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Все про:Борисполь (569) наркотики (1512) Нацполиция (9413) СБУ (13450) ГФС (3268)

 В "Борисполе" задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов. ФОТО

Сотрудники киевской таможни Государственной фискальной службы (ГФС), Службы безопасности Украины и полиции задержали в аэропорту "Борисполь" транзитный груз из Ирана в Канаду. В контейнере обнаружили наркотики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

При осмотре правоохранители обнаружили в грузе 10 кг амфетамина, 10 кг гашиша и около 20 кг героина, а также масла каннабиса.

По предварительным оценкам, стоимость такого груза на черном рынке – около 1 млн долларов.

Сейчас все обнаруженные вещества отправлены на экспертизу. Полиция начала производство по ч. 3 ст. 307 (торговля наркотиками). Теперь усилия следователей направлены на поиск тех, кто наладил контрабандный канал.

Также на Цензор.НЕТ: На Одесчине обнаружена крупная партия кокаина из Колумбии, для контрабанды растворенного в краске, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Борисполе задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов 01
В Борисполе задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов 02
В Борисполе задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов 03
В Борисполе задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3126947
 
 
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Тобто вечірки після інавгурації не буде?
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І знову накрився весь ланцюжок на нульовій стадії.
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40 кг наркоты это мало. Нарики берите пример из Кацапии,там самолётами наркоту тоннами завозят из Венесуэлы и ни чЁ, выжЫвают кацапы как-то В "Борисполе" задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов - Цензор.НЕТ 7482 В "Борисполе" задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов - Цензор.НЕТ 2023
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нуууу.так жеж..в ерефії завідувачка складу Машка Захарова..баба понтова
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Так у Пети на отход бабла не останется, а его кореш Алик Нарик не сможет отчитаться за что церковный орден получил.
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вкусные такие наркотики если ложкой из пакета и за щеки смаковать
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