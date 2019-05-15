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 Происшествия, Общество
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 На КПВВ "Марьинка" пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ изъяли крупную сумму наличных неизвестного происхождения в национальной и иностранной валюте, предназначенной для незаконного перемещения через линию разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на КПВВ "Марьинка" был проведен осмотр автомобиля "Шевроле Такума" под управлением жителя г. Донецка, который следовал из Донецка в г. Курахово. По результатам осмотра в автомобиле обнаружено и изъято 3 млн. 407 тыс. грн., 50,8 тыс. долларов США и 880 евро (в эквиваленте почти 4,7 млн. грн.), которые были скрыты в тайнике, специально созданном в конструкциях автомобиля. Происхождение указанных средств водитель объяснить не смог.

Сейчас принимаются меры для регистрации в ЕРДР уголовного производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.212 УК Украины.

На КПВВ Марьинка пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн 01
На КПВВ Марьинка пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн 02
На КПВВ Марьинка пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн 03
На КПВВ Марьинка пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3126946
 
   
 Топ комментарии
 
очередной транш от кормильцев с Лугандонии....
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Согласен с тобой, это зарплата для Зедебилоидов и им подобным су..кам, которые жрут все Украинское и ненавидят Украину. Которые сук..ки родились в мокшанских болотах и рвутся к цивилизации, деньги для оболванивания долбоебов таких как ты.
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очередной транш от кормильцев с Лугандонии....
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При совке за слово "совок" давали десятку с конфискацией.
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Блин. Машина бабла чёрного и не учтёного. За рулём скорее всего придурок и пара братэл. Ну где проезжала эта машина? Где я был? Кольт начищен. Замочить пару сепаров или сами бы отдали баблос жизнь дороже. На КПВВ "Марьинка" пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн - Цензор.НЕТ 6244
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надеюсь бабло забрал не свинарчук и не толстомордый енерал
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нет, конечно, теперь зеленчуку все бабло достанется
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Напевно хтось з команди зе ОБЛИЗНЯ впіймав, і мінінгіт, бо не розрахується за вибори.
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Я вас умоляю. Нет законов, запрещающих перевозить бабло. Спрятал, потому что разбойников боялся. Все эти "конфискаты" после селфи возвращаются владельцу. В крайнем случае, после суда.
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закона нет, но есть порядок ввоза.
И если тебя спрашивают, везешь ли деньги, а ты говоришь "300 гривень", а находят 5 лимонов, то последствия будут обязательно.
Суд, конечно, может поверить, что ты не знал, забыл, деньги жена положила перед поездкой за шубой, так и купил машину, и т.д. и т.п.
Но это вряд ли.
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Эй. Порохоботы. Чего не орёте что это Зеленскому на выборы финансирование подвалило???
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ща теряю сознание в кармане два рубля..это кекство На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2963 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2963 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2963 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2053
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Порохобецилам и порохотитушкам зарплата из Ольгино шла.
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Согласен с тобой, это зарплата для Зедебилоидов и им подобным су..кам, которые жрут все Украинское и ненавидят Украину. Которые сук..ки родились в мокшанских болотах и рвутся к цивилизации, деньги для оболванивания ********* таких как ты.
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Комментаторы долбаные, по-бейтесь головой об стену! Это люди распродают все, что могут (квартиры, бизнес, мебель, имущество), и валят с деньгами не в Рашу, а Украину! Что остается им делать? Ждать еще 50 лет? Подарить все бандюкам?
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Все может быть. Настораживает фраза - не смог объяснить происхождение.
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Юристи, підкажіть, - який закон забороняє перевозити гроші в межах України?
Декларувати гроші треба тільки при перетині державного кордону, наскільки я знаю.
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Есть правила перекину линии розмежування. Там есть ограничения.
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а это шо тебе не державный кордон? или ты не знаешь шо там (в лугандоне) все с трехцветными флагами живут и рашпаспорта получают? ах у ительный, ты целкой не притворяйся!
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а это шо тебе не державный кордон?
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Кримінальний кодекс України

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
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а вот с этим, лугандоновец, к путлеру, пушилину, пасечнику и к гоблину..... моя бы воля - лугандон стеной, ров с крокодилами и пусть в своей резервации делают что хотят! тут новый гарант референдум всеукраинский по поводу НАТО предлагает, а необходим с другой повесткой типа - украинцы а нужен ли нам лугандон с его отравленой ватой и рас п и женной рашистами инфраструктурой... после подсчета голосов, дается время кто хочет втУкраину переселяйтесь, после окончания срока , ров сикрокодилами и колючая проволка , никаких пособий выплат пенсий и т.д. никаких пунктов пропуска... занавес!
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Молодці прикордонники, а ось що цікаво, пачки купюр перемотані резинками різного колеру під різними схемами, явно щоб не попутати...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа КПВВ "Марьинка" пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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