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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2791) Италия (880) посол (1281) Национальная гвардия (1179) Маркив (31)

 Руководство Нацгвардии готово свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Об этом министр сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи проинформировал посла Италии относительно своего присутствия на заседании суда в Павии, готовности руководства Национальной гвардии Украины дать показания по делу Маркива. Посол Италии в Украине выразил надежду, что точка зрения украинской стороны будет услышана. Украина не оставит своего солдата!", - отметил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие Нацгвардии Украины дадут свидетельские показания на суде над нацгваредейцем Маркивым в Италии

Руководство Нацгвардии готово свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива, - Аваков 01
Руководство Нацгвардии готово свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива, - Аваков 02
Руководство Нацгвардии готово свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива, - Аваков 03
Фото: twitter.com/AvakovArsen

Также читайте: В итальянском суде защите украинского нацгвардейца Маркива удалось доказать фейковость одного из документов, предъявленных обвинением

Напомним, украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

Читайте также: "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами", - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/p3126880
 
 
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..готовности руководства Национальной гвардии Украины дать показания по делу Маркива.Источник: https://censor.net.ua/p3126880 - Алєрова в Італію відпустять ?
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Здоровья ВАМ спасибо шо от порошенко ушли
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аваков, не хочеш засвідєтєльствовать, скільки твій синуля на рюкзаках вкрав?
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А керівництво загиблого журналіста готове відповідати за те, як він потрапив в Україну та в зону бойових дій?
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Udivljajus pochemu tak malo *******? Etot paren bil gotov pozertvovat zixnju za svobodnuju Ukrainu, protiv fashistkoi roSSiji putina Xy*la...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРуководство Нацгвардии готово свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива, - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
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