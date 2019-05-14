EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  18736  14
Материалы по теме:
Все про:задержание (5379) Нацполиция (9413) Аброськин (518)

 Убийца байкера Слепченко сговорился с врачами больницы в Глевахе и мог выходить, его задержали в кинотеатре, - Аброськин (обновлено). ФОТО

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Киевской области вновь задержали Дмитрия Слепченко, который еще в мае 2017 года впервые был задержан, а в дальнейшем арестован за убийство байкера.

Как пишет в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, согласно действующему решению Дарницкого районного суда Киева Слепченко должен находиться в Киевской городской психоневрологической больницы закрытого типа в Глевахе Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отмечает, что задержанный свободно ездил на Lexus LX, зарегистрированном на имя его сожительницы, а задержали его в Глевахе во время просмотра фильма в кинотеатре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала мужчину, облившего зеленкой Шабунина

"На сегодня у следствия Нацполиции очень много вопросов как к Слепченко Дмитрию, который совершил побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа, так и к руководству самого заведения, которое, насколько нам известно, способствовало этому неоднократно", - подчеркивает Аброськин.

Убийца байкера Слепченко сговорился с врачами больницы в Глевахе и мог выходить, его задержали в кинотеатре, - Аброськин (обновлено) 01
Убийца байкера Слепченко сговорился с врачами больницы в Глевахе и мог выходить, его задержали в кинотеатре, - Аброськин (обновлено) 02

Также читайте: Сотрудники НАБУ задержали экс-командующего Нацгвардией Аллерова

На странице Нацполиции уточняется, что в 2016 и 2017 годах в Киеве задержанный дважды совершал стрельбу.

Суд арестовал подозреваемого без права внесения залога, однако впоследствии ему диагностировали психическое заболевание и поместили в психиатрическое учреждение закрытого типа.

Полицейские установили, что мужчина вступил в сговор с врачами учреждения и систематически покидал его, возвращаясь обратно только на ночь.

"Подозреваемый является вице-чемпионом мира и призером чемпионата Европы по борьбе сумо, мастером спорта Украины по греко-римской борьбе и мастером спорта Украины международного класса по сумо. Однако он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов - был замечен в участии в рейдерских захватах предприятий, силовых акциях, "крышевании" бизнеса", - рассказал начальник Департамента стратегических расследований Роман Осуховский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Убийца байкера Слепченко сговорился с врачами больницы в Глевахе и мог выходить, его задержали в кинотеатре, - Аброськин (обновлено) 03

На сайте НПУ уточняется, что решается вопрос об уведомлении о подозрении четырем лицам: задержанному - по ст. 394 УК Украины, двум врачам - за невыполнение судебного решения должностным лицом специального лечебного учреждения (ч. 2 ст. 382 УК Украины) и пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения закрытого типа (ч. 5 ст. 27, ст. 394 УК Украины). Также решается вопрос об объявлении о подозрении за пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения закрытого типа и сожительнице задержанного.

Также смотрите: Уроженец Черкасской области задержан в столичном метро с двумя гранатами Ф-1 и тремя запалами к ним, - полиция Киева. ФОТО

"Кроме того, планируется назначить дополнительную экспертизу для проверки обоснованности предварительных выводов экспертов Киевского центра судебно-психиатрических экспертиз и Днепровского центра судебно-психиатрических экспертиз и проверки возможных фактов вынесения ими заведомо ложного заключения эксперта по установлению психического состояния задержанного", - отметил Роман Осуховский.

В прокуратуре Киева сообщили, что на территории Киевской психоневрологической больницы №3 изъята необходимая для расследования документация заведения и проведен детальный обыск палаты беглеца. В ходе обыска в палате обнаружен алкоголь, мобильные телефоны, другие вещи, которые запрещены для хранения в палатах пациентов специализированных лечебных учреждений. На момент осмотра палаты повреждения решеток и дверей не выявлены, что свидетельствует о содействии ему в побеге медицинских работников.

Напомним, 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве двумя выстрелами был ранен байкер, который двигался на мотоцикле. От ранений мужчина умер, без отца остались двое детей. По факту убийства полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Позже выяснилось, что это вице-чемпион мира по борьбе сумо Дмитрий Слепченко. Он сам сдался правоохранителям.

Читайте также: Восьмиклассник распылил в школе слезоточивый газ, 13 детей попали в больницу

Источник: https://censor.net.ua/p3126892
 
 
 Топ комментарии
 
Тупой бульдозер---ну или каток для асфальта!
 показать весь комментарий
 
А шо гіпократів не посадять поруч з цим боровом?
 показать весь комментарий
 
Пажалста! Где Рюкзаков? Где были орлы Собакова? Так пойдёт?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чего это задержанный таким петухом смотрит на окружающий мир? Непорядок.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скорее актуален вопрос: где же зебилы, возмущенные ужасным бардаком в стране, который развел Порошенко, из-за которого преступники, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, спокойно живут в психбольницах и даже выходят погулять?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а вот и мы прохоботы...ничего скоро зеклован всех нечистых наруку взяточников пересадит ,камуналку понизит ,4000евро учителям ну итд все по Голобородько.,тока сначала поедет к Дадону на стажировку.
 показать весь комментарий
 
А шо гіпократів не посадять поруч з цим боровом?
 показать весь комментарий
 
 
Паскуда! Он мог и так задушить байкера, но потому что трус таскает с собой пистолет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще раз напишу свой комментарий, который админ удалил. Где вопли порохоботов?
 показать весь комментарий
 
 
Пажалста! Где Рюкзаков? Где были орлы Собакова? Так пойдёт?
 показать весь комментарий
 
 
Заявление-объяснение.
Доктор Сидор Хусейнович Баблохапенко(аккадемик, член-директор аптеки "У Семочко", главврач и просто пострадавший от беспредела ментов).

вывсеврети!
поскольку сумо - спорт для настоящих толстяков, то наш поциент просто набирал форму(попкорн и кино очень этому способствуют), а поскольку персонаж - православный, то кроме кинотеатра он бегал по всем храмам которые знал и прикладывался ко всем мощам, которые видел.
Администрация больницы наложит анафему на Абсеркина и подает вна суд за помехи врачебным тайнам и клятвам Демократа. Ну вот, опять все испортили псы Авакова. Зеля, помоги!
 показать весь комментарий
 
 
ох*еть, преступников охраняют врачи, тогда какая **** проводит мед реформы?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУбийца байкера Слепченко сговорился с врачами больницы в Глевахе и мог выходить, его задержали в кинотеатре, - Аброськин (обновлено). ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх