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Все про:взятка (4532) Хмельнитчина (423) прокурор (892) ГБР (308)

 При получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции. ФОТО

Работника прокуратуры задержали в Хмельницкой области. Он требовал деньги за предоставление информации о проведении определенных процессуальных мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.

В сообщении отмечается: "Oперативниками Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции разоблачены лица, которые организовали деятельность цеха по изготовлению и реализации одежды с нанесением логотипов известных мировых брендов. В настоящее время по данному факту продолжается досудебное расследование, в котором прокурор является процессуальным руководителем.

Следователи территориального управлением ГБР, расположенного в городе Киеве, оперативники УЗЭ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задокументировали факт вымогательства и получения правоохранителем взятки.

За своевременное информирование организаторов подпольного цеха о проведении сотрудниками УЗЭ процессуальных мероприятий, а также дальнейшее его закрытия требовал 2500 долларов США. 

Он задержан сегодня, 14 мая, у прокуратуры Хмельницкой области. От одного из фигурантов прокурор получил 67 000 гривен".

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При получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции 01
При получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции 02

Источник: https://censor.net.ua/p3126877
 
   
 Топ комментарии
 
Срочно повысить в звании и наградить.....посмертно...
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тоже хочет жить по-новому - не только пеця с бпп и розен...ми При получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции - Цензор.НЕТ 2307
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Что ты, что ты! Яму же исче булаву не дали!!!
А если серьезно - пресс-службы контор рассылают инфу про свою борьбу. По указанию. Общественность должна вам ЖД есть, что борьба идёт!
Снимут это указание, снизят давление за показатели на конторы - и 73% четко сделают вывод:
- А меньше счас коррупции чем при потрошенко!
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Т.е. будет как при Попошенко: видимость борьбы с коррупцией и реформ, а на самом деле взращивание монополий и патронаж олигархии? Поменяли шило на мыло?
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Вот же при зеленском коррупция разгулялась...
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Срочно повысить в звании и наградить.....посмертно...
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тоже хочет жить по-новому - не только пеця с бпп и розен...ми
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Аваков всерьез занялся Поросячьими мутками, теперь понятно, почему в последнее время пороховата дико визжит и беснуется.
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повысьте им зарплату, не будут брать взяток При получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции - Цензор.НЕТ 7655
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции. ФОТО
 
 
 
 
 
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