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Все про:Италия (880) Львов (3455) пенсия (1835) посольство (506)

 Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию. ФОТОрепортаж

У здания итальянского посольства в центре Львова 14 мая образовалась очередь из украинских пенсионеров, которые когда-то работали в Италии и получают итальянскую пенсию.

Об этом сообщает zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что представители итальянского посольства второй день подряд принимают пенсионеров со всей Западной Украины в львовском офисе на ул. Джохара Дудаева, 2.

Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию 01

Таким образом итальянцы хотят убедиться, нет ли среди украинских получателей итальянских пенсий "мертвых душ".

Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию 02

Такую проверку проводят дважды в год. Право на пенсию от итальянского правительства получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые не менее 5 лет официально работали в Италии и платили там налоги. Они получают от 100 до 400 евро в месяц в зависимости от размера уплаченных налогов.

Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индексация пенсий перед выборами привела к миллиардному дефициту социальных фондов, - советник Зеленского Гетманцев

Источник: https://censor.net.ua/p3126789
 
   
 Топ комментарии
 
пять лет проработал - 3 000 - 12 000 грн. пенсия. е6ашил 40 лет - получи 1 400 грн. чую, где-то тут нестыковка.
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не там пахал чувак - тут за 50 лет дают 100 долл
и ни в чем себе не отказывай - а у рев с гросями харя в тв не влезает ))
ну и коронное - жрать надо меньше У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 6065 У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 6065
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Пенсії ЗАРОБЛЕНІ,а не соціальні.
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Цензор, відколи у Львові появилось аж ціле італійське посольство?
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Журналісти(?) не розуміют різниці між посольством і консульством.
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Агов Цензор! У Львові крім "італійського посольства" ще є "італійський дворик" У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 2644
Давно переконався що в Києві живуть одні неграмотні мудаки.
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Главное чтобы в Ростове тоже такая была из которые получают российскую пенсию)))
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неплохо так..., но ведь проверяют, хитрецы..., не хотять платить лишнего, почему-то
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У нас даже не проверяют. Янукович до сих пор получает.
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Получает! Нет никаких правовых норм ему не платить! Как к стати и Кольке Азирову, и всем прочим пенсюнерам скрывающимся в рашке, исраиле или где то бы ни было!
Законодательно этот вопрос никак не урегулирован! Да и нынешняя "элита" бздит, не будучи уверенной в какой ростов ей придётся бежать в будущем!..
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Как это нету, а может сдох уже, а то двойник. Пущай прайдет верихвикацию па ревехренигросумани, як уси пересични.
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нормально - у нас же пенсий не платят - 100 долл это не пенсия - это прикол Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию - Цензор.НЕТ 8387 Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию - Цензор.НЕТ 2486
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100 евро это существенно больше и не прикол
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та мона и это - но это не пенсия - это 1 раз в магазин
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Снова адептам зрады тут поплохелось. Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию - Цензор.НЕТ 8025 Сейчас срыгивать начнут.
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пять лет.. Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию - Цензор.НЕТ 2429

у нас сколько надо в**бывать..? 25-35..?
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Есть минималка, которую получают все вне зависимости от стажа
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50 USD..? в дойчланде на раз сходить в маркет хватит..? а если женщина детей воспитывала, а работающий муж умер\погиб и не много активов оставил..?
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Так и в Германии люди, которьіе не работали получают минимальное соц. обеспечение, которого лишь на самое необходимое хватает и єто при том, что в Германии уровень жизни намного вьіше чем в Украине
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Если работать начал хотя бы в 25 лет - в 65 лет будет стаж 35 лет.
Какие вопросы?
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Сто евро хоть с барского плеча выйдет..? Это африканский уровень..какие уж тут вопросы..
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Я далеко не сторонник левых взглядов, но социальное неравенство просто ошеломляет..
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пять лет проработал - 3 000 - 12 000 грн. пенсия. ****** 40 лет - получи 1 400 грн. чую, где-то тут нестыковка.
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не там пахал чувак - тут за 50 лет дают 100 долл
и ни в чем себе не отказывай - а у рев с гросями харя в тв не влезает ))
ну и коронное - жрать надо меньше У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 6065 У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 6065
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вот он показатель степени жадности
с ТАКИМ состоянием с такими ужасными зубами ходить(
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Нестыковка №1 - в уплате налогов. Плати тут те же налоги - будешь иметь ту же пенсию. Нет - хрен грызи без соли, так на дольше хватит.
Нестыковка №2 - дети. Нет у вас детей - некому зарабатывать вашу пенсию.

