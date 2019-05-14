 Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что представители итальянского посольства второй день подряд принимают пенсионеров со всей Западной Украины в львовском офисе на ул. Джохара Дудаева, 2.
Таким образом итальянцы хотят убедиться, нет ли среди украинских получателей итальянских пенсий "мертвых душ".
Такую проверку проводят дважды в год. Право на пенсию от итальянского правительства получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые не менее 5 лет официально работали в Италии и платили там налоги. Они получают от 100 до 400 евро в месяц в зависимости от размера уплаченных налогов.
Давно переконався що в Києві живуть одні неграмотні мудаки.
Законодательно этот вопрос никак не урегулирован! Да и нынешняя "элита" бздит, не будучи уверенной в какой ростов ей придётся бежать в будущем!..
у нас сколько надо в**бывать..? 25-35..?
Какие вопросы?
Атминить нимедленно!
и ни в чем себе не отказывай - а у рев с гросями харя в тв не влезает ))
ну и коронное - жрать надо меньше
с ТАКИМ состоянием с такими ужасными зубами ходить(
Нестыковка №2 - дети. Нет у вас детей - некому зарабатывать вашу пенсию.
Все просто. Везде оно так.
А про "******" 40 лет и пенсии в 1400 не рассказывай сказок.
Мой отец всю жизнь водил самосвал, как ты говоришь, именно ******.
И пенсия у него была, при курсе доллара 8, 3800 гривен, т.е. почти 500 баксов в месяц.
А отца моего, к сожалению, уже нет.
А вот максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов, то есть 14 970 грн.( 500$)
В то же время украинцы с официальными высокими зарплатами, которые получают выплаты по общему закону, смогут рассчитывать на выплаты в десятки раз выше действующих.
На данный момент 134 украинца получают официально от 1 млн грн. Среди них, к примеру, и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. С зарплатой в 1 млн грн при стаже в 30 лет, если выходить на заслуженный отдых по новым правилам уже в этом году, можно было бы рассчитывать на пенсию в 178 тыс. грн, а при стаже в 25 лет - 157 тыс. грн.
При этом, для примера, с официальной зарплаты в 1 млн грн на данный момент размер ЕСВ составляет 12,2 тыс. грн. А пенсия, которую можно получить при большом стаже с такой зарплатой - до 14,9 тыс. грн.
https://www.obozrevatel.com/economics/pensionnaya-revolyutsiya-v-ukraine-kto-smozhet-poluchat-po-150-tyis-grn-v-mesyats.htm
О своей я вообще молчу. Давно действую по принципу "спасение утопающих дело рук самих утопающих"
-а в это время
За прошлый год, Петр Порошенко увеличил свои доходы в 95 РАЗ. На данный момент Официальное состояние Петра Алексеевича составляет около одного МИЛЛИАРДА Долларов. А по Неофициальным данным около Пятнадцати МИЛЛИАРДОВ Долларов. Только Вдумайтесь в эти просто фантастические Цифры. Для меня такие Суммы просто за гранью Реальности. Ни один простой Украинец и за ТЫСЯЧУ лет, честным трудом, не заработает такой огромный Капитал. Этих денег с лихвой Хватит и правнукам правнуков, Петра Алексеевича. Но по всей видимости, наш пока ещё действующий "Гарант" не хочет останавливаться на Достигнутом. За несколько Недель до инаугурации нового Президента, ему необходимо еще очень многое Успеть. Ведь есть еще то, что можно "Приватизировать", Купить за бесценнок или просто Взять. Есть проверенные схемы и темы на Миллионы и Миллиарды. В конце концов есть Украинский Народ, у которого можно вынуть из кармана столько сколько Нужно. Петр Алексеевич, вы же прекрасно Понимаете, что с собой еще никто ничего не Забирал. И в последнем костюме не бывает Карманов. Поверьте, исключений из этих правил просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
P.S. Прочтите последние слова гениального Стива Джобса. Очень Мудрые и Нужные...
Если ты проработаешь в Европе, в зависимости от страны 5-15 лет, будешь платить ЕСВ, то потом получишь право на минимальную пенсию от этого государства и тебе по сути не нужно становиться его гражданином.
Двойное гражданство для нашего государства это потенциальная угроза его целостности, потому те кто получили гражданство другой страны, должны автоматически лишаться украинского, теряя при этом право избирать власть и быть избранным.
Но я не согласен, что человек который сплачивал налоги ЕСВ работая на территории нашего государства в последствии не получал пенсии, человек тут работал государство получало налоги значит человек имеет полное право на получение пенсии, не зависимо от гражданства.
Если ты получишь гражданство другого государство, ты должен потерять автоматически украинское, право голоса на выборах, право проживанния на территории нашего государства, а не пенсию которую ты справедливо заработал сплачивая налоги в казну нашего государства.
Зебилы, если что - я про Игоря!)))
то сейчас бы многие получали хорошую пенсию.
Но не те, кто кравчучками шмотки возил из Турции и Польши.
Ибо для пенсии надо еще и пенсионные взносы платить исправно.
Потому не надо ссылаться на Европу.
например чтобы живя в Украине получать американскую social security надо в Варшаве в консульстве лично отмечаться раз в три месяца и там же и получать
мне пока рано
а вот членам евросоюза платят Штаты по месту жительства