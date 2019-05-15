 Характерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ. ФОТО

Об этом сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Характерная деталь "гражданской" войны - в макеевскую могилу члена РОА из Волновахского р-на воткнули гильзу, пороха для которой были изготовлены в 2004 году в Казани, а сборка произведена в 2007 году на 100-м арсенале РФ", - написал он, комментируя маркировку боеприпаса.





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