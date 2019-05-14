 Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что представители итальянского посольства второй день подряд принимают пенсионеров со всей Западной Украины в львовском офисе на ул. Джохара Дудаева, 2.

Таким образом итальянцы хотят убедиться, нет ли среди украинских получателей итальянских пенсий "мертвых душ".

Такую проверку проводят дважды в год. Право на пенсию от итальянского правительства получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые не менее 5 лет официально работали в Италии и платили там налоги. Они получают от 100 до 400 евро в месяц в зависимости от размера уплаченных налогов.

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