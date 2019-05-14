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Все про:Киев (17506) Омелян (634) uber (2)

 Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян. ФОТО (обновлено)

Сегодня в Киеве был представлен сервис пассажирских перевозок Uber Shuttle.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня имел прекрасную возможность вместе с мэром Киева Виталием Кличко, Генеральным региональным менеджером компании Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвудом и исполняющим обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозефом Пеннингтоном представить сервис Uber Shuttle в Киеве", - написал он.

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Омелян подчеркнул, что иностранные компании не заходят, когда видят тотальную коррупцию, безвластие и когда не видят перспектив развития.

"Я лично горд, что Украина меняется, что крупные иностранные компании не только заходят в Украину, но и успешно здесь работают, расширяют свое присутствие и не боятся представить именно в Киеве сервис, которого нет еще даже в Европе. Киев - первый европейский город, где в пилотном проекте стартует Uber Shuttle. Мы - первые!" - отметил министр.

По его словам, найден правильный механизм взаимодействия с мэрией, компанией Uber и министерством, который будет отработан в ходе этого пилотного проекта.

"Мы приветствуем такую ​​инициативу и желаем успеха. Ключевое - соблюдение законодательства Украины, а также безопасность и комфорт для пассажиров и бизнеса. Важно, чтобы транспортные услуги предоставлялись согласно лицензионным условиям, а автобусы соответствовали стандартам безопасности и качества и прошли соответствующую сертификацию", - резюмировал министр.

Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян 01

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь выразил надежду, что запуск сервиса Uber Shuttle станет сигналом для перевозчиков повысить качество предоставления услуг маршрутных перевозок в столице.

По словам Кличко, Uber планирует до конца августа запустить в Киеве 50 брендированных шаттлов.

Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян 02
Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян 03

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве региональный менеджер Uber в Великобритании, Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд, со вторника, 14 мая, в приложении будут доступны первые два тестовых маршрута. При этом цена будет зависеть от дистанции, но будет на 75% дешевле аналогичной поездки на такси.

Предполагается, что цена за одну поездку будет колебаться от 15 до 30 грн. Заплатить за поездку можно будет как через приложение, так и наличными.

Тестовыми маршрутами были определены направления Виноградарь — Шевченковский район (Проспект победы, 100 - Площадь победы); Дарница — Лыбедская (ул. Каунасская, 10 - ст. м. Лыбедская). Шаттлы от Uber будут курсировать по выбранным маршрутов в период с 7:00 до 21:00 каждые 15 минут.

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Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян 04

Источник: https://censor.net.ua/p3126821
 
   
 Топ комментарии
 
Причина "первенства" довольно банальна и весьма обидна: в городах, где власти уделяют должное внимание развитию коммунального транспорта, очередная вариация на тему "маршрутка-экспресс" и нах..уй никому не нужна.
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Козломордым мокшей хлебающим боярышник зато почётно быть...чучело винторогое. Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян - Цензор.НЕТ 2620
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Траву вроде в Штатах можно покурить а гонит Омельян в Украине,странно всё это ,может контрабандист .. Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян - Цензор.НЕТ 6236
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Оружие, спиртное, появление на улице без хиджаба- во многих старанх запрещено?И это как раз не рашка,которую бенины дебилы так любят и где бизнес Зеродера
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И какое это имеет отношение к уберу,который так так любят соевые рашадебилы?Про бизнес Зеленского на рашке-покажешь реестр с записью?Сейчас.А вот бизнес Мародера вполне имеется,даже в его декларации записан.И налоги там платит
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Эмм. Съёмки кинчика за счёт, и для параши? Снимки в 14году с параши показать? Оффшоры, передача бизнеса подконтрольному челу? Убер- пришол с параши? Я чтото пропустил?
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А налоги,заплаченные Мародером с 2014 по 2018 в бюджет Рашки,на войну в Украине,сумеешь найти?И оффшоры Мародера?Если шо,чисто по приколу-Зеленский эти года простым артистом и бизнесменом был,а Мародер президентом и гавнокомандующим воюющей с Рашкой страны.Хотя,забыл-войны то у Мародера нет и не было,есть гешефт и партнеры на Рашке,есть кум пуйла Медведчук гонцом и партнером
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Если шо,чисто по приколу-Зеленский эти года простым артистом и бизнесменом был- ага, если не президент, то- грабь, убивай, епи гусей? Стал презом, и прошлое можно списать? Нууу, ок.
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Спите и видите как Вам сделают зарплату 4000 долларов и снизят коммунальные тарифы? Так я Вас разочарую. Команда КоЗе уже успела переобуться.
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Ну и правильно. Нахрен развивать тот муниципальный транспорт? К лоховозкам Богдан добавятся ещё одни
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зебил однако - даже добавлять и расшифровывать не чего))))
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Он всё правильно сказал. Я лайкнул. Дай угадаю, с вероятностью 101% ты электорат кловуна.
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Можешь ещё найти его стол в минстеце и к лайку добавить ещё поцелуй в зад
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Нет, товарищи, маршрутки по цене Uber в Украине не пройдут! Будьте добры, закупите экологически чистый новый транспорт, и затем уже берите тарифы Uber с пассажиров!
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В Украине безвиз - это подозрительно.
В Украине своя церковь - это подозрительно.
В Украине есть Армия - это подозрительно.
В Украине строят дороги - это подозрительно.
В Украине авиабилет от 20 евро - это подозрительно.
И да, Украина всё ещё существует - это реально подозрительно.
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Причина "первенства" довольно банальна и весьма обидна: в городах, где власти уделяют должное внимание развитию коммунального транспорта, очередная вариация на тему "маршрутка-экспресс" и нах..уй никому не нужна.
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Не согласен. Например не хочу ехать в тралике с депресивными вечно ноющими бабками со злыми рожами. Но машина дорого, пойду на маршрутку, почему бы и да.
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Замечательно.
Пользуйтесь новоиспеченной услугой, это Ваше право.
Но как Вы считаете, это нормально, когда троллейбусное/автобусное/трамвайное сообщение (за исключением "скоростного трамвая"), осуществляется без какого-либо обоснованного графика, когда создание новых маршрутов, происходит исключительно в ущерб старым, а обновление парка, происходит только после выработки им ресурса на 200%?
Зато на улицах города, полно "альтернативного транспорта": убитых в хлам маршруток, которыми управляет откровенное быдло!
У бедного "Киевпасстранса" нет денег, на покупку нового автопарка, нет денег, чтобы содержать диспетчеров, зато хватает денег на содержание 60% маршрутных такси города Киева!
Тут беспроигрышный вариант: никакого контроля над доходами, а возить пассажиров можно на транспорте, который в нормальной стране не допустили бы к эксплуатации.
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Так ты шо то попутал. Маршрутные такси это комерческая приватная структура. Там максимум 2 человека бесплатно остальные за бабло. Тралики и прочие это комуналка государственная где 80% ездят по льготам и пенсионным ксивам. Так скажи откуда бабки будут на тралики и автобусы если большинство показывает бумажку льготную или зайцами? Только с бюджета за счёт налогоплательщиков. А бюджет мало того шо пилят, так извини транспорт это не все расходы, те же трубы, дороги, уборка мусора и т.д. Маршрутки реально спасают от транспортного колапса.
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Я ничего не попутал.
60% маршруток Киева, принадлежат "Киевпасстрансу".
На большинстве из них, даже надписи КП "Киевпасстранс" присутствуют.
Транспортные компании, получают в полном объеме, компенсацию из бюджета за проезд льготников.
И компенсация эта, куда больше чем затраты транспортников: как раз по этой причине, этот вид льгот, до сих пор не монетаризован.
А по поводу отсутствия денег, любопытно выходит: все коммунальные и государственные предприятия, сплошь и рядом убыточные, но руководят ими миллионеры.
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Передайте этому гиперлупу,что Убер запрещен во многих странах-Англия,Канада-Ванкувер,Бразилия,Бельгия,Германия,Франция,Болгария,Венгрия,Дания,Австралия,Китай,Испания,Япония,Индия....
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На фото, кроме Гиперлупа еще три осла. Может и им передать?
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І що б то фуфлити з-за парєбріка.... Яке "запрєщьон"? Компанії таксистів-монстри на ринку у країнаї Європи. З появою Убера, Кабіфай та інших, вони влаштували їм цілу війну. У Барселоні перекривали вулиці, били машини убершоферів разом з пасажирами. Коротше-витискали з ринку людей, у яких нема роботи, а Убер дає і ще й гарний заробіток. Таксистів можна зрозуміти, вони плотять за ліцензію 100 000 євро. Але ми живем у вільному світі. Тому, не дивлячись на мерії, що йшли на поводу у монополістів таксі, Убер виграв. Просто там умови їм поставили-перший заказ маєш почекати 15 хв, потім їдеш. Ну, якась дурня, щоб заспокоїти таксистів. Убер працює в Іспанії. Вони перемогли монстрів таксокомпаній. Тому вивчи тему і йди гуляй за парєбрік зі своїм "запрєщєно".
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Откуда я знаю?Я таксишными делами никогда не занимался,даже не представляю,что там и как
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Козломордым мокшей хлебающим боярышник зато почётно быть...чучело винторогое. Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян - Цензор.НЕТ 2620
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український убер повинен бути на богданах, і кожному 25-му уберцю -- шоколадну вафлю...
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Через несколько месяцев начнут ездить брендированные "Богданы" со сроком эксплуатации 15-20 лет.
Все как обычно. Сначала обертку, потом начинку.
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больше нехрен делать, прамблем нет в киеве никаких,
только такси осталось в киеве устроить.

нэту такси только в киеве, а так все ок.

вонь стоит в киеве 3 года - кличко ремонтирует киевский коллектор уже 3 года....

дебилы бл,
метро на троещину строят 20 лет.
мост кирпы 20 лет
шулявку сколько ..??.
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Омелян подчеркнул, что иностранные компании не заходят, когда видят тотальную коррупцию, безвластие и когда не видят перспектив развития.
А двох дітей його жінка народжувала у США.
Це як вся заможня кацапня так робе, щоб дітки були громадянами США, та жили за рахунок награбованого батькамі.
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я ниче не понял. Что за шатл? что за прикол??
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Він що дебіл?? В ЄС вже забули маршрутки як страшний сон... Знайшов чим хвалитись
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А АВТОБУСЫ И ТРОЛЕЙБУСЫ В НОРМАЛЬНОМ КОЛЛИЧЕСТВЕ КОГДА БУДУТ !!!??? КОРРУПЦИОНЕРЫ СРАНЫЕ !!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоКиев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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