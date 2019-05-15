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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:оружие (3700) Нацполиция (9413) Князев (324)

 "Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перевооружение полиции оружием превентивного характера - это следующий этап реформирования системы и шаг к европейским стандартам. В частности, использование нового вооружения позволит остановить правонарушителя и сохранить ему жизнь. Поэтому все наряды полиции, которые непосредственно привлекаются к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, будут оснащении пистолетами-пулеметами "МР-5".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации Нацполиции, об этом сегодня, 15 мая, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время презентации нового вооружения.

Так, Князев отметил, что в условиях реформирования системы правоохранительных органов вопросы перевооружения ведомства являются одним из приоритетных. Поэтому совершенствование системы вооружения полицейских заключается во внедрении новых образцов оружия в их практическую деятельность.

"Сегодня Национальная полиция представляет практические шаги реформы ведомства. Мы представляем новую часть вооружения Нацполиции, на которую мы переходим", - сказал он.

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По словам главы Нацполиции, до сих пор полицейские несли службу с боевым автоматом модели Калашникова. Однако задачи Нацполиции являются правоохранительными - в отличие от задач подразделений Вооруженных Сил, которые защищают государство и противодействуют вооруженному сопротивлению. Следовательно, полицейский должен остановить правонарушителя, сохранив жизнь ему, окружающим людям, а также свою жизнь.

Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь: полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 01

"Автомат Калашникова - это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие в качестве крайней меры, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а потом привлечь его к уголовной ответственности", - сказал Князев.

Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь: полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 02

Также он отметил, что пистолеты-пулеметы "МР-5" используются в деятельности полиции большинства стран. В частности, такое оружие используется полицией Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также Соединенных Штатов Америки.

Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь: полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 03

"В ближайшее время все наряды Нацполиции, которые несут службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах - будут обеспечены новым оружием - пистолетом-пулеметом" МР-5", - отметил глава Нацполиции.

Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь: полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 04
Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь: полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 05
Фото: сайт Найполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3127003
 
   
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MP5 сохраняет жизнь? Интересная мысль.
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...если уж решать задачу - то кардинально "Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 - Цензор.НЕТ 9949 "Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 - Цензор.НЕТ 6390
"Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 - Цензор.НЕТ 924
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життя це добре...
ну хоч больно йому буде?
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Нє ну а чьо.... видати новим поліціянтам взагалі воздушки або пнєвмат пістолі і хай ловлять бандюків в переповненій зброєю (КАЛАШИ БОЙОВІ!!!!, мухи, лімонки, ргд, тт та інші еха війни) країні....Князєв, ****ь, людей не жалко???? Чи бабло - це всьо!!!
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О. Это вам не жалкие крохи на рюкзаках попилить, что там тех денюх было - сыну Авакова на один раз в казино сходить, тут уже дело на пару миллиардов (пахнет прибылью). А еще миллиардов так с пять "на патроны" - "чиста пострелять", ага.
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Краще б поліцейським видали рогатки: дешевше, а ефективність та ж.
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Правильнее было бы написать "немецкие автоматы Шмайсера на немецкие MP-5".
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MP 5 це гарна зброя, але треба і дробовики впроваджувати широко серед поліції - дрібними дробинами і людину не вб єш і в разі потреби добре колеса правопорушникам на авто пробивати. У всякому випадку MP5 це автоматична зброя з якої треба вміти стріляти.
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Ви хоч маєте уяву про вражаючу дію дробовика? Якщо дріб проб'є покрішку автомобіля то, уявіть що він зробить з людиною. Чим дрібніше дріб, тим більше дірок в тілі. В патроні 12 калібру можна зарядити 32 дробини діаметром 6мм, а дробу діаметром 4,5мм так взагалі штук 50 - вражаюча дія на короткій дистанції більша ніж у цілого магазина АК74. При попаданні в кінцівку як мінімум зірве м'ясо до кістки. Дробовик залишає мало шансів жертві.
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Та ні, не можна надавати такі стовбури! В нас жоден реформований сміття взагалі не знає що робити, коли зловмисник видобуває гармату з кишені! Зрада! "Зупинити правопорушника, зберігши йому життя": поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5 - Цензор.НЕТ 3921
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"Та ні, не можна надавати такі стовбури! В нас жоден реформований сміття взагалі не знає що робити, коли зловмисник видобуває гармату з кишені! Зрада!"

Учи украинский язык. И скажи шефу, пусть тебя уволит за тупость беспросветную.
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Сарказм? Іронія? "Підлога країни", врешті решт?
Ні, не чув
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Нет, это неправильно. У западных преступников оружие в основном гражданское, а у наших полно боевого оружия. Против АК МР-5 не намного лучше пистолета. Из АК с 400 м можно спокойно перестрелять кого угодно, а у МР-5 прицельная дальность 200м, слабый пистолетный патрон - что поделать. Особенная дурня - это замена АК на МР-5 для пограничного спецназа, который сейчас вооружен минометами и другим тяжелым вооружением для отражения наступления на границе.
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ты часто видишь у нас перестрелки аля чикаго 20тых годов с уличными боями и расстояниями в сотни метров? (даунбас не в счет) А для погранцов - реально бред менять.
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які у нас перестрілки, коли зброя в головному тільки у злочинців? Прийдуть злочинці з калашами і що їм скажуть охоронці з пневматами чи резинострілами? Тому, у нас всі пограбування відбуваються в головному тихо.
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Я бы даже денег заплатил посмотреть, как ты с АК спокойно будешь на 400 м стрелять и попадать. Детский бред.
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Ну, я думаю що більшість навіть на 200 метрів матиме проблеми з попаданням хоч з того, хоч з іншого. Але, головна перевага калахи в пробивній силі. На відміну від МР-5 поліцейського бронежилета він таки прострелить.
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Меня зацепило то, что он ляпнул именно про дальность. На 400 м даже хороший стрелок с оптикой на полноценном АКМ74 по большей части будет тупо зря тратить патроны.

Да и вообще, как я уже писал, все эти оружейные разговоры в разрезе ментов бессмысленны. У нашей кривоохранительной системы проблемы в первую очередь с кадрами (сверху донизу) и подготовкой. Оружейный вопрос по важности находится на 20 месте и будут они рассекать с ПМ или с Глок19 - разница в КПД будет минимальная.
Так что да, это тупо попил. Как обычно.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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