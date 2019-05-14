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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Остров невезения, "фишечка" для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Остров невезения, фишечка для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Клиент готов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего, - Разумков

Остров невезения, фишечка для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

С парада - сразу на Берлин!

Читайте на "Цензор.НЕТ": С-400, РС-24 "Ярс", Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде. ФОТОрепортаж

Остров невезения, фишечка для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Может 19 мая... а может и нет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий

Остров невезения, фишечка для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Фишечка" для инаугурации

Остров невезения, фишечка для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Карточный домик

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко обвинил Луценко во втягивании Украины в противостояние на американских выборах

Остров невезения, фишечка для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

У вас там враждєбниє рожи. У вигляді рожи Сірожи! Р. Джуліані

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани: опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны Луценко", - Лещенко

Остров невезения, фишечка для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Остров невезения

Остров невезения, фишечка для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

... а коврик был американский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин после хоккейного матча в Сочи шлепнулся на коврик, лежавший на льду. ВИДЕО

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3126850
 
   
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Фиг Вам. Мы еще и председателя конституционного суда уволим. А как судьи умеют назначать председателя мы уже знаем. Все вопросы к судьям. Врач сказал в морг, значит в морг.
https://patrioty.org.ua/politic/maizhe-odnoholosno-holovi-konstytutsiinoho-sudu-ukrainy-vyslovyly-nedoviru-278865.html
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Все смеются над очередных блокбастером студии Квартал95, но никто не рассматривает вариант, что "Узеленского" делают это нарочно.Судите сами. Сначала они всячески распространяют слухи, что Зе хочет распустить парламент. Который (удивительно!) распускаться совсем не хочет. И зачем сообщать об этом депутатам прямым текстом - х.з.Затем они выбирают дату инаугурации максимально спорную - 19 мая, день жертв политических репрессий. Получают шквал критики в соцсетях и СМИ.И наконец сегодня Зеля выпускает новое видео, где истерично требует от Парламента назначить инаугурацию на 19 мая и зачем-то вспоминает свой отдых в Турции.То есть клоун-гопник пытается наехать на 450 прожжённых мудаков, в надежде, что они испугаются его гнусавого рычания?.. Рилли?Нет, ну допустим, что Зеленский идиот - но ведь его кукловоды в любом случае не идиоты. Согласны?Тогда давайте смотреть на всё вышеперечисленное именно как на спектакль. Правда его играют не для нас, а для 73% клоунофилов, которые искренне возмущаются тем как Верховная Рада и лично Порошенко не хотят отдавать булаву их любимому Вовочке.Это и есть цель.Collapse
Коломойский понимает, что у него пока нет в Раде достаточного количества сторонников, чтобы уговорить Раду самоубиться ради полного захвата власти Коломойским. И при любом раскладе до конца мая он не успевает купить/нагнуть нужное количество депутатов.Следовательно выборы пройдут в законный срок - в октябре 2019-го. Следовательно до зимы у клоуна не будет полноты власти - он конечно может уволить министров, но не может назначить новых, т.е. Гройсман и Ко останутся работать с приставками и.о. аж до выборов в ВР и создания новой коалиции.Следовательно нужно выжать из этой ситуации максимум:1. Максимально широко показать зелефанам, что Вова прикладывал массу усилий, требовал, быковал, бился в конвульсиях - но плохие депутаты не захотели досрочно распускаться. А значит Зеленский не может снизить тарифы, закончить войну, сделать русский государственным, закончить зубожиння, и многое другое из обещанного - но не потому, что он нассал избирателям в глаза, а потому что депутаты плохие. Это позволит удержать рейтинг Зели следующие полгода.2. Обида - отличный объединяющий стимул. Зелефаны проникнутся ненавистью к депутатам, обидевшим Вовочку, максимально объединятся, мобилизуются, и на выборах в Раду дадут побольше голосов партии "Слуга народа". А просто чтобы наказать этих зажравшихся ублюдков! Иррационально, но это сработало с Порошенко, помните?Повторял и ещё не раз повторю: вы можете сколько угодно ржать над марионеткой или плеваться от отвращения, глядя на её ужимки. Но вы никогда не должны забывать о том, кто дёргает её за ниточки, и не должны недооценивать её хозяев. Один раз эта ошибка уже стоила нам будущего.
Автор: Игорь Бигдан
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Так отож Зєбєнь без булави зовсім не гетьман... А от з булавою - геть!МАН, геть цілковитий ман!!!
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Да семерка это. На капот ХБМ (хочу быть мерседесом) взглянь.
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Капот такой, что хз "5" или "7", похоже что из капота "5" консервным ножом делали капот более пафосной "7" Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 811
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Не, господин Оугусто (Пиночет), меня больше тонкий юмор с пианино в ВР приколол. Остров невезения, "фишечка" для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1320
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Авакова и Колобова забыли Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9945 Соупадение наверное такое Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6164
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Августо Піночет, якщо вже уточнюєте. А Огусто, це дуже рідкісне ім'я. Котре практично не де не зустрічається.
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"Просишь без уважения" и "фишечка" - хорошие. Остров невезения, "фишечка" для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8901
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Реальний допис без фотошопа .Все прекрасне-і фото,і підпис. Тільки от Володі не пояснили ,що "сильний президент"-то трохи не то(бо інакше б вибрали типу, Кличка).
Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2911
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*ваш ход Владимир Александрович, або
"Шоколадный барыга из липецких оффшоров на крови™"
При содействии компании "Roshen" и ЛИЧНО ПП приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций несколько сотен снайперских комплексов.(скока?! А не скажу- спитайте у зажмуреных сепаров или у немытых пожирателей сурков)
Это без учета восстановления ПВО г.Киева и благотворительности...так, по мелочи, под миллиард... МИЛЛИАРД, ̶К̶а̶р̶л̶!̶ Володя!
*фото. крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82A1 (левее смотри, а не тудой!)
Пи.Си. привет, Бро Ivan Luti Barrett!👋
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Дура серьезная (я не про девченку). Как по мне отдача сильная, да и ДТК демаскирует позицию сильным пылеобразованием. Ну тут на любителя.
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Обе красотки нравятся! Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4585 Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6641
Та, что слева, специализируется в цивильной горной охоте на архаров и муфлонов, а у нас увы хватает запоребриковых муфлонов саблерогих и козломордых архаровцев.
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" Карточный домик " - это прям ф точку! Ну, а " The Godfather " - это главный ньюсмейкер дня и крестный отец для будущих поколений украинцев.
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Та никак! Мои комменты трут по-чёрному. В связи с этим : " Я - объявляю голодовку! У! " (с)
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Тобто на дієту ? Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 608
Можливо щось нехороше на адресу Лєщєнка написали ? Пан редактор йому симпатизує,інтерв"ю брати збирається.
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"С парада - сразу на Берлин!"
Напомнил старый анекдот про танк и "Татру"... "Татра", кто в танке и не в курсе, это чешский грузовик-самосвал. Традиционно у Татр независимая подвеска всех колёс, что в ненагруженном состоянии приводило к сильному, легко заметному на глаз, "развалу" колёс...
- Татра, а почему у тебя колёса стоят "матом"? - Татру спросил танк.
- Я ж не спрашиваю "почему у тебя х@й на лбу?"!!! - танку ответила Татра. Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1745

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... а коврик был американский

А коньки - канадские!!! Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6712
А ***** - РашФекалостанское!
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Чтобы "встать с колен" надо сначала стать "раком"! Острів невезіння, "фішечка" для інавгурації, картковий будиночок по-українськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3923
***** показало личным примером, как рачковать... на то оно и альфа-Бабай!
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От чому корупція повинна бути в Україні покарана ЖОРСТКО.
Але це самі корупціонери, звісно ж, не зроблять. Їх від важелів треба ВІДРИВАТИ.
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Цензор мужественно отрабатывает Пецины деньги..(:
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Как всегда спасибо за коллажи на Порошенко.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОстров невезения, "фишечка" для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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