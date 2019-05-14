 Киев стал первым европейским городом, где в пилотном проекте стартует сервис Uber Shuttle, - Омелян. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня имел прекрасную возможность вместе с мэром Киева Виталием Кличко, Генеральным региональным менеджером компании Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвудом и исполняющим обязанности заместителя главы миссии США в Украине Джозефом Пеннингтоном представить сервис Uber Shuttle в Киеве", - написал он.
Омелян подчеркнул, что иностранные компании не заходят, когда видят тотальную коррупцию, безвластие и когда не видят перспектив развития.
"Я лично горд, что Украина меняется, что крупные иностранные компании не только заходят в Украину, но и успешно здесь работают, расширяют свое присутствие и не боятся представить именно в Киеве сервис, которого нет еще даже в Европе. Киев - первый европейский город, где в пилотном проекте стартует Uber Shuttle. Мы - первые!" - отметил министр.
По его словам, найден правильный механизм взаимодействия с мэрией, компанией Uber и министерством, который будет отработан в ходе этого пилотного проекта.
"Мы приветствуем такую инициативу и желаем успеха. Ключевое - соблюдение законодательства Украины, а также безопасность и комфорт для пассажиров и бизнеса. Важно, чтобы транспортные услуги предоставлялись согласно лицензионным условиям, а автобусы соответствовали стандартам безопасности и качества и прошли соответствующую сертификацию", - резюмировал министр.
Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь выразил надежду, что запуск сервиса Uber Shuttle станет сигналом для перевозчиков повысить качество предоставления услуг маршрутных перевозок в столице.
По словам Кличко, Uber планирует до конца августа запустить в Киеве 50 брендированных шаттлов.
Как сообщил на пресс-конференции в Киеве региональный менеджер Uber в Великобритании, Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд, со вторника, 14 мая, в приложении будут доступны первые два тестовых маршрута. При этом цена будет зависеть от дистанции, но будет на 75% дешевле аналогичной поездки на такси.
Предполагается, что цена за одну поездку будет колебаться от 15 до 30 грн. Заплатить за поездку можно будет как через приложение, так и наличными.
Тестовыми маршрутами были определены направления Виноградарь — Шевченковский район (Проспект победы, 100 - Площадь победы); Дарница — Лыбедская (ул. Каунасская, 10 - ст. м. Лыбедская). Шаттлы от Uber будут курсировать по выбранным маршрутов в период с 7:00 до 21:00 каждые 15 минут.
В Украине своя церковь - это подозрительно.
В Украине есть Армия - это подозрительно.
В Украине строят дороги - это подозрительно.
В Украине авиабилет от 20 евро - это подозрительно.
И да, Украина всё ещё существует - это реально подозрительно.
Пользуйтесь новоиспеченной услугой, это Ваше право.
Но как Вы считаете, это нормально, когда троллейбусное/автобусное/трамвайное сообщение (за исключением "скоростного трамвая"), осуществляется без какого-либо обоснованного графика, когда создание новых маршрутов, происходит исключительно в ущерб старым, а обновление парка, происходит только после выработки им ресурса на 200%?
Зато на улицах города, полно "альтернативного транспорта": убитых в хлам маршруток, которыми управляет откровенное быдло!
У бедного "Киевпасстранса" нет денег, на покупку нового автопарка, нет денег, чтобы содержать диспетчеров, зато хватает денег на содержание 60% маршрутных такси города Киева!
Тут беспроигрышный вариант: никакого контроля над доходами, а возить пассажиров можно на транспорте, который в нормальной стране не допустили бы к эксплуатации.
60% маршруток Киева, принадлежат "Киевпасстрансу".
На большинстве из них, даже надписи КП "Киевпасстранс" присутствуют.
Транспортные компании, получают в полном объеме, компенсацию из бюджета за проезд льготников.
И компенсация эта, куда больше чем затраты транспортников: как раз по этой причине, этот вид льгот, до сих пор не монетаризован.
А по поводу отсутствия денег, любопытно выходит: все коммунальные и государственные предприятия, сплошь и рядом убыточные, но руководят ими миллионеры.
Все как обычно. Сначала обертку, потом начинку.
только такси осталось в киеве устроить.
нэту такси только в киеве, а так все ок.
вонь стоит в киеве 3 года - кличко ремонтирует киевский коллектор уже 3 года....
дебилы бл,
метро на троещину строят 20 лет.
мост кирпы 20 лет
шулявку сколько ..??.
А двох дітей його жінка народжувала у США.
Це як вся заможня кацапня так робе, щоб дітки були громадянами США, та жили за рахунок награбованого батькамі.