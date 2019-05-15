 На КПВВ "Марьинка" пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, на КПВВ "Марьинка" был проведен осмотр автомобиля "Шевроле Такума" под управлением жителя г. Донецка, который следовал из Донецка в г. Курахово. По результатам осмотра в автомобиле обнаружено и изъято 3 млн. 407 тыс. грн., 50,8 тыс. долларов США и 880 евро (в эквиваленте почти 4,7 млн. грн.), которые были скрыты в тайнике, специально созданном в конструкциях автомобиля. Происхождение указанных средств водитель объяснить не смог.Сейчас принимаются меры для регистрации в ЕРДР уголовного производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.212 УК Украины.
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Пресечена попытка ввоза с оккупированных территорий документов фиктивных компаний, предназначенных для схем уклонения от уплаты налогов
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Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни. ФОТОрепортаж
+5
очередной транш от кормильцев с Лугандонии....
+5
Согласен с тобой, это зарплата для Зедебилоидов и им подобным су..кам, которые жрут все Украинское и ненавидят Украину. Которые сук..ки родились в мокшанских болотах и рвутся к цивилизации, деньги для оболванивания долбоебов таких как ты.
+4
Спонсоры,мля...
И если тебя спрашивают, везешь ли деньги, а ты говоришь "300 гривень", а находят 5 лимонов, то последствия будут обязательно.
Суд, конечно, может поверить, что ты не знал, забыл, деньги жена положила перед поездкой за шубой, так и купил машину, и т.д. и т.п.
Но это вряд ли.
Декларувати гроші треба тільки при перетині державного кордону, наскільки я знаю.
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Кримінальний кодекс України
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.