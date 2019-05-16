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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3305) наркотики (1512) Нацполиция (9413) СБУ (13450)

 Ликвидирован канал контрабанды героина из РФ, задержаны трое членов ОПГ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления совместно со следственным подразделением СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачена и ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабанды героина из РФ в Украину и реализацию наркотиков в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий задержаны трое основных членов группы - граждан Украины", - сказано в сообщении.

12 мая на границе с Российской Федерацией в пункте пропуска "Пески" в Харьковской области задержан курьер, который с сокрытием от погранично-таможенного контроля переместил около 600 граммов героина из РФ в Украину.

Ликвидирован канал контрабанды героина из РФ, задержаны трое членов ОПГ, - Госпогранслужба 01
Фото: Госпогранслужба

15 мая в Одессе указанной межведомственной группой с привлечением пограничного спецподразделения "Дозор", задержан заказчик, который является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя наркотических средств.

Отмечается, что задержание произошло во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку. При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков у них и в их помещениях обнаружены расфасованные на дозы наркотические средства - героин и метадон, а также 3 единицы огнестрельного оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В "Борисполе" задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов. ФОТО

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение преступной группы стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству со следственным подразделением СБУ, прокуратурой Одесской области, пограничным спецназом "Дозор", оперативными подразделениями Восточного регионального управления ГПСУ, подразделениями по борьбе с контрабандой Таможенной службы ГФС и Департаментом противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3127146
 
   
 Топ комментарии
 
Из говностраны разве что то хорошее привезут?
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россия уже давно занимает 1 место по употреблению алкоголя. Детский алкоголизм - 1 место.
1 место по употреблению героина!
1 место - про количеству проституток.
1 место - по детской смертности.
1 место - по насилию в семье.
Понял чурка московская ?
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бараны... как не умели бороться с наркотой, так и не научатся... потому что как раньше не было профессионалов, так и сейчас... а то вчера в Борисполе нашли груз из Ирана в Канаду - 20 кг кокаина, 10 кг амфитамина и 10 кг гашиша... почему сразу объявили об обнаружении... вопрос - а почему не связались с Послом Канады в Украине или по другим каналам, не проинформировали канадцев, не отследили конечного получателя и не прошли по каналу от и до... ответ простой - в спецслужбах Украины работают грыцыки, кононенки и прочая челядь, у которых не только профессионализма никогда не было, у них даже чести не было... имеет Украина то, что имеет...
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Из говностраны разве что то хорошее привезут?
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это все для команды зеленского везли
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бараны... как не умели бороться с наркотой, так и не научатся... потому что как раньше не было профессионалов, так и сейчас... а то вчера в Борисполе нашли груз из Ирана в Канаду - 20 кг кокаина, 10 кг амфитамина и 10 кг гашиша... почему сразу объявили об обнаружении... вопрос - а почему не связались с Послом Канады в Украине или по другим каналам, не проинформировали канадцев, не отследили конечного получателя и не прошли по каналу от и до... ответ простой - в спецслужбах Украины работают грыцыки, кононенки и прочая челядь, у которых не только профессионализма никогда не было, у них даже чести не было... имеет Украина то, что имеет...
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А что вы хотели? Такие мощные профессионалы как вы почему то не идут работать в спецслужбы, но кто-то там все равно должен быть.
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Вы врете.
Идут. Но их оттуда выжывают.
Так как проффесианализм не показатель к карьерному росту.
Надо уметь подлизать, занести и желательно папу генерала!
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то они засветили для прессы, найденное уже продано давно ...
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ППЦ! что в башке! в какой обоссаный угол не бросишь взгляд-везде специалисты! ты чмошник хоть примерно понимаешь, что такое оперативная работа, что такое контролируемая поставка, должностные инструкции. как утомило быдло! в жизни не прочло ни одной книги, экзамены за деньги, зато профи во всех делах. езжай в колхоз, поднимай сельское хозяйство.
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угрёбище ты пустоголовое, ссащее в каждый угол... ты не чмо, ты полный дебил, который кроме клацать по клавишам вообще ничего не может... такие как ты относятся к типу воющих шакалов.... когда шакалье стаей выходит на одного, они клацают зубами, воют, но как только один из шакалов получит по вонючему хлебалу, сразу обссыкаетесь и разбегаетесь... если ты, чмошник немытый, из конторы наркоконтроля, то и тебе, и твоим или руководителям, или подчиненным, место только на помойке... потому что такая быдлятина как ты и завалила всю оперработу в Украине... начитались книжек (притом очень сомнительных украинских авторов) и рассуждаете... прахвысианалы анально-оральные...
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https://www.youtube.com/watch?v=f6FZVeww2mw
Ну очень интересно из рассее, а контрабанда - следствие.
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***** поставляє наркоту на захід в тому числі і через Україну. Канали ще з часів сесере.
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С транзитом надо бороться совместно.А с наркобарыгами в Украине надо бороться радикально.Разрешить повсеместное и неограниченное выращивание конопли.Вред от конопли подобный алкоголю и куреву.Пусть с коноплёй борятся семья ,работодатели и дорожная полиция.Зато громадный бизнес тяжёлых наркотиков рухнет.
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кто-то с порохботов останется без стимулятора Ліквідовано канал контрабанди героїну з РФ, затримано трьох членів ОЗУ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4638
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ему теперь дилера искать
- Зе без дозы звереет до состояния хомячка
- булаву клянчит, всех там заЗе.ал видать уже
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Что-то Коксохимпром расейский стал на мелочи размениваться
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за наркоту треба на пожиттеве саджати!!
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Какая то фигня.
Была документалка про наркотраффик Украины.
Там говорили что Украина в основном транзитер. Т.к. героин, кокаин и экстази - дорогие наркотики.
Украинцы перебиваются чем подешевле - коноплей, ширкой.
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Тяжолая наркота продаёться в Киеве, без проблем.
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россия уже давно занимает 1 место по употреблению алкоголя. Детский алкоголизм - 1 место.
1 место по употреблению героина!
1 место - про количеству проституток.
1 место - по детской смертности.
1 место - по насилию в семье.
Понял чурка московская ?
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ВОТ ОНО НУТРО СТАРОЙ ПРОСТИТУТКИ РОССИИ !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛиквидирован канал контрабанды героина из РФ, задержаны трое членов ОПГ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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