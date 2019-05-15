 Характерная деталь "гражданской" войны: на могиле террориста "ДНР" в оккупированной Макеевке разместили гильзу снаряда производства РФ. ФОТО

Об этом сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Характерная деталь "гражданской" войны - в макеевскую могилу члена РОА из Волновахского р-на воткнули гильзу, пороха для которой были изготовлены в 2004 году в Казани, а сборка произведена в 2007 году на 100-м арсенале РФ", - написал он, комментируя маркировку боеприпаса.
здохне!
🤗
Только баба могла сконструировать так что бы рычаг переключения передач нужно было находить сзади..на ощупь...
"Поховали москаля як собаку,
Видно роги, видно ноги й гільзу - в сраку "
Хозяин 70-ти процентных четко же сказал...
Что неясно, прекратите домыслы и провокации!
Жаль что только гильза.
😁
в макеевскую могилу члена РОА из Волновахского р-на Источник: https://censor.net.ua/p3127077
Получается местный
Это закладка Боярышкика, как у наркодиллеров...
😁
І це значить що у них війна з москалями?
Зірочку хероя йому.
4мм 1 канальное зерно, 4-я партия 2004 год казань
Наявні факти підтверджують, що померлий був вбитий зарядом, який поставлений в ОРДЛО з території Російської Ф(п)едерації, тобто російські окупанти та їх прибічники "херячать" по своїм же колоборантам, а потім свої нікчемні позазаконні дії перекладують на українську армію...