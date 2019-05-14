EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  19249  35
Все про:дети (3532) порнография (143) Черкасщина (586) киберполиция (151)

 Мужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция. ФОТО

В киберполицию обратилась 15-летняя девушка с просьбой о помощи. Она рассказала, что отец принуждает ее обнажаться на камеру. Пострадавшая не хотела возвращаться домой, поэтому ее на время поместили в детский реабилитационный центр.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, во время досудебного расследования работники киберполиции установили: девочка проживает в Черкасской области вместе с родителями. Начиная с 2017 года, 38-летний отец девочки, применяя физическую силу, заставлял ее раздеваться и демонстрировать половые органы. При этом мужчина фотографировал их и размещал в социальных сетях. Кроме того, в такой деятельности он также склонял и свою жену (мать девочки).

Работники Киевского управления киберполиции, совместно с следственным подразделением полиции Черкасской области, под процессуальным руководством Смелянской междугородной прокуратуры провели обыск по месту жительства семьи. По его результатам изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация, дополнительные носители информации и банковская карточка, которая принадлежала злоумышленнику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали жителя Мариуполя, который с 2016 года терроризировал полицейских порнографией. ФОТОрепортаж

Во время предварительного осмотра изъятого, полицейские установили, что значительная часть изъятых документов считаются похищенными на территории Черкасской области. На носителях информации были выявлены фотоизображения и видеоматериалы порнографического содержания.

Вся техника направлена на экспертизу. Следствие по делу продолжается. Девушка сейчас находится под наблюдением специалистов. К делу привлечены представители Службы по делам детей, поэтому в ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшем местонахождения несовершеннолетней и роли ее родителей. Отмечается, что девушка обратилась в киберполицию, потому что в новостях слышала о подобных случаях и была уверена, что ей помогут.

По факту развращения несовершеннолетних, следователи Смоленского отдела полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины.

После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения в растлении малолетних 38-летнему жителю Черкащины.

Также читайте: Датский депутат разместил рекламу на порносайте: "Я там, где мои избиратели"

Мужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция 01
Мужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция 02

Также смотрите: Киберполиция задержала на Виннитчине женщину, снимавшую своего 4-летнего сына в порно. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3126865
 
 
 Топ комментарии
 
ну да монополистом на порнонрафию станет 95 квартал
 показать весь комментарий
 
Любителю клубнички придётся нелегко в ближайшие годы... Мужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5665
 показать весь комментарий
 
отец? та какой на хер это отец? это тварь дрожащая...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Любителю клубнички придётся нелегко в ближайшие годы...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну да монополистом на порнонрафию станет 95 квартал
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
где фото дочери!!! Мужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция - Цензор.НЕТ 1746 нафига нам фото мужика ? Мужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7295
 показать весь комментарий
 
 
Люди які займаються порографією як хворі маніяки тримають вдома порно-фото, а тут їх немає. Ті хто займається порно-відео бізнесом мають вдома коштовну відеоапаратуру, дорогі відеокамери, дорогі фотоапарати спеціальне студійне світло, обладнану студію, підведені кілька потужних каналів Інтернет по оптичному кабелю. Дешеве порно зняте на телефон і закачане по мобільному телефону в мережу не продаси в Інтернеті. Он-лайн порностудії це потужний мафіозний бізнес, який розповсюджений по всій Україні і тисячі людей займаються виготовленням приватної порнопродукції. А тут навіть не знаю що сказати! Скорше за все дитина посварилась з татом і пішла на нього писати скаргу в міліцію, а там її спитали чи є в тата вдома комп'ютер і підказали що треба писати, щоб сфальсифікувати справу!
 показать весь комментарий
 
 
запросто! я примерно также подумал. еще не известно кто снимал. но когда полиция берется за дело, то дело хреновое...
 показать весь комментарий
 
Да причём тут вся "клубника" ?!

Речь идёт о преступном вовлечении несовершеннолетних . То что это дочь ******** , то это не преступление с точки зрения закона , но это моральная деградация .

А "клубничка" с совершеннолетними 60 лет уже живёт и будет всегда . Это как с проституцией бороцццца ...
 показать весь комментарий
 
отец? та какой на хер это отец? это тварь дрожащая...
 показать весь комментарий
 
 
химическая кастрация через повешание.
 показать весь комментарий
 
 
Но прежде немешало бы на кол его посадить
 показать весь комментарий
 
 
воспитал на свою голову-копейки в дом не принесет
 показать весь комментарий
 
 
интересные дела - если конечно менты не нарисовали - они могут
 показать весь комментарий
 
 
А зачем ты все свои комменты лайкаешь? Просто интересно...
 показать весь комментарий
 
Потому что идиотов, лайкнувших комент о том, что менты нарисовали 15-летнюю дочь с заявлением было всего 2. А идиотам рекомендуют держаться по 3.
 показать весь комментарий
 
от виродок, до буцегарні відправте, там йому відпочинок зроблють гарний!!
 показать весь комментарий
 
 
а потом мы удивляемся откуда взяли этих 73% зебилов... вот типичный представитель Зе.. ни мозгов ни чести
 показать весь комментарий
 
 
Я уже думал, ну к этой новости притянуть Зеленского ватникам-порохоботам не удастся,но я ошибался нашёлся дэбилоид Freddy_Kruger, который притянул Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
Соевое дерьмо усердно продолжает содержать ботов своих за счет бюджета, и ни у кого из этих просвинных тварей не найдется совести не брать гроши от мальдивского хряка.
 показать весь комментарий
 
 
Моя совесть молчит, когда я с каждой упаковки "Вечерний Киев" получаю гривну, а с каждой упаковки "Шаленоі бджілки"-50 копійок
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему же нельзя приткнуть к этой новости семейство зепрэзэрыла? ни мне все напоминают актеров из немецкого фильма для взрослых готовых принять в любом количестве и с любой стороны. Для семейства зеленского-зельцмана это так естественно как и герою этой новости.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мужик спрашивает жену:
- Слушай, ты бы с иностранцем могла переспать ?
- Ты что - с ума сошел ?! Думай, что говоришь-то !
- Ну, а если он тебе тысячу баксов даст ?
- Ну, в конце концов не каждый день такие деньги предлагают ...
Поворачивается к дочке:
- А ты ?
- Ну, что ты папочка, честь важнее !
- А за три тысячи ?
- Ну, право, не знаю ...
Мужик (сокрушенно):
- Твою мать, две шлюхи в доме, а живем как нищие !
 показать весь комментарий
 
 
Ты полный дурак, никогда это не поймешь, твой удел БОМЖ
 показать весь комментарий
 
Казалось бы, причём тут Зеленский?)
 показать весь комментарий
 
Это твоя семейная фотка?Прикольно ты на ней выглядишь
 показать весь комментарий
 
Порохоботным членососам ещё до сих пор платят ?!
Рыгоблевоту отправили на помойку , порохоботы тоже скоро будут там !
 показать весь комментарий
 
 
почему то вспомнилось:Глава МИД Израиля Ливни призналась, что секс был частью ее работы.
 показать весь комментарий
 
Накуй это туда ^^^- Нетаньяха эту дорогу знает хорошо. «Нетаньяху и Путина связывают хорошие личные отношения». Хорошие личные отношения связывали Путина и Депардье.Что это значит, понятно из статьи «Депардье признался в занятиях гомосексуальной проституцией».
 показать весь комментарий
 
Комментов о Зеленском больше, чем по теме репортажа. О, мама миа...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх