неполноценности у слушателей".
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Зебилы чем-то недовольны Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 7186
Кто оплачивает подобное недовольство? Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 6492
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Вакарчук іграє на тому ж полі, шо і Порошенко. Так шо гуд бай Пєтя.
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Ви про "Зе" команду кажете , так "ломка "не минеться ...
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Юрчишин?!.. это тот, что гранды американские тырил?!.. ну.. ну..
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Мутный слава решил ещё раз попробовать в раду. Ню-ню...
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Вакарчук поет офигенно,лучший в Украине и любимый. Но в политике он полный слабак и выглядит нубом. Такое ощущение,что он вообще потерян или растерян,кто то толкает его- иди, а он не понимает ниче,и отказаться не по пацански, и что он там делает не понимает.Ему не повторить успех Зели даже на 10%. надеюсь ,он осознает и перестанет позориться и тянутся за Зе, а просто будет петь
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Зато вовчка в политике офигенно сильный! Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9382 Про что не спросят - полный gол6о#б! Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 5655
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А Голос.Дети. будет?
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Нові люди. Це вже добре. Остогидли багаторічні масні їбала в Раді.
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Согласен. По моим ощущениям, это - Моя партия, за которую я впервые буду голосовать не по принципу "лучшие из худших", а потому, что как-то внезапно осознал - эти не обманут. Думаю, что электорат этой партии будет формироваться не столько за счет сторонников БПП ,сколько из тех, которые голосовали за ЗЕ главным образом от безысходности. Потянут ли они? Думаю, должны.
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Вони мабуть будуть будувати таку Україну, в якій би хотіли жити їх діти. Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 8134
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Это его попытка №2, что не сложилось в первый раз, когда моложе и однозначнее был? Не два, не полтора - вот и весь Слава.
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Самопомич - 2.
Не оригинально, Слава!
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Почему сцена в цветах российского триколора? Кстати пророссийские каналы в Украине тоже любят эти три цвета для своих заставок....
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красный , синий , белый,-- если кто не понял
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Еще одни "корытники"...
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Скажіть хтось Вакарчуку, що розпочинати (а тим більше радіти) в трарурних вишиванках, то не добре Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 1291
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Все прікольно, лишень одна проблема - Славко запізнився на пів-року....

Зараз йому вже нічого не світить, нажаль...
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Лікар може і достойна людина, а всі інші -нема що обговорювати,знову грантоїдські реформатори
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К сожалению думаю что Святослав потерял возможность участвовать в большой политике, когда не пошел на президентские выборы. А мог бы реально быть первым. Кто и как его "уговорил" не участвовать в выборах, это известно ему. Теперь что то наверстать не удастся. Ну отщипнет от Зеленского, Гриценко, Тимошенко, может и от Порошенко, но в итоге ( к сожалению) даже 5% набрать вряд ли получится. А жаль. Реально мог объединить людей вокруг себя в противостоянии народа с старой прожженной элитой.. В общем история дала шанс, но он им не воспользовался. А второй раз войти в речку не выйдет.
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подонок Вакарчук заявлял, что Александру Музычко нет места среди людей
....
Вакарчук грязный ублюдок
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ничего кроме снисхождения и сочувствия он сегодня не вызывает, он разбавит электоральное поле того же порошенка, если они собираются действовать одним фронтом тогда в этом есть смысл, а так это все мертвый проект и похоронил его сам вакарчук своей нерешительностью и сопливым поведением на президентских выборах, репутация честного и решительного человека это одно, но репутация честного слизняка, это горе..., особенно учитывая в какой среде ему придется работать, это ж болото, они и зеленского перетрут на гумус к осени, хотя тот покрепче выглядит и тыл у него посильнее.
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Вельми ймовірно, що буду голосувати саме за цю партію
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А барышня в красном платье это секретутка ? Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 2721
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Вакарчук похоронил своё политическое будущее, де-факто поддержав Порошенко на выборах. А та "вода", которую он льёт последние годы, говорит о весьма осторожном, что бы не сказать скользком типе его личности.
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Да и кол-во комментов под этой сногсшибательной новостью весьма красноречиво говорит о перспективах новоиспеченной партии.))
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Сергей 46a07dfb- говорит ерунду.
Думаю, у него нет прибора для измерения силы тыла зеленского.

Более-менее боеспособное тыловое подразделение зеленского - это лишь Коломойский.
Да и то лишь до тех пор пока Коломойский будет думать,
что зе - это часть его активов. Разочаруется - сольёт,
точнее прокинет шустрочленного пианиста как лоха и ради хохмы гадко покуражится.
Ну не сможет Коломойский отказать себе в таком удовольствии -
уж больно он влюблён в своё чувство юмора.
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За них я готовий голосувати. а не за Бєніну Слугу народу
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Вакарчука очень уважаю и люблю его творчество, но в политике его видеть не хотела. А голосовать буду за него и его партию, конечно. Теперь, главное, чтоб партия " Сцыкун урода ", как можно меньше голосов набрала, А Свят должен перетянуть на свою сторону тех, кого не сбить с пути - ведь им всё равно куда идти.
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Спiваюча Рада буде куме.
-Так.Гимн будут петь кожнi 3 хвилини Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9142
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лучше гимн а капела от Вакарчука, чем "7-40" на пианино от Зеленского..
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Все как доктор прописал - Вакарчук будет вести агитацию и критиковать Зеленского аналогично Порошенко и заберет у него большую часть голосов. Вакарчук - могильщик БПП.
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Отец Вакарчука был главой избирательного штаба порошенко по Львовской области... Отец с сыном большие друзья и единомышленники, и это похвально - только не в данном случае!
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Это всё что вы на него нарыли??! Клименко, Бобровська, Шараскін, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представив програму і 5 членів команди партії "Голос" - Цензор.НЕТ 3332
Хорошие сапоги...
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Мой респект! Реальная альтернатива изменить страну к лучшему, а не клоунада организованная Беней на которую повелось 73%...
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Программа "За всё хорошее и против всего плохого"..хотелось бы увидеть конкретики больше и инструментарии её исполнения, с конкретными сроками исполнения.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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