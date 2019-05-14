 Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая. ФОТОрепортаж

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.

Президиум ВР. Сегодня спикер Парубий подписал закон об украинском языке

Сектор фракции "Батькивщины"

Фракция БПП - Артур Герасимов и Алексей Порошенко





Максим Бурбак и Андрей Иванчук - руководители фракции "Народного фронта"





Депутаты заняты своими гаджетами





Антон Геращенко с коллегой

Александра Кужель здоровается с коллегой





Спикер Андрей Парубий и глава ГБР Роман Труба, который прибыл сегодня в Раду

Антон Геращенко, Сергей Лещенко и Игорь Луценко





Юрий Мороко из "Оппоблока" с коллегой

Игорь Кононенко и Александр Грановский из БПП





Депутатские совещания

Спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко

Вадим Новинский и Наталья Королевская из "Оппоблока"





Александр Опанасенко из "Самопомочи" с коллегой





Фигурант янтарного дела Борислав Розенблат





Андрей Тетерук и Юрий Береза





Артур Герасимов из БПП в секторе РПЛ общается с коллегой Аленой Кошелевой

Фракция БПП - в центре Игорь Кононенко

Семен Семенченко из "Самопомочи"







Артур Герасимов и Сергей Пашинский