Все просто. Везде оно так.
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счетовод, если в среднем в Италии украинец зарабатывал 800 евро в месяц, то, при налоге на доходы физических лиц в 20%, примерно, за год он заплатил около 2000 евро в итальянскую казну. За 5 лет это 10000 евро налога. Так что, 100 евро пенсии ему легко заплатят в месяц.
А про "******" 40 лет и пенсии в 1400 не рассказывай сказок.
Мой отец всю жизнь водил самосвал, как ты говоришь, именно ******.
И пенсия у него была, при курсе доллара 8, 3800 гривен, т.е. почти 500 баксов в месяц.
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сочувствую.
А отца моего, к сожалению, уже нет.
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Напомним, что минимальная пенсия для тех, кто потерял работоспособность, с 1 декабря 2018 года составляет 1497 грн. Для мужчин, которые достигли 65-летнего возраста и имеют за плечами трудовой стаж не менее 35 лет, а также женщин от 55 лет со стажем 30 и больше лет. Для них пенсия сегодня составляет 1669 грн.(60$)
А вот максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов, то есть 14 970 грн.( 500$)
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https://nv.ua/ukr/ukraine/events/chinovnik-ukroboronpromu-pridbav-mayetok-za-8-milyoniv-pri-zarplati-v-25-tisyach-griven-bihus-info-50020148.html Розслідувачі з'ясували, що маєток оформлено на матір-пенсіонерку Старинця, яка працювала в Національному банку України, а зараз отримує пенсію в 150 тисяч гривень.
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Министерство социальной политики предложило убрать максимальное ограничение ЕСВ и вместе с тем отпустить размеры пенсий.(10 декабря 2018)
В то же время украинцы с официальными высокими зарплатами, которые получают выплаты по общему закону, смогут рассчитывать на выплаты в десятки раз выше действующих.
На данный момент 134 украинца получают официально от 1 млн грн. Среди них, к примеру, и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. С зарплатой в 1 млн грн при стаже в 30 лет, если выходить на заслуженный отдых по новым правилам уже в этом году, можно было бы рассчитывать на пенсию в 178 тыс. грн, а при стаже в 25 лет - 157 тыс. грн.
При этом, для примера, с официальной зарплаты в 1 млн грн на данный момент размер ЕСВ составляет 12,2 тыс. грн. А пенсия, которую можно получить при большом стаже с такой зарплатой - до 14,9 тыс. грн.

https://www.obozrevatel.com/economics/pensionnaya-revolyutsiya-v-ukraine-kto-smozhet-poluchat-po-150-tyis-grn-v-mesyats.htm
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Ваш отец во-время вышел на пенсию.А у меня по Ревиным расчётам за 38 лет стажа(15 из-них за рулём Белаза)пенсия аж 1900гр(75 дол.).
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Да уж, справедливостью тут и не пахнет.
О своей я вообще молчу. Давно действую по принципу "спасение утопающих дело рук самих утопающих"
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ну им чуть больше повезло, их не "освободили"...
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кроме того если в италии пенсионер умирает 60% его пенсии переходит его жене ...или детям...
-а в это время
За прошлый год, Петр Порошенко увеличил свои доходы в 95 РАЗ. На данный момент Официальное состояние Петра Алексеевича составляет около одного МИЛЛИАРДА Долларов. А по Неофициальным данным около Пятнадцати МИЛЛИАРДОВ Долларов. Только Вдумайтесь в эти просто фантастические Цифры. Для меня такие Суммы просто за гранью Реальности. Ни один простой Украинец и за ТЫСЯЧУ лет, честным трудом, не заработает такой огромный Капитал. Этих денег с лихвой Хватит и правнукам правнуков, Петра Алексеевича. Но по всей видимости, наш пока ещё действующий "Гарант" не хочет останавливаться на Достигнутом. За несколько Недель до инаугурации нового Президента, ему необходимо еще очень многое Успеть. Ведь есть еще то, что можно "Приватизировать", Купить за бесценнок или просто Взять. Есть проверенные схемы и темы на Миллионы и Миллиарды. В конце концов есть Украинский Народ, у которого можно вынуть из кармана столько сколько Нужно. Петр Алексеевич, вы же прекрасно Понимаете, что с собой еще никто ничего не Забирал. И в последнем костюме не бывает Карманов. Поверьте, исключений из этих правил просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
P.S. Прочтите последние слова гениального Стива Джобса. Очень Мудрые и Нужные...
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Как сказал адин чувак: "На миллиарде можно жениться или украсть, заработать невозможно". У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 8544
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"Кто работал і труділся - тот давно піндой накрился, кто філоніл і крутіл - тот до пєнсіі дожил!" (фольклор)
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Ты наверное адепт Зе, ждёшь 4000 дол зарплату.Стыковать зарплату , налоги и коммуналку не можешь.Вот это совсковское ДАЙТЕ нам нашару.Что бы получать зарплату, как в других странах, надо перестать воровать, платить налоги и не гадить по подъездам и будет счастье
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Моя Мамуля отпахала на львовских заводах Кинескоп Электрон и Полярон, на крайнем заводе была зам начальника отдела комплектации, чертила запчасти к ракетамб которые летали в космос - сюка в космос(томо мучалась со снятием допуска секретности) - и этот ****** совок в финале выдал пенсию 1400 грнб сейчас вроде 1560 грн это 40-50 евро = Что бы все здохли ублюдкиб сказала она и уехала 17 лет назад в Италию, честно работает платит СНОВА все налоги и зарабатывает СНОВА но уже на новую ДОСТОЙНУЮ пенсию !!!
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Кажуть, Зєля допомогу по безробіттю зробить 2000 євро.
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Сначала всем пенсам пенсию 3000 можно баксов, если нет евро. Мы же люди, понимаем что государству тяжело😁
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Улица Джохара Дудаева - зачот! Когда-то с подобной инициативой выступили мужественные депутаты Киевкнессета - переименовать в честь генерала Воздухофлотский проспект, где до сих пор почему то находится козлячее посольство. Но Чучма и селюк Омеля зарубили инициативу на корню. А жаль
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Вона там вже років 22-23, якось так, до речі, до того називалась Лєрмонтова, а перейменували через рік, мабуть, як Дудаєва вбили.
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Омельченко, перекрученное мардовское емеля - лентяй.
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Вот и все решение для двойнго гражданства, не нужно быть гражданином Италии чтоб получать пенсию, нужно просто какое то время платить там налоги.
Если ты проработаешь в Европе, в зависимости от страны 5-15 лет, будешь платить ЕСВ, то потом получишь право на минимальную пенсию от этого государства и тебе по сути не нужно становиться его гражданином.
Двойное гражданство для нашего государства это потенциальная угроза его целостности, потому те кто получили гражданство другой страны, должны автоматически лишаться украинского, теряя при этом право избирать власть и быть избранным.
Но я не согласен, что человек который сплачивал налоги ЕСВ работая на территории нашего государства в последствии не получал пенсии, человек тут работал государство получало налоги значит человек имеет полное право на получение пенсии, не зависимо от гражданства.
