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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ГСЧС (2051) Ивано-Франковская область (359)

 В результате интенсивных осадков на Ивано-Франковщине подтоплены сотни домов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь на 16 мая в Ивано-Франковской области из-за интенсивных осадков в виде дождя поднялся уровень воды на р. Павловка, подтопленными оказались 126 жилых домов с домохозяйствами в с.Ямница Тисменицкого района

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 6:00 16 мая остаются подтопленными 126 дворов с жилыми домами. Подразделения Управления ГСЧС в области 14 раз привлекались для оказания помощи населению: эвакуировали 4 человек из 2 жилых зданий и 4 из 2 подтопленных транспортных средств, провели работы по откачке 1840 куб. воды. Всего к проведению работ на территории области были привлечены 26 единиц техники и 90 человек, из них 21 единица техники и 79 человек от подразделений Управления ГСЧС в области. В местах возникновения чрезвычайных происшествий работают мобильные оперативные группы аппарата Управления и районных подразделений Управления ГСЧС в области", - сказано в сообщении.

В результате интенсивных осадков на Ивано-Франковщине подтоплены сотни домов, - ГСЧС 01

Объявлен Сбор-Авария для работников аппарата Управления ГСЧС в области, Тисменицкого районного отдела АРЗ СП и ДПРЧ-1 г. Ивано-Франковск.

Приведены в готовность пункт жизнеобеспечения Ивано-Франковского сводного отряда.

В результате интенсивных осадков на Ивано-Франковщине подтоплены сотни домов, - ГСЧС 02

Отмечается, что 16 мая в 00:20 в оперативно координационный центр поступило сообщение о подтоплении в селах Угринов и Ямница Тисменицкого района.

По информации мобильной оперативной группы Управления ГСЧС в области на 2:00 в селе Ямница Тисменицкого района в результате поднятия уровня воды в реке Павельче наблюдались подтопления около 300 дворов с жилыми домами (уровень воды в зданиях составлял от 20 до 100 см). Жители зданий самостоятельно покинули жилье, работники пожарно-спасательной службы с помощью автомобилей повышенной проходимости эвакуировали 4 человека. Депутатским корпусом Ямницького ОТГ проводится подворовой обход подтопленных территорий, с целью уточнения последствий и необходимости оказания помощи населению.

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По состоянию на 6:00 в селе Ямница привлечено 62 человека, 19 единиц техники, из них 51 человек и 14 единиц техники и 1 катамаран, 5 лодок от Управления ГСЧС в области.

В результате интенсивных осадков на Ивано-Франковщине подтоплены сотни домов, - ГСЧС 03

Уровень воды в реке стабилизировался, наблюдается тенденция к снижению уровня. На месте происшествия проводится выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС Ямницький ОТГ.

Также подразделения Управления ГСЧС оказывали помощь по откачке воды в Ивано-Франковске на улицах Надречной, Тычины, Хоткевича, Коновальца, в селе Криховцы, городе Бурштын Галицкого района, в поселке Войнилов Калуского района, селе Угринов Тисменицкого района. В Ивано-Франковске на улице Надречной из воды на автодороге отбуксированы 2 легковых автомобиля, в салоне которых находилось 4 человека.

В результате интенсивных осадков на Ивано-Франковщине подтоплены сотни домов, - ГСЧС 04
Фото: пресс-служба ГСЧС

В ведомстве также напомнили, что 15 мая в результате выпадения сильных осадков в виде дождя, в период с 19:00 до 22:00 часов на территории области было подтоплено сточными водами 2 админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами, 5 участков автомобильных дорог.

Источник: https://censor.net.ua/p3127143
 
 
 Топ комментарии
 
Вирубали ліси тепер плавають. Питаю одного гуцула який має бригади рубщиків лісу: "Спливете якщо так дальше будете рубати, а він відповідає що то влада виновата бо дозволяє рубати, я якщо ми не будемо рубати то привезуть інших."
А я йому:"А дорогу перекрити мозгів не хватає" І все він заткнувся.
От так і живемо завжди винувата влада....
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А не пошёл бы ты сука кацапская которая кличет себя глебом номерным на йух. Ты конченный пид....
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беда для людей конечно, учитывая как приходилось вкалывать в Польше и других странах Европы. Но на Иванофранковщине победил зебил, и все компенсации пусть зебил им и плотит. А, что, не заплотит? а, ну да, он вам ничего не должен Унаслідок інтенсивних опадів на Івано-Франківщині підтоплено сотні будинків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1956
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Кінець епохи бідності, заробітчани почали повертатися додому.
Одним з перших це зробив Коломойський, який цієї ночі повернувся в Україну
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100 ??? Та ви батєнька слєпой. Сто тільки в одному селі.
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А де порося? Хай приедет им о томосе расскажет!
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А не пошёл бы ты **** кацапская которая кличет себя глебом номерным на йух. Ты конченный пид....
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сходи для начала в бан, соевый эрудит Унаслідок інтенсивних опадів на Івано-Франківщині підтоплено сотні будинків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9704
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беда для людей конечно, учитывая как приходилось вкалывать в Польше и других странах Европы. Но на Иванофранковщине победил зебил, и все компенсации пусть зебил им и плотит. А, что, не заплотит? а, ну да, он вам ничего не должен Унаслідок інтенсивних опадів на Івано-Франківщині підтоплено сотні будинків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1956
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А якби вибрали порошенко, то він своею дупою хмари розстріляв і повені не було би?
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Вирубали ліси тепер плавають. Питаю одного гуцула який має бригади рубщиків лісу: "Спливете якщо так дальше будете рубати, а він відповідає що то влада виновата бо дозволяє рубати, я якщо ми не будемо рубати то привезуть інших."
А я йому:"А дорогу перекрити мозгів не хватає" І все він заткнувся.
От так і живемо завжди винувата влада....
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..треба бракон'єрам-вуйкам ще більше лісу вирубувати, якщо не доходить через голову(
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ежели такое регулярно, почему на сваях не строить?
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депутатский корпус проводит подворовой обход...Ну все, конец эпохи бедности...
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а причем улица Тычины, если она в центре города? Да и с.Криховцы на возвышенности, на уровне аэродрома.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате интенсивных осадков на Ивано-Франковщине подтоплены сотни домов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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