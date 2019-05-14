 Остров невезения, "фишечка" для инаугурации, карточный домик по-украински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Клиент готов
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С парада - сразу на Берлин!
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Может 19 мая... а может и нет...
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"Фишечка" для инаугурации
Карточный домик
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У вас там враждєбниє рожи. У вигляді рожи Сірожи! Р. Джуліані
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Остров невезения
... а коврик был американский
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Коломойский понимает, что у него пока нет в Раде достаточного количества сторонников, чтобы уговорить Раду самоубиться ради полного захвата власти Коломойским. И при любом раскладе до конца мая он не успевает купить/нагнуть нужное количество депутатов.Следовательно выборы пройдут в законный срок - в октябре 2019-го. Следовательно до зимы у клоуна не будет полноты власти - он конечно может уволить министров, но не может назначить новых, т.е. Гройсман и Ко останутся работать с приставками и.о. аж до выборов в ВР и создания новой коалиции.Следовательно нужно выжать из этой ситуации максимум:1. Максимально широко показать зелефанам, что Вова прикладывал массу усилий, требовал, быковал, бился в конвульсиях - но плохие депутаты не захотели досрочно распускаться. А значит Зеленский не может снизить тарифы, закончить войну, сделать русский государственным, закончить зубожиння, и многое другое из обещанного - но не потому, что он нассал избирателям в глаза, а потому что депутаты плохие. Это позволит удержать рейтинг Зели следующие полгода.2. Обида - отличный объединяющий стимул. Зелефаны проникнутся ненавистью к депутатам, обидевшим Вовочку, максимально объединятся, мобилизуются, и на выборах в Раду дадут побольше голосов партии "Слуга народа". А просто чтобы наказать этих зажравшихся ублюдков! Иррационально, но это сработало с Порошенко, помните?Повторял и ещё не раз повторю: вы можете сколько угодно ржать над марионеткой или плеваться от отвращения, глядя на её ужимки. Но вы никогда не должны забывать о том, кто дёргает её за ниточки, и не должны недооценивать её хозяев. Один раз эта ошибка уже стоила нам будущего.
Автор: Игорь Бигдан
"Шоколадный барыга из липецких оффшоров на крови™"
При содействии компании "Roshen" и ЛИЧНО ПП приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций несколько сотен снайперских комплексов.(скока?! А не скажу- спитайте у зажмуреных сепаров или у немытых пожирателей сурков)
Это без учета восстановления ПВО г.Киева и благотворительности...так, по мелочи, под миллиард... МИЛЛИАРД, ̶К̶а̶р̶л̶!̶ Володя!
*фото. крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82A1 (левее смотри, а не тудой!)
Пи.Си. привет, Бро Ivan Luti Barrett!👋
Та, что слева, специализируется в цивильной горной охоте на архаров и муфлонов, а у нас увы хватает запоребриковых муфлонов саблерогих и козломордых архаровцев.
Можливо щось нехороше на адресу Лєщєнка написали ? Пан редактор йому симпатизує,інтерв"ю брати збирається.
Напомнил старый анекдот про танк и "Татру"... "Татра", кто в танке и не в курсе, это чешский грузовик-самосвал. Традиционно у Татр независимая подвеска всех колёс, что в ненагруженном состоянии приводило к сильному, легко заметному на глаз, "развалу" колёс...
- Татра, а почему у тебя колёса стоят "матом"? - Татру спросил танк.
- Я ж не спрашиваю "почему у тебя х@й на лбу?"!!! - танку ответила Татра.
А коньки - канадские!!!
А ***** - РашФекалостанское!
***** показало личным примером, как рачковать... на то оно и альфа-Бабай!
Але це самі корупціонери, звісно ж, не зроблять. Їх від важелів треба ВІДРИВАТИ.