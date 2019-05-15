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 И.о. директора КП "Парки Одессы" требовал взятку в 50 тыс. и был задержан при получении части суммы. ФОТО

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Одесской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины и процессуальном руководстве военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины задержали исполняющего обязанности директора КП "Парки Одессы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия требовал неправомерную выгоду в размере 50 тыс. гривен у одной из общественных организаций, обещая предоставить разрешение на проведение в центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко Одессы фестивалей Hand Made.

Неправомерную выгоду исполняющий обязанности директора КП "Парки Одессы" получал двумя частями. Первую часть - 20 000 гривен он получил 14 мая утром, находясь в служебном кабинете. Еще 30 000 гривен должностному лицу передали вечером, после чего тот был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, руководителю коммунального предприятия грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

И.о. директора КП Парки Одессы требовал взятку в 50 тыс. и был задержан при получении части суммы 01
И.о. директора КП Парки Одессы требовал взятку в 50 тыс. и был задержан при получении части суммы 02

Источник: https://censor.net.ua/p3126948
 
   
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......не долго осталось коррупционной гидре править бал в Украине!......
......к осени будет покончено......не?......
....вот только с инаугурацией бы по скорее....а там......!!!!!
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