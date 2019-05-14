EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  3484  12
Все про:Харьков (4262) волонтеры (1885)

 Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой "Все для победы". ФОТОрепортаж

Харьковские власти договорились с активистами, что коммунальщиков пустят осмотреть коммуникации рядом с палаткой. Тем временем на сайте горсовета появился ответ на петицию с обещанием принудительного демонтажа палатки за подписью Кернеса.

Сегодня сотрудники коммунальных предприятий Харькова смогли спуститься в канализационный люк около палатки, чтобы осмотреть коммуникации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Договоренность о таком осмотре достигнута по инициативе активистов. С утра мы побывали у генерального директора ХТС Сергея Андреева и договорились о том, что коммунальщиков не будут использовать как инструмент в грязных провокациях, а заключение о необходимости ремонта будет объективным", – рассказал руководитель общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий.

Все фото – "Укринформ"

Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 01
Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 02
Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 03
Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 04

По его словам, необходимость встречи с гендиректором Харьковских теплосетей возникла после того, как около 09:00 на площадь прибыли коммунальщики с десятком единиц спецтехники ХТС.

"Они намеревались установить строительное ограждение возле палатки, а также спуститься в канализационный люк для проведения ремонта сетей. Но активисты заблокировали люк, припарковав на нем автомобиль, и не позволили установить ограждение. Спустя время коммунальщики вместе с техникой покинули площадь", – добавил Сосницкий.

Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 05
Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 06

Читайте на Цензор.НЕТ: Горсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы"

Тем временем на сайте Харьковского горсовета появился ответ на петицию "Убрать палатку с майдана Свободы" за подписью мэра Геннадия Кернеса. В нем отмечается, что Харьковский горсовет не предоставлял разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка под палатку, не отдавал участок в аренду или в собственность.

"На выполнение требований правил департаментом инфраструктуры направлены запросы в соответствующие уполномоченные органы с целью подтверждения законности размещения вышеуказанного объекта. После получения запрашиваемой информации департаментом будет подготовлен проект решения исполнительного комитета Харьковского городского совета об освобождении территории города Харькова от самовольно установленного объекта в принудительном порядке", – заявили в горсовете.

Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 07Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 08Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 09

Также на Цензор.НЕТ: Разрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.

Читайте также: "Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Коммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой Все для победы 10

Источник: https://censor.net.ua/p3126819
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судячи з фото - ніякого ремонту там не потрібно..Але не забуваймо про підтримку петі гєпою на виборах , та про те, що все це відбувається ще за каденції петі..
 показать весь комментарий
 
 
Лёня, а при чём здесь Петя? Может хватит вешать на Пороха всех собак. Мало ли что говорил Кернес, но делал ведь он обратное. Гепа очень зависим от Бени Коломойского. Беня организовывал раненому Кернесу отправку в Израиль для его спасения, помогал ему в лечении. Гепа и до всех этих событий был в зависимости от Бени, а теперь и подавно. Поэтому верить в искренность того, что сказал Кернес просто глупо. Это были очередные афёры Коломойского, зная, что патриотов такая поддержка от Гепы оттолкнёт от него, что мы и наблюдаем, судя по твоему комментарию.
 показать весь комментарий
 
 
Сволота кацапская нужно было этих боровов на войну отправить. Оно мелкая крыса не может из окна смотреть на то что напоминает войну, . Помним тебя кернес как ты в ленточках вые... вался
 показать весь комментарий
 
 
"Риговські" кадри завжди, щоб нагадити людям, проводять якісь ремонти, монтаж ялинок "йолок". Ви падли маєте зробити дорогу, яка проходить поруч, або далі від намета. Це пам*ять про загиблих, яких уже не повернути!
 показать весь комментарий
 
 
А ще добавлю, що прямо зараз уже біжать з різних куточків країни війська Білецького "Нацдружини" (жінки). Вони дадуть по пиці комунальникам і закидають їх маленькими ігрушками кернеса! Тікайте!
 показать весь комментарий
 
 
Анатолий К 65c6a92d, ви помиляєтесь. Білецький зі своїми нацдружинами та нацкорпусом дуже зайнятий тим, що атакує Пороха, бо то простіше. Білецький годується із руки Бєні, а Гепа то бєнін корєш, тому Білецькому є команда і надалі мочити Пороха, а не захищати волотерський намет в Харкові.
 показать весь комментарий
 
 
Я це дуже розумію, і це я написам з нашмішкою до Білецького і його команди. Бо за логікою вони мають тут і ночувати, а вони тільки переслідували Порошенко. Бо вони є вороги народу.
 показать весь комментарий
 
Да какая разница! Что-нибудь палюбасу придумают: не ремонт так йолка, не йолка так бимба! Опіт не пропьешь!
 показать весь комментарий
 
 
Бімбу придумував Кіля. А Кіля зараз за кордоном, на своїй батьківщині. Він дуже зайнята людина - екперт по українській мові!
 показать весь комментарий
 
Пять лет Новый год на площади никому не мешали палатки, а теперь увидели они крысы.
 показать весь комментарий
 
 
Мешали. Палатка выполнила свою функцию. Стенды с фотографиями и фрагментами снарядов лучше поставить ближе к выходам из метро, и можно еще и возле других станций, что бы люди все это видели.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКоммунальщики в Харькове проверяют, нужен ли ремонт рядом с палаткой "Все для победы". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх