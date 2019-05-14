 Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой "Все для победы". ФОТОрепортаж

Сегодня сотрудники коммунальных предприятий Харькова смогли спуститься в канализационный люк около палатки, чтобы осмотреть коммуникации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Договоренность о таком осмотре достигнута по инициативе активистов. С утра мы побывали у генерального директора ХТС Сергея Андреева и договорились о том, что коммунальщиков не будут использовать как инструмент в грязных провокациях, а заключение о необходимости ремонта будет объективным", – рассказал руководитель общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий.

Все фото – "Укринформ"









По его словам, необходимость встречи с гендиректором Харьковских теплосетей возникла после того, как около 09:00 на площадь прибыли коммунальщики с десятком единиц спецтехники ХТС.

"Они намеревались установить строительное ограждение возле палатки, а также спуститься в канализационный люк для проведения ремонта сетей. Но активисты заблокировали люк, припарковав на нем автомобиль, и не позволили установить ограждение. Спустя время коммунальщики вместе с техникой покинули площадь", – добавил Сосницкий.





Читайте на Цензор.НЕТ: Горсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы"

Тем временем на сайте Харьковского горсовета появился ответ на петицию "Убрать палатку с майдана Свободы" за подписью мэра Геннадия Кернеса. В нем отмечается, что Харьковский горсовет не предоставлял разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка под палатку, не отдавал участок в аренду или в собственность.

"На выполнение требований правил департаментом инфраструктуры направлены запросы в соответствующие уполномоченные органы с целью подтверждения законности размещения вышеуказанного объекта. После получения запрашиваемой информации департаментом будет подготовлен проект решения исполнительного комитета Харьковского городского совета об освобождении территории города Харькова от самовольно установленного объекта в принудительном порядке", – заявили в горсовете.

Также на Цензор.НЕТ: Разрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.

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13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.