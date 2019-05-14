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 Прокурор из Мелитополя погорел на взятке в $10 тыс. за непринятие мер против незаконной недвижимости. ФОТО

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и при оперативном сопровождении Нацполиции разоблачили прокурора Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, прокурор Акимовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области требовал и получил средства в размере 10 000 долларов США от предпринимателя. За эти деньги прокурор обещал, что органы прокуратуры не будут принимать меры по отмене регистрации деклараций о готовности объектов недвижимости к эксплуатации. Также правоохранители должны были воздержаться от действий по признанию недействительными договоров купли-продажи имущества с последующим освобождением земельных участков от размещенных на них зданий и сооружений.

При получении неправомерной выгоды должностное лицо задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Прокурор из Мелитополя погорел на взятке в $10 тыс. за непринятие мер против незаконной недвижимости 01
Прокурор из Мелитополя погорел на взятке в $10 тыс. за непринятие мер против незаконной недвижимости 02
Прокурор из Мелитополя погорел на взятке в $10 тыс. за непринятие мер против незаконной недвижимости 03

Источник: https://censor.net.ua/p3126809
 
   
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Ну блин, эпохоа бидности, то уже ж закончилась Прокурор из Мелитополя погорел на взятке в $10 тыс. за непринятие мер против незаконной недвижимости - Цензор.НЕТ 1428
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погорєл, це як?)) завтра на 1+1 буде виступати?
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- Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
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да ладно
"бриллиантовых" уже ввидели
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