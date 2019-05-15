 В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретили борт, 12 ребят, из них 5 тяжелых . Многие с огнестрельнымы пулевыми и осколочнымы ранениями разной степени тяжести", - написал Танцюра, добавив фотографии с аэродрома.







Как сообщает "Думская", воины получили ранения в Луганской области в период с 10 по 15 мая. Их доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411-й госпиталь).

Смотрите: В Одесский военный госпиталь авиацией доставлены 10 раненых военнослужащих, 1 из них в реанимации в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж











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