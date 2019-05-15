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Все про:судья (2128) квалификация (63) ВККСУ (373)

 Еще 21 судья признан соответствующим занимаемой должности, - ВККСУ. СПИСОК

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) на заседаниях 13 и 14 мая проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 13 мая комиссия встретилась с 24 судьями, из которых 18 признаны соответствующими занимаемой должности.

Еще 21 судья признан соответствующим занимаемой должности, - ВККСУ 01
Еще 21 судья признан соответствующим занимаемой должности, - ВККСУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квалифоценивание судей Окружного административного суда Киева, не явившихся 17 апреля по состоянию здоровья, переносили дважды, - ВККСУ

На следующий день, как сообщается, на заседании коллегии ВККСУ проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценки восьми судей местных судов. Из них соответствующими занимаемой должности признаны трое.

Еще 21 судья признан соответствующим занимаемой должности, - ВККСУ 03

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Напомним, что к началу ноября 2018 г. непроверенными оставались 1 675 практических заданий из 4 797. Затем Комиссия сделала перерыв в их проверке в связи с необходимостью проверки работ кандидатов в Верховный Суд и Высший антикорсуд.

По расчетам ВККС, квалификационное оценивание судей должно завершиться в целом в сентябре 2019 г. Всего в 2018 г. квалификационное оценивание успешно прошли 1 624 судьи, а провалили его 179 судей.

Источник: https://censor.net.ua/p3126897
 
 
 Топ комментарии
 
Ты шо тут рассказуешь? Как при пэте алексеиче страна может быть самой нищей? Всё рехвормировано до ох..ия.Эканомика расла не по дням,а по часам.Дороги все забетонированы и заасфалтированы...землёй.Суды самые гуманношыкаладные.По сей день "приходят" новые "люди" питра аликсеича.Человек "пашет" не отходя от корыта.За медицину я вообще молчу-одним словом "сказка".
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Лахтинским лайнотроллям я слова не давал.
Проплывай мимо.
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Нет. Столько времени у вас нет. Вы и сейчас-то живы только потому что за вас вписались американцы. Им это может надоесть.
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В самой нищей стране Европы главными новостями являются выборы, инаугурации и разборки в судейском секторе.
Почему до сих пор весь этот бардак не закончился каким-нибудь генералом Пиночетенко - загадка. Какая ещё страна выдержит полную смену власти каждые пять лет ?
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Їм на це насрати. Таких виборців з кожним днем стає все більше. Час плине і минулі заслуги втрачають актуальність,а надбання, такі як "безвіз",демократія, свобода слова, торгова асоціація, шлях до НАТО і ЄС вже сприймаються як звичайне сьогодення і вже не додають політичних плюсів.
Про Рудого, Зебіли писали, що в нього 15 ярдів... навіть тут брехали

73% поставило за ціль поставити на 1 місце Коломойського, а то негоже бути після Ахметова. А Україна? Да начхати їм на неї. Зато змінили "систему".
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Тому, що у нас Україна. Потім скинуть Коломойського, але він встигне вкрасти гроші.
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Нет. Столько времени у вас нет. Вы и сейчас-то живы только потому что за вас вписались американцы. Им это может надоесть.
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Мабуть не так за нас вписалися, якщо дозволили створити умови при яких безпринципна бєніна брехня прийшлася до смаку 73% виборців😏 Тому будуть Коломойським вкрадені гроші, порожній бюджет, гіперінфляція і Майдан із новими загиблими.
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Они вписались за вас военно и дипломатически; но на СМИ у них влияния не было и нет. Потому Беня легко пропихнул своего Голобродьку, просто через киносказку.
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Було, але я ще раз про умови при яких бєня пропхав свого Голобородька. Коли просили не змінювати пенсійний вік у жінок, то МВФ продовжував наполягати на підвищені пенсійного віку. Коли їм говорили, що тарифи для багатьох непідйомні, то все рівно була вимога їх підняти. Як мені переконати свою підлеглу на роботі, яка вже повинна була бути на пенсії чи свою мати, яка при срср отримувала найвищу пенсію, а тепер лише 3000 грн і вимушена віддавати майже все за комуналку. Тому ми самі створили умови при яких прийшов злодій - Коломойський.
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И что вы могли сделать против МВФ ? Долги набраны Юлей и Азировым.
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Проти них нічого не могли і цим скористався Коломойський. Але при цьому інші при владі отримували собі пристойні пенсії та зарплати і крали гроші. Не поясниш бідним людям, що нова влада буде все робити для свого особистого збагачення без усяких принципів. Відчують на власній шкурі ці люди і тоді почнеться Майдан.
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Увы, похоже что без 3-го Майдана не обойдётся.
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Если хряк и дальше будет упираться рогом,то майдану быть.Привет мельбрунцам.
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Лахтинским лайнотроллям я слова не давал.
Проплывай мимо.
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Аквариум,ты спишь когда-нибудь? И днём и ночью всё срешь и срёшь тут,как и твой друх хасан.
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Ты шо тут рассказуешь? Как при пэте алексеиче страна может быть самой нищей? Всё рехвормировано до ох..ия.Эканомика расла не по дням,а по часам.Дороги все забетонированы и заасфалтированы...землёй.Суды самые гуманношыкаладные.По сей день "приходят" новые "люди" питра аликсеича.Человек "пашет" не отходя от корыта.За медицину я вообще молчу-одним словом "сказка".
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Знаю Балаца... Вірніше: знаю його батьків. Люди порядні. Тому бажаю Сергію удачі.
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Порядочный судья в Украине - звучит как честный чиновник на расее.
Не пори херню - тут в судьи идут только брать взятки и за неприкосновенностью
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Каста неприкасаемых своих проверяет....
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Цензор.НЕТФотоОбществоЕще 21 судья признан соответствующим занимаемой должности, - ВККСУ. СПИСОК
 
 
 
 
 
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