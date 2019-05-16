 В результате интенсивных осадков на Ивано-Франковщине подтоплены сотни домов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 6:00 16 мая остаются подтопленными 126 дворов с жилыми домами. Подразделения Управления ГСЧС в области 14 раз привлекались для оказания помощи населению: эвакуировали 4 человек из 2 жилых зданий и 4 из 2 подтопленных транспортных средств, провели работы по откачке 1840 куб. воды. Всего к проведению работ на территории области были привлечены 26 единиц техники и 90 человек, из них 21 единица техники и 79 человек от подразделений Управления ГСЧС в области. В местах возникновения чрезвычайных происшествий работают мобильные оперативные группы аппарата Управления и районных подразделений Управления ГСЧС в области", - сказано в сообщении.

Объявлен Сбор-Авария для работников аппарата Управления ГСЧС в области, Тисменицкого районного отдела АРЗ СП и ДПРЧ-1 г. Ивано-Франковск.

Приведены в готовность пункт жизнеобеспечения Ивано-Франковского сводного отряда.

Отмечается, что 16 мая в 00:20 в оперативно координационный центр поступило сообщение о подтоплении в селах Угринов и Ямница Тисменицкого района.

По информации мобильной оперативной группы Управления ГСЧС в области на 2:00 в селе Ямница Тисменицкого района в результате поднятия уровня воды в реке Павельче наблюдались подтопления около 300 дворов с жилыми домами (уровень воды в зданиях составлял от 20 до 100 см). Жители зданий самостоятельно покинули жилье, работники пожарно-спасательной службы с помощью автомобилей повышенной проходимости эвакуировали 4 человека. Депутатским корпусом Ямницького ОТГ проводится подворовой обход подтопленных территорий, с целью уточнения последствий и необходимости оказания помощи населению.

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По состоянию на 6:00 в селе Ямница привлечено 62 человека, 19 единиц техники, из них 51 человек и 14 единиц техники и 1 катамаран, 5 лодок от Управления ГСЧС в области.

Уровень воды в реке стабилизировался, наблюдается тенденция к снижению уровня. На месте происшествия проводится выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС Ямницький ОТГ.

Также подразделения Управления ГСЧС оказывали помощь по откачке воды в Ивано-Франковске на улицах Надречной, Тычины, Хоткевича, Коновальца, в селе Криховцы, городе Бурштын Галицкого района, в поселке Войнилов Калуского района, селе Угринов Тисменицкого района. В Ивано-Франковске на улице Надречной из воды на автодороге отбуксированы 2 легковых автомобиля, в салоне которых находилось 4 человека.



Фото: пресс-служба ГСЧС

В ведомстве также напомнили, что 15 мая в результате выпадения сильных осадков в виде дождя, в период с 19:00 до 22:00 часов на территории области было подтоплено сточными водами 2 админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами, 5 участков автомобильных дорог.