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а лучше не платить тут - ибо всеравно еси не рева - не более 100 долл У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 1125 У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 1125
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наши политики пугают получателей русских паспортов ЛНР ДНР, что те потеряют право на получение пенсии, основой для получения пенсии должен быть рабочий стаж и уплата ЕСВ, а не гражданство.
Если ты получишь гражданство другого государство, ты должен потерять автоматически украинское, право голоса на выборах, право проживанния на территории нашего государства, а не пенсию которую ты справедливо заработал сплачивая налоги в казну нашего государства.
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А ви знаєте, скільки вони платили податків в Італії? Більше, ніж ми тут заробляємо. То чому ви розраховуєте на високу пенсію?
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Украина - это европа, так что не удивительно, что украинцы выстраиваются в очереди за европейскими пенсиями. Если у человека трудовой стаж в странах ЕС, и во время работы он платил пенсионные отчисления в бюджет ЕС, то и пенсию ему должен платить ЕС.
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Украинцы будут получать европейскую пенсию после того .. как отработают в странах Европы У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 1793
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Вообще-то,очередь должна выглядеть вот такУ Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 5247
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Это итальянцы получают пенсию в Украине...
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Украинский Пенсионный Фонд взял на карандаш этих пенсионеров? Или двойную пенсию получают?
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Нема чому заздрити. Це люди, які роками не бачили рідних, пахали, жили в тісноті і дуже скромно і... Тут ключова фраза - платили податки. А це було нелегко. Таке воно життя. У нас маса народу не платить податки принципово.
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Не платить налоги - это как за зеленского проголосовать.
Зебилы, если что - я про Игоря!)))
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Ну если бы Кравчук с Кучмой ввели персональные пенсионные счета,
то сейчас бы многие получали хорошую пенсию.
Но не те, кто кравчучками шмотки возил из Турции и Польши.
Ибо для пенсии надо еще и пенсионные взносы платить исправно.
Потому не надо ссылаться на Европу.
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мародер парашенко ухмыляется сидя на мольдивах ...
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Вот!! Я же говорю - жалко Гитлер проиграл. Спасибо ********* Черчиллю и Рузвельту. Нашли кому помогать - Сралину.
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по-перше наскільки мені відомо наш пенсійний фонд не хоче платити будь-який вид пенсії людям, що перебувають за кордоном. хоча якимсь адміністративним судом це визнано незаконним, але з власного досвіду (теща 1933 рн проживала у мене в сша 3 роки) знаю що далі припиняє. отже яник з азіровим не повинні отримувати українську пенсію. по-друге мені 45 років. в Україні я мав 21 рік стажу (я почав з 14 років різноробочим в жеку). до цих всіх "пенсійних реформ" я через 15 років міг мати досить пристойну пенсію(добре заробляв). але тепер немаю такої надії. бо мало з того що піду в 65, якщо доживу, так і стажу 35 років не буду мати, так і найбільші заробітки до 2000 року незможу вибрати... ну просто все для людей. тому ще остання надія заробити хоч мінімальну (400 долярів) американську пенсію (10 років стажу і вік 63 роки).
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Моя Мамуля отпахала на львовских заводах Кинескоп Электрон и Полярон, на крайнем заводе была зам начальника отдела комплектации, чертила запчасти к ракетамб которые летали в космос - сюка в космос(томо мучалась со снятием допуска секретности) - и этот ****** совок в финале выдал пенсию 1400 грнб сейчас вроде 1560 грн это 40-50 евро = Что бы все здохли ублюдкиб сказала она и уехала 17 лет назад в Италию, честно работает платит СНОВА все налоги и зарабатывает СНОВА но уже на новую ДОСТОЙНУЮ пенсию !!!
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многие страны хотят убедиться что человек реально существует
например чтобы живя в Украине получать американскую social security надо в Варшаве в консульстве лично отмечаться раз в три месяца и там же и получать
мне пока рано У Львові виникла черга з українців, які отримують італійську пенсію - Цензор.НЕТ 1875

а вот членам евросоюза платят Штаты по месту жительства
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВо Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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