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Все про:Одесса (5440) ранение (2088) эвакуация (443) Танцюра Андрей (10)

 В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

В Одессу авиацией доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретили борт, 12 ребят, из них 5 тяжелых . Многие с огнестрельнымы пулевыми и осколочнымы ранениями разной степени тяжести", - написал Танцюра, добавив фотографии с аэродрома.

В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 01
В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 02
В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 03

Как сообщает "Думская", воины получили ранения в Луганской области в период с 10 по 15 мая. Их доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411-й госпиталь).

Смотрите: В Одесский военный госпиталь авиацией доставлены 10 раненых военнослужащих, 1 из них в реанимации в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 04
В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 05
В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 06
В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 07
В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 08

Также читайте: В Днепр вертолетом эвакуированы двое раненых воинов, один в крайне тяжелом состоянии, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 09
В Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 10

Источник: https://censor.net.ua/p3127070
 
 
 Топ комментарии
 
Хлопці, рідненькі, одужуйте !
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Батюшка на снимке- участник Майдана. Бывшая УПЦ КП. Уродов из гундяевского сатаната "почему-то" рядом нет. В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4829
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 8423
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На днях писали в Киев самолет с раненными прилетел, эвакуировали в госпиталь с помощью десятка машин скорой помощи, у нескольких раненых оторваны ноги, а штаб ООС изо дня в день потерьнет,потерьнет, потерьнет..
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Дуже б цього хотілось. Потерь НЕТ. Але "15.05.19 07:31 Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС"
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Я имел ввиду вообщем, двое раненых официально а привозят 12 только в одну Одессу, а еще постоянно везут в Днепр, Киев, Харьков, Мариуполь, Волноваху и тд.
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Эти в цивильных шмотках... Возможно просто освобождают место в прифронтовых госпиталях...
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вот... это самое... животрепещущее...
тримайтеся, хлопчики...ГероЇ наші...одужуйте і живіть...довго і щасливо...
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Батюшка на снимке- участник Майдана. Бывшая УПЦ КП. Уродов из гундяевского сатаната "почему-то" рядом нет. В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4829
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 8423
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+ Бережи вас Господь, рідненькі. Одужуйте
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жахливо .коли на 5 році війни .волонтери змушені просити у небайдужих людей гроші на лікування наших Героїв.А куда ж дивиться ця скотська держава.яка би мала впершу чергу забезпечити всім необхідним тих хто віддає найдорожче- своє життя і здоровя!
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У меня, как у врача - психиатра, вопрос к тем, кто голосовал за Зеленоватое Г., - что там на счёт примирения с парашниками и дурачками от рождения с ДАУНбасса? Вы вот этих парней с передовой спросите, если у вас мозгов от рождения нет. Раненых парней, их мам, пап, детей и т.д.
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а нам всё рассказывают,что потерь нет, а у противника горы трупов.
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Не свисти, о наших потерях тоже говорят. Эти 12 - не за один день.
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я не свищу. а точно знаешь, или свистишь?
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Я как бы живу в таком месте, что узнаю о потерях раньше, чем о них узнают зрадофилы...
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у нас нет Войны ? 12 раненых пацанов ... а Южанина рассказывает о потужной рехформе с евробляхами .которая выманила наглым путем 17 миллиардов грн у украинцев ..знаете мне тошно видеть упитаны рожи тех кто сидит в АП ВРУ и КМУ
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Да, у нас 12 300х, а все что тебя волнует - это евробляхи, как бы еще ни№пать государство и не заплатить налоги. А ребят пускай Порошенко за свои лечит. Типичный лохторат Зеленского.
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События происходящие сейчас очень совпадают с написанным в мемуарах немецкого генерала типпельцкирха.там он о германии времен конца войны иногда пишет.
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Волонтери просять грошей на ліки.... а президент петро порошенко і його підлеглі казали що: -"Армія усім забезпечена". А тут ліків немає.... хтось бреше... чи Волонтери чи президент.... чи ліки до армії "немають" відношення???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Одессу самолетом доставили 12 раненых военнослужащих, пятеро - в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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