 Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня имел прекрасную возможность вместе с мэром Киева Виталием Кличко, Генеральным региональным менеджером компании Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвудом и исполняющим обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозефом Пеннингтоном представить сервис Uber Shuttle в Киеве", - написал он.

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Омелян подчеркнул, что иностранные компании не заходят, когда видят тотальную коррупцию, безвластие и когда не видят перспектив развития.

"Я лично горд, что Украина меняется, что крупные иностранные компании не только заходят в Украину, но и успешно здесь работают, расширяют свое присутствие и не боятся представить именно в Киеве сервис, которого нет еще даже в Европе. Киев - первый европейский город, где в пилотном проекте стартует Uber Shuttle. Мы - первые!" - отметил министр.

По его словам, найден правильный механизм взаимодействия с мэрией, компанией Uber и министерством, который будет отработан в ходе этого пилотного проекта.

"Мы приветствуем такую ​​инициативу и желаем успеха. Ключевое - соблюдение законодательства Украины, а также безопасность и комфорт для пассажиров и бизнеса. Важно, чтобы транспортные услуги предоставлялись согласно лицензионным условиям, а автобусы соответствовали стандартам безопасности и качества и прошли соответствующую сертификацию", - резюмировал министр.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь выразил надежду, что запуск сервиса Uber Shuttle станет сигналом для перевозчиков повысить качество предоставления услуг маршрутных перевозок в столице.

По словам Кличко, Uber планирует до конца августа запустить в Киеве 50 брендированных шаттлов.





Как сообщил на пресс-конференции в Киеве региональный менеджер Uber в Великобритании, Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд, со вторника, 14 мая, в приложении будут доступны первые два тестовых маршрута. При этом цена будет зависеть от дистанции, но будет на 75% дешевле аналогичной поездки на такси.

Предполагается, что цена за одну поездку будет колебаться от 15 до 30 грн. Заплатить за поездку можно будет как через приложение, так и наличными.

Тестовыми маршрутами были определены направления Виноградарь — Шевченковский район (Проспект победы, 100 - Площадь победы); Дарница — Лыбедская (ул. Каунасская, 10 - ст. м. Лыбедская). Шаттлы от Uber будут курсировать по выбранным маршрутов в период с 7:00 до 21:00 каждые 15 минут.

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