 Еще 21 судья признан соответствующим занимаемой должности, - ВККСУ. СПИСОК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 13 мая комиссия встретилась с 24 судьями, из которых 18 признаны соответствующими занимаемой должности.
На следующий день, как сообщается, на заседании коллегии ВККСУ проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценки восьми судей местных судов. Из них соответствующими занимаемой должности признаны трое.
Напомним, что к началу ноября 2018 г. непроверенными оставались 1 675 практических заданий из 4 797. Затем Комиссия сделала перерыв в их проверке в связи с необходимостью проверки работ кандидатов в Верховный Суд и Высший антикорсуд.
По расчетам ВККС, квалификационное оценивание судей должно завершиться в целом в сентябре 2019 г. Всего в 2018 г. квалификационное оценивание успешно прошли 1 624 судьи, а провалили его 179 судей.
Почему до сих пор весь этот бардак не закончился каким-нибудь генералом Пиночетенко - загадка. Какая ещё страна выдержит полную смену власти каждые пять лет ?
Про Рудого, Зебіли писали, що в нього 15 ярдів... навіть тут брехали
73% поставило за ціль поставити на 1 місце Коломойського, а то негоже бути після Ахметова. А Україна? Да начхати їм на неї. Зато змінили "систему".
Проплывай мимо.
Не пори херню - тут в судьи идут только брать взятки и за неприкосновенностью