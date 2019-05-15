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 Под машиной львовского бизнесмена сработало взрывное устройство - авто повреждено, пострадавших нет, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

15 мая, около 10.20 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего львовянина, владельца автомобиля "БМВ", о том, что на улице Трускавецкой во Львове произошел взрыв под его автомобилем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Львовщины.

В сообщении отмечается: "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Установлено, что в результате взрыва никто не пострадал, автомобиль "БМВ" получил повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй настоящей статьи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы"

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В полиции имя владельца авто не назвали, но по данным Zaxid.net, автомобиль зарегистрирован на известного бизнесмена Олега Манзия, который является директором компании "Парус Девелопмент". Он занимается строительством и недвижимостью, владеет также компаниями "Парус сити", "Лимарко-Украина", "Укртексколор".

По данным правоохранителей, мужчина услышал взрыв во время движения, после чего вышел из машины и вызвал полицию. Где именно была заложена взрывчатка, не сообщается.

Под машиной львовского бизнесмена сработало взрывное устройство - авто повреждено, пострадавших нет, - Нацполиция 01
Под машиной львовского бизнесмена сработало взрывное устройство - авто повреждено, пострадавших нет, - Нацполиция 02
Под машиной львовского бизнесмена сработало взрывное устройство - авто повреждено, пострадавших нет, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3127111
 
 
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Сначала готовят крупнокалиберный пулемет на одного львовского бизнесмена, затем бомбу на другого. Кто-то на львовян крупно заточил зуб.
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Попереджали - значить або комусь "насолив" або з кимось не "поділився". Хотіли б вбити - шансів у нього не було б.
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Говорят Томос то, НЕНАСТОЯЩИЙ!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Qyy_F0lp_jE
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Предупредили,не расчитается с долгами или обязательствами , в следующий раз нафаршируют бабаху как положено.
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Олега Манзія давно знаю - він колись приторговував доволі дрібно компутерною технікою. Швидше за все - особа підставна, бо жодних задатків серйозного бізнесмена у Олега не було. Та і тато, який мав такі задатки, давно помер.
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Парус належить тим самим бандюкам, які "тримають" львівську тютюнову фабрику..... так що цей євробляхер, точно підставна особа
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод машиной львовского бизнесмена сработало взрывное устройство - авто повреждено, пострадавших нет, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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