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 Общество, За рубежом
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Все про:аттракцион (25) дети (3532) Россия (72803) тюрьма (637)

 Аттракцион с тюремной камерой появился в детском развлекательном центре в Хакасии. ФОТО

В столице субъекта РФ Республики Хакасия Абакане в одном из детских развлекательных центров установили игровую зону с тюремной камерой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Посетители назвали аттракцион "тюрьмой для детей".

Аттракцион с тюремной камерой появился в детском развлекательном центре в Хакасии 01
Аттракцион с тюремной камерой появился в детском развлекательном центре в Хакасии 02

Как пояснили представители центра, идея заключалась в том, чтобы показать детям, как выглядит полицейский участок. Администратор центра заявила, что идею привезла их руководительница из Тайланда.

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Появление аттракциона вызвало реакцию у местных жителей в социальных сетях. Пользователи отмечают, что теперь дети могут тренировать технику побега из тюрьмы, петь детский шансон и учиться правильно "заходить в хату". Комментаторы шутят, что родители смогут приводить детей в детскую тюрьму, где ребёнок будет "отбывать наказание".

Источник: https://censor.net.ua/p3127056
 
   
 Топ комментарии
 
Прикольненько, миленько, скрепненько! Еще бы цинковый гробик для патриотического воспитания рядышком пристроили, и совсем феншуйненько было бы!
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Вертухая туда еще надо поставить
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....с детства росияне должны знать и привыкать к своему месту......
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Прикольненько, миленько, скрепненько! Еще бы цинковый гробик для патриотического воспитания рядышком пристроили, и совсем феншуйненько было бы!
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А атракциончик-то в цветах флага раиси.
Нет ли там какого намека на русофобию? Атракціон з тюремною камерою з'явився в дитячому розважальному центрі в Хакасії - Цензор.НЕТ 2048
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Я хз, але в мене аж зкріпи з екрану посипалися Атракціон з тюремною камерою з'явився в дитячому розважальному центрі в Хакасії - Цензор.НЕТ 4086 Атракціон з тюремною камерою з'явився в дитячому розважальному центрі в Хакасії - Цензор.НЕТ 4086 Атракціон з тюремною камерою з'явився в дитячому розважальному центрі в Хакасії - Цензор.НЕТ 4086
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....с детства росияне должны знать и привыкать к своему месту......
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да уж. хакасы истинно рузькие луди.
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з дитинства звикають до репресій зі сторони держави.
для бидла саме те...
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ще і напис на футболці ХЕППІ ЛЕНД Аттракцион с тюремной камерой появился в детском развлекательном центре в Хакасии - Цензор.НЕТ 4959
збоченці.
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Не разочаровывай вертухая, он уверен, что там "Слава ПУ!" написано!
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Меня больше пугает не тюремная камера, а стремный потолок. Не могли подшить что ли? Это ж детский центр, а не коровник.
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зачем потолок подшивать? этот же садик для хакассов.
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В тюрьме не до комфорта. Как говорит шеф: "в нашем деле главное реализьм!"
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це ж звичайна скотобаза, чого ви дивуєтесь?
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Господи!
Все таки не из всех обезьян ты сделал людей...
Видно устал и бросил часть работы не до деланой...а что мокшы обязательно должны НАКАТИТЬ!)))
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Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году".
"Русские лишены научного гения, в них никогда не проявлялась способность
к творчеству; ум их от природы ленив и поверхностен,
и если они и усердствуют в чем, то скорее из страха, чем из увлечения;
страх придает им готовность пойти на все, набросать начерно что угодно,
но он же и мешает им продвинуться далеко по какой бы то ни было стезе;
гений, подобно геройству, по природе отважен, он живет свободой,
тогда как царство и сфера действия у страха и рабства ограниченны
-- как и у посредственности, орудием которой они выступают.
Русские солдаты, но скверные моряки;
они, более покорны, чем изобретательны,
в них больше послушания, нежели воли,
и мысли их недостает энергии, как душе их-- свободы*.
Самое для них трудное и наименее естественное -- это чем-то всерьез занять свой разум и на чем-то сосредоточить свое воображение,
так, чтобы найти ему полезное применение;
вечные дети, они смогут на какой-то миг одолеть всех с помощью меча,
но никогда с помощью мысли;
а народ, которому нечего передать другим народам,
тем, кого он хочет покорить, недолго будет оставаться сильнейшим."

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Параши не вистачає...
Хоч, та вони в ній ЖИВУТЬ!
🤣
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Рабы люто защищают свои цепи!
Это пиз...ц панове!
Только массовы расстрелы этих дол..в спасут этот мир....или они весь мир превратят в Раисю...с очковыми сартирами и памятниками с веток и говна
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якась дивна політики сайту ЦН - так багато новин про РФію , з її Хакасіями,.. і так мало новин про цивілізований світ і зокрема про ЄС ... чи редакторам РФія просто ближча ?
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.....то что людям интересно, что людей больше всего беспокоит - такие и новости.....
......такая редакционная политика.....ну и опять же, количество посетителей на сайте - основная задача, как и любого другого СМИ...
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а кого тут "беспокоит" атракціони в Хакасії ..?
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......см. количество просмотров новости и кол-во коментов..... и сделай для себя выводы.....
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Им клоун туда не надо? Тут есть отличная кандидатура. Только надо еще рояль в камеру поставить.
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не хвилюйтеся - через пару тижнів Офшорний клован в РФію і поповзе - бо тільки звідти не видають злочинців ...
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Умные и так поняли, а дуре объяснять - только время тратить.
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Я себя считаю обычным, булава рояльная.
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ЦЕНЗОР, НЕ В СИБИРЕ, А В СИБИРИ (ОШИБКА В TITLE)
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Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году."
"Большинством русских в их отношениях с жителями других стран
движут дикая ревность и ребяческая зависть,
которые ничем нельзя обезоружить".
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Для лаптеногих нормально. Просто жизненно необходимый для их личинок атракцион.
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С учетом того что в рашке курят с первого класса, а в 10 лет начинают употреблять ежедневно алкоголь то это вполне нормально и скрепно

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Цензор.НЕТФотоОбществоАттракцион с тюремной камерой появился в детском развлекательном центре в Хакасии. ФОТО
 
 
 
 
 
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