 Мужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, во время досудебного расследования работники киберполиции установили: девочка проживает в Черкасской области вместе с родителями. Начиная с 2017 года, 38-летний отец девочки, применяя физическую силу, заставлял ее раздеваться и демонстрировать половые органы. При этом мужчина фотографировал их и размещал в социальных сетях. Кроме того, в такой деятельности он также склонял и свою жену (мать девочки).
Работники Киевского управления киберполиции, совместно с следственным подразделением полиции Черкасской области, под процессуальным руководством Смелянской междугородной прокуратуры провели обыск по месту жительства семьи. По его результатам изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация, дополнительные носители информации и банковская карточка, которая принадлежала злоумышленнику.
Во время предварительного осмотра изъятого, полицейские установили, что значительная часть изъятых документов считаются похищенными на территории Черкасской области. На носителях информации были выявлены фотоизображения и видеоматериалы порнографического содержания.
Вся техника направлена на экспертизу. Следствие по делу продолжается. Девушка сейчас находится под наблюдением специалистов. К делу привлечены представители Службы по делам детей, поэтому в ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшем местонахождения несовершеннолетней и роли ее родителей. Отмечается, что девушка обратилась в киберполицию, потому что в новостях слышала о подобных случаях и была уверена, что ей помогут.
По факту развращения несовершеннолетних, следователи Смоленского отдела полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины.
После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения в растлении малолетних 38-летнему жителю Черкащины.
Речь идёт о преступном вовлечении несовершеннолетних . То что это дочь ******** , то это не преступление с точки зрения закона , но это моральная деградация .
А "клубничка" с совершеннолетними 60 лет уже живёт и будет всегда . Это как с проституцией бороцццца ...
- Слушай, ты бы с иностранцем могла переспать ?
- Ты что - с ума сошел ?! Думай, что говоришь-то !
- Ну, а если он тебе тысячу баксов даст ?
- Ну, в конце концов не каждый день такие деньги предлагают ...
Поворачивается к дочке:
- А ты ?
- Ну, что ты папочка, честь важнее !
- А за три тысячи ?
- Ну, право, не знаю ...
Мужик (сокрушенно):
- Твою мать, две шлюхи в доме, а живем как нищие !
Рыгоблевоту отправили на помойку , порохоботы тоже скоро будут там !
Накуй это туда ^^^