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 Характерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ. ФОТО

Российские наемники засветили снаряд российского производства, который они воткнули в могильный холм ликвидированного наемника РФ.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Характерная деталь "гражданской" войны - в макеевскую могилу члена РОА из Волновахского р-на воткнули гильзу, пороха для которой были изготовлены в 2004 году в Казани, а сборка произведена в 2007 году на 100-м арсенале РФ", - написал он, комментируя маркировку боеприпаса.

Характерная деталь гражданской войны: на могиле террориста ДНР в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ 01
Характерная деталь гражданской войны: на могиле террориста ДНР в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ 02

Смотрите также: Офицер ВС РФ Виталий Романов стал Героем России за войну в Украине под видом "местного ополченца", - Бутусов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3127077
 
   
 Топ комментарии
 
Хто до Нас з чим прийде, той ві того і
здохне!
🤗
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Главное, что в нужное место ему воткнули.
"Поховали москаля як собаку,
Видно роги, видно ноги й гільзу - в сраку "
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Там если раскопать...то можно увидеть вторую такую гильзу в заднице у обдроченца.... Характерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ - Цензор.НЕТ 939
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Хто до Нас з чим прийде, той ві того і
здохне!
🤗
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Они бы ещё трусы моторылы на могилку повесили
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Там если раскопать...то можно увидеть вторую такую гильзу в заднице у обдроченца.... Характерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ - Цензор.НЕТ 939
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И это естественно, ибо наштамповали это оружия на поколения. А вот боеприпасы, мадам, портятся, как и старые презервативы.
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С 1964-го они ездят.... имя конструктора сего шедевра история не сохранила...но ходят упорные слухи что это была баба....
Только баба могла сконструировать так что бы рычаг переключения передач нужно было находить сзади..на ощупь... Характерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ - Цензор.НЕТ 4662
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А ФАК-ПУ в серию запустили? А Срамату? Куча вопросов есть. Просветите.
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Это, кстати, характерная деталь. Малолетки часто говорят "В 90-х, когда развалился Союз и началась перестройка.."
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Я этнический немец, но по гражданству и духу - этнический украинец! Считай минуты до БАНА, прапощик тупой.
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Ну чего ты воешь? Ты спросила-тебе ответили-2007. Ты начинаешь чуть ли не про винтовки Мосина вспоминать. Облажается,но упорно продолжает делать вид,что умнее всех.
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"Мадам", противника можно и каменным топором завалить.
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Главное, что в нужное место ему воткнули.
"Поховали москаля як собаку,
Видно роги, видно ноги й гільзу - в сраку "
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Ну А-пять, ну...
Хозяин 70-ти процентных четко же сказал...
Что неясно, прекратите домыслы и провокации!
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Бумеранг вернулся видимо.
Жаль что только гильза.
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Да зря так дешевим. Да пусть там хоть что торчит. Их нет для нас---всё. Точка!
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Это местное чучело или его с кацапстана занесло на донецкие терриконы?
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написано так:

в макеевскую могилу члена РОА из Волновахского р-на Источник: https://censor.net.ua/p3127077

Получается местный
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Не, у меня вопрос "член РОА" - это что, я не местный? У Власова была РОА, помнится.
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Странно, как может боец РОА (боец против режима в России) оказаться среди российских наёмников...
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Вы удивляетесь;. Если они с колорадкой ходят: в голове у них не кисель, и не компот , смесь грязи и лайна
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Так вся кацапщина под этой тряпкой ходит, вот и эти козломордые туда же
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Неправильно, должны были лапоть поставить, то, за что эта падаль воюет.
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Лапоть нельзя стырят, да и полено с какого лыко дерут тоже нельзя , стырят
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і на металобрухт ще не скиздили ? а як ще й полороге відкопати там ще можно рандолєві коронки пласкогубцями із пащі видерти і здати як раз на гранчак самогону вистачіть
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Это не просто гильза!!
Это закладка Боярышкика, как у наркодиллеров...
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И в словосочетании "УМЕНЬШЕННАЯ Ж*ПА" 2 ошибки. Характерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ - Цензор.НЕТ 5001
Характерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ - Цензор.НЕТ 4435
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Так це що? Виходить сепара пришибло москальским снарядом?
І це значить що у них війна з москалями?

Зірочку хероя йому.
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Та на хер нам этот скот. Умер клим ну ладно. Поговорить больше не очем.
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Так не было бы этого скота кто бы о гильзе говорил
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Он тебе из могилки свой пачпорт показывал?
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Он тебе из могилки свой пачпорт показывал?
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9мм 7канальное зерно 1партия 2004 год казань
4мм 1 канальное зерно, 4-я партия 2004 год казань
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Он наверное мордой вниз лежит а гильза торчит из развальцованного очка
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Вот это я понимаю - доказательство присутствия регулярных воинских подразделений РФ на территории Украины... Идиоты!
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Идиот твоё *****, что вообще полез против народа Украины
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Это по-каковски пишешь,клава китайская? Болезный
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"Помер від російського заряду, воюючи за "рузькій мір"...

Наявні факти підтверджують, що померлий був вбитий зарядом, який поставлений в ОРДЛО з території Російської Ф(п)едерації, тобто російські окупанти та їх прибічники "херячать" по своїм же колоборантам, а потім свої нікчемні позазаконні дії перекладують на українську армію...
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Цензор.НЕТФотоОбществоХарактерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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