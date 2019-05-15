 Еще 21 судья признан соответствующим занимаемой должности, - ВККСУ. СПИСОК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 13 мая комиссия встретилась с 24 судьями, из которых 18 признаны соответствующими занимаемой должности.





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На следующий день, как сообщается, на заседании коллегии ВККСУ проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценки восьми судей местных судов. Из них соответствующими занимаемой должности признаны трое.

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Напомним, что к началу ноября 2018 г. непроверенными оставались 1 675 практических заданий из 4 797. Затем Комиссия сделала перерыв в их проверке в связи с необходимостью проверки работ кандидатов в Верховный Суд и Высший антикорсуд.

По расчетам ВККС, квалификационное оценивание судей должно завершиться в целом в сентябре 2019 г. Всего в 2018 г. квалификационное оценивание успешно прошли 1 624 судьи, а провалили его 179 судей.