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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17506) конвертцентр (352) налоговая милиция (1648) ГФС (3268)

 Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве пресекли работу конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 180 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. тем, что получают бюджетное финансирование) услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных СХД, на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства через ряд других компаний перечислялись на счета компаний-импортеров и предприятий, реализующих товары за наличные. Последние возвращали организаторам конвертационного центра перечисленные суммы наличными и регистрировали в адрес предприятий-участников "конверта" налоговые накладные за вычетом дисконта за предоставленные услуги.

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн 02

Смотрите: Конвертцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн ликвидирован на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн 03

В свою очередь, фигуранты возвращали полученную наличность компаниям-выгодоприобретателям за вознаграждение в сумме 11-12% от проконвертированной суммы.

Таким образом в течение 2018-2019 годов через компании, входящие в конвертационный центр, было проконвертировано более 180 млн грн.

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн 04

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Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн 05

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их транспортных средствах, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,8 млн грн, печати фиктивных СХД, их финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику, мобильные телефоны и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн 06
Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн 07

Также читайте: Конвертцентры исчезнут, когда стоимость "обнала" достигнет 25% от суммы. Сейчас она составляет до 14%, раньше - 3-5%, - Белан

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3127012
 
 
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от які ж молодці.
Тепер економіка запрацює.
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А де матеріал про пенсіонера ДНР на кордоні з 5 000 000 грн ????????
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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