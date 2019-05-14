 Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая. ФОТОрепортаж

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.
Президиум ВР. Сегодня спикер Парубий подписал закон об украинском языке
Сектор фракции "Батькивщины"
Фракция БПП - Артур Герасимов и Алексей Порошенко
Максим Бурбак и Андрей Иванчук - руководители фракции "Народного фронта"
Депутаты заняты своими гаджетами
Антон Геращенко с коллегой
Александра Кужель здоровается с коллегой
Спикер Андрей Парубий и глава ГБР Роман Труба, который прибыл сегодня в Раду
Антон Геращенко, Сергей Лещенко и Игорь Луценко
Юрий Мороко из "Оппоблока" с коллегой
Игорь Кононенко и Александр Грановский из БПП
Депутатские совещания
Спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко
Вадим Новинский и Наталья Королевская из "Оппоблока"
Александр Опанасенко из "Самопомочи" с коллегой
Фигурант янтарного дела Борислав Розенблат
Андрей Тетерук и Юрий Береза
Артур Герасимов из БПП в секторе РПЛ общается с коллегой Аленой Кошелевой
Фракция БПП - в центре Игорь Кононенко
Семен Семенченко из "Самопомочи"
та на
тебевас пахать можно (с)
не ну это скорее похоже на ночной клуб - выб ещё плятей заказали )))
Но закон о языке - это хоть что-то!
Одно из тысяч, что могли бы сделать хорошего для Украины!
@UkraineNEWS
Сегодня под Верховной Радой прошел массовый митинг в поддержку немедленной инаугурации величайшего преЗЕдента Украины, победившего с 73% голосов! Такого триумфа и уровня поддержки еще не имел никто в истории Украины
про депутатів
За що не візьметься, усе успішно доводить до кінця.
Дай йому боже здоров'я!