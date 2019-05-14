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 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) депутат (2645)

 Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая. ФОТОрепортаж

14 мая Верховная Рада рассмотрела ряд вопросов. Постановление об отмене голосования за закон об украинском языке не набрало необходимого количества голосов и Парубий подписал закон об украинском языке. Также депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с местным самоуправлением.

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 01

Президиум ВР. Сегодня спикер Парубий подписал закон об украинском языке 

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 02

Сектор фракции "Батькивщины"

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 03

Фракция БПП - Артур Герасимов и Алексей Порошенко 


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 04

Максим Бурбак и Андрей Иванчук - руководители фракции "Народного фронта"


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 05

Депутаты заняты своими гаджетами 


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 06

Антон Геращенко с коллегой 

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 07

Александра Кужель здоровается с коллегой 

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 08
Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 09

Спикер Андрей Парубий и глава ГБР Роман Труба, который прибыл сегодня в Раду

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 10

Антон Геращенко, Сергей Лещенко и Игорь Луценко


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 11

Юрий Мороко из "Оппоблока" с коллегой

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 12

Игорь Кононенко и Александр Грановский из БПП

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 13
Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 14

Депутатские совещания

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 15

Спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 16

Вадим Новинский и Наталья Королевская из "Оппоблока"


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 17

Александр Опанасенко из "Самопомочи" с коллегой


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 18

Фигурант янтарного дела Борислав Розенблат

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 19
Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 20

Андрей Тетерук и Юрий Береза


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 21

Артур Герасимов из БПП в секторе РПЛ общается с коллегой Аленой Кошелевой

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 22

Фракция БПП - в центре Игорь Кононенко

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 23

Семен Семенченко из "Самопомочи"

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 24
Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 25

Артур Герасимов и Сергей Пашинский

Источник: https://censor.net.ua/p3126846
 
   
 Топ комментарии
 
В целом - это дармоеды и бездельники (параллельно, конечно, воры и проститутки).
Но закон о языке - это хоть что-то!
Одно из тысяч, что могли бы сделать хорошего для Украины!
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Підписаний закон про мову і Труба в парламенті, - день роботи ВР 14 травня - Цензор.НЕТ 6722

@UkraineNEWS

Сегодня под Верховной Радой прошел массовый митинг в поддержку немедленной инаугурации величайшего преЗЕдента Украины, победившего с 73% голосов! Такого триумфа и уровня поддержки еще не имел никто в истории Украины

Підписаний закон про мову і Труба в парламенті, - день роботи ВР 14 травня - Цензор.НЕТ 894
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труба парламенту
не ну это скорее похоже на ночной клуб - выб ещё плятей заказали )))
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Незважаючи на велику літеру у прізвищі, все одно спочатку сприйняв заголовок якось сюрреалістично й викривлено
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Головне закон підписаний.Нарешті родили.
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В целом - это дармоеды и бездельники (параллельно, конечно, воры и проститутки).
Но закон о языке - это хоть что-то!
Одно из тысяч, что могли бы сделать хорошего для Украины!
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кацапствующы знов скажуть "вывсьоврьойоте" Підписаний закон про мову і Труба в парламенті, - день роботи ВР 14 травня - Цензор.НЕТ 1325
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а хто сперечається,на продуктивність та якість праці в країні вказує рівень економіки,а обрані політики- це дзеркало суспільства,"вище голови не стрибнеш",потрібно всім змінюватися,не тільки верхам, а й низам!
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Підписаний закон про мову і Труба в парламенті, - день роботи ВР 14 травня - Цензор.НЕТ 6722

@UkraineNEWS

Сегодня под Верховной Радой прошел массовый митинг в поддержку немедленной инаугурации величайшего преЗЕдента Украины, победившего с 73% голосов! Такого триумфа и уровня поддержки еще не имел никто в истории Украины

Підписаний закон про мову і Труба в парламенті, - день роботи ВР 14 травня - Цензор.НЕТ 894
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Главная обязанность всех царей во вселенной - защищать подданных, поэтому они должны усвоить науку «Бхагавад-гиты», чтобы править государством должным образом и уметь ограждать своих подданных от вожделения, рабами которого они могут стать. Человеческое тело дается нам для того, чтобы мы могли обрести духовное знание и восстановить свои вечные отношения с Верховной Личностью Бога, поэтому главы всех государств и правители всех планет вселенной обязаны учить своих подданных этой науке, используя средства образования, культуры и религии.
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Ну що може тепер не будемо спілкуватись на "отатареом языке"?
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просто нагадаю слова Кузьменка Андрія - Скрябіна
про депутатів
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Парубій - красава, скромно робить справу!

За що не візьметься, усе успішно доводить до кінця.

Дай йому боже здоров'я!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПодписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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