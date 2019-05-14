 Остров невезения, "фишечка" для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Клиент готов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего, - Разумков

С парада - сразу на Берлин!

Читайте на "Цензор.НЕТ": С-400, РС-24 "Ярс", Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде. ФОТОрепортаж

Может 19 мая... а может и нет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий

"Фишечка" для инаугурации

Карточный домик

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко обвинил Луценко во втягивании Украины в противостояние на американских выборах

У вас там враждєбниє рожи. У вигляді рожи Сірожи! Р. Джуліані

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани: опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны Луценко", - Лещенко

Остров невезения

... а коврик был американский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин после хоккейного матча в Сочи шлепнулся на коврик, лежавший на льду. ВИДЕО